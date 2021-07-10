النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"أمانة مكة" تغلق 8 مقاهٍ بالحسينية لعدم تقيُّدها بالإجراءات الاحترازية

خلال جولات رقابية مكثفة نفَّذتها ‫بلدية العزيزية الفرعية

أغلقت أمانة العاصمة المقدسة 8 مقاهٍ لعدم تقيُّدها بالإجراءات الاحترازية في حي الحسينية، وذلك خلال جولات رقابية مكثفة، نفَّذتها وكالة البلديات متمثلة في بلدية العزيزية الفرعية.

وتواصل أمانة العاصمة المقدسة تكثيف جهود منسوبيها لمراقبة المنشآت التجارية للتأكد من تقيُّدها، ومدى التزامها بتنفيذ الاشتراطات الصحية والبروتوكولات الوقائية والاحترازية من فيروس "كورونا".

أمانة العاصمة المقدسة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"أمانة مكة" تغلق 8 مقاهٍ بالحسينية لعدم تقيُّدها بالإجراءات الاحترازية
سبق

أغلقت أمانة العاصمة المقدسة 8 مقاهٍ لعدم تقيُّدها بالإجراءات الاحترازية في حي الحسينية، وذلك خلال جولات رقابية مكثفة، نفَّذتها وكالة البلديات متمثلة في بلدية العزيزية الفرعية.

وتواصل أمانة العاصمة المقدسة تكثيف جهود منسوبيها لمراقبة المنشآت التجارية للتأكد من تقيُّدها، ومدى التزامها بتنفيذ الاشتراطات الصحية والبروتوكولات الوقائية والاحترازية من فيروس "كورونا".

10 يوليو 2021 - 30 ذو القعدة 1442
12:12 AM
اخر تعديل
10 يوليو 2021 - 30 ذو القعدة 1442
02:29 AM

"أمانة مكة" تغلق 8 مقاهٍ بالحسينية لعدم تقيُّدها بالإجراءات الاحترازية

خلال جولات رقابية مكثفة نفَّذتها ‫بلدية العزيزية الفرعية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
0
333

أغلقت أمانة العاصمة المقدسة 8 مقاهٍ لعدم تقيُّدها بالإجراءات الاحترازية في حي الحسينية، وذلك خلال جولات رقابية مكثفة، نفَّذتها وكالة البلديات متمثلة في بلدية العزيزية الفرعية.

وتواصل أمانة العاصمة المقدسة تكثيف جهود منسوبيها لمراقبة المنشآت التجارية للتأكد من تقيُّدها، ومدى التزامها بتنفيذ الاشتراطات الصحية والبروتوكولات الوقائية والاحترازية من فيروس "كورونا".

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
8,681
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,998
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,363
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,737

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

جرائم تستهدف الوطن وتهدِّد المجتمع

جرائم تستهدف الوطن وتهدِّد المجتمع

علي آل شرمة
العنف ضد المرأة.. وباء يستشري في تركيا

العنف ضد المرأة.. وباء يستشري في تركيا

مبارك آل عاتي
الغضب.. وأسوأ ما فينا!!

الغضب.. وأسوأ ما فينا!!

غسان محمد عسيلان
متعة أم إنجاز؟!

متعة أم إنجاز؟!

مها الجبر
"الصحوة" والأفكار المسمومة

"الصحوة" والأفكار المسمومة

ماجد البريكان
ريادة الأعمال.. قاطرة تقود الاقتصاد الوطني

ريادة الأعمال.. قاطرة تقود الاقتصاد الوطني

بندر مغرم الشهري
سموم على قارعة الطريق!!

سموم على قارعة الطريق!!

محمد عمير الغامدي
عـراق العلم والتاريخ والواقع المحزن

عـراق العلم والتاريخ والواقع المحزن

محمد الصيعري
حراك متواصل لتطوير مخرجات التعليم

حراك متواصل لتطوير مخرجات التعليم

علي آل شرمة
حُسن التصرف مغلاق الأزمات

حُسن التصرف مغلاق الأزمات

مها الجبر
العلاقة الزوجية بين المودة وإلاكراه!!!

العلاقة الزوجية بين المودة وإلاكراه!!!

غسان محمد عسيلان
رحيل الزهر

رحيل الزهر

عائشة عباس نتو

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة