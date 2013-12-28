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المحكمة الجزائية المتخصصة: إدانة لجين الهذلول بسعيها لتنفيذ أجندة خارجية وتغيير النظام الأساسي للحكم

رئيس جامعة جدة يُطلق منصّة البرنامج التحضيري للرخص المهنية التعليمية

دعوة الراغبين إلى التقيُّد بخطوات التسجيل وسرعة المبادرة لمحدودية المقاعد

أطلق رئيس جامعة جدة د. عدنان الحميدان؛ بمكتبه في مقر الجامعة الرئيس، بحضور عميد كلية التربية الدكتور نايف الزارع؛ منصّة البرنامج التدريبي التحضيري للرخص المهنية التعليمية؛ كمبادرة لتطوير مهارات ومعارف شاغلي الوظائف التعليمية القائم على المعيار المهني التعليمي.

وقال "الزارع": البرنامج التدريبي يستهدف شاغلي الوظائف التعليمية بإدارات التعليم، وسيقدم عن بُعد وتنفّذه نخبة من أعضاء الهيئة التعليمية بجامعة جدة في التخصصات التالية: "الحاسب الالي، اللغة العربية (جميع المراحل)، اللغة الإنجليزية (جميع المراحل)، تدريبات النطق، اضطراب طيف التوحد، التدريبات السلوكية، العوق السمعي، التربية الفكرية، صعوبات التعلم".

وأضاف: التسجيل لهذه الدورات سيبدأ من 12 – 19 /1/ 2021م وذلك عبر الرابط الإلكتروني https://qrgo.page.link/rgtxD.

ودعا الراغبين في حضور هذه البرامج، إلى ضرورة التقيُّد بخطوات وآلية التسجيل في البرامج وسرعة المبادرة لمحدودية المقاعد.

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رئيس جامعة جدة يُطلق منصّة البرنامج التحضيري للرخص المهنية التعليمية
سبق

أطلق رئيس جامعة جدة د. عدنان الحميدان؛ بمكتبه في مقر الجامعة الرئيس، بحضور عميد كلية التربية الدكتور نايف الزارع؛ منصّة البرنامج التدريبي التحضيري للرخص المهنية التعليمية؛ كمبادرة لتطوير مهارات ومعارف شاغلي الوظائف التعليمية القائم على المعيار المهني التعليمي.

وقال "الزارع": البرنامج التدريبي يستهدف شاغلي الوظائف التعليمية بإدارات التعليم، وسيقدم عن بُعد وتنفّذه نخبة من أعضاء الهيئة التعليمية بجامعة جدة في التخصصات التالية: "الحاسب الالي، اللغة العربية (جميع المراحل)، اللغة الإنجليزية (جميع المراحل)، تدريبات النطق، اضطراب طيف التوحد، التدريبات السلوكية، العوق السمعي، التربية الفكرية، صعوبات التعلم".

وأضاف: التسجيل لهذه الدورات سيبدأ من 12 – 19 /1/ 2021م وذلك عبر الرابط الإلكتروني https://qrgo.page.link/rgtxD.

ودعا الراغبين في حضور هذه البرامج، إلى ضرورة التقيُّد بخطوات وآلية التسجيل في البرامج وسرعة المبادرة لمحدودية المقاعد.

28 ديسمبر 2020 - 13 جمادى الأول 1442
01:55 PM

رئيس جامعة جدة يُطلق منصّة البرنامج التحضيري للرخص المهنية التعليمية

دعوة الراغبين إلى التقيُّد بخطوات التسجيل وسرعة المبادرة لمحدودية المقاعد

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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أطلق رئيس جامعة جدة د. عدنان الحميدان؛ بمكتبه في مقر الجامعة الرئيس، بحضور عميد كلية التربية الدكتور نايف الزارع؛ منصّة البرنامج التدريبي التحضيري للرخص المهنية التعليمية؛ كمبادرة لتطوير مهارات ومعارف شاغلي الوظائف التعليمية القائم على المعيار المهني التعليمي.

وقال "الزارع": البرنامج التدريبي يستهدف شاغلي الوظائف التعليمية بإدارات التعليم، وسيقدم عن بُعد وتنفّذه نخبة من أعضاء الهيئة التعليمية بجامعة جدة في التخصصات التالية: "الحاسب الالي، اللغة العربية (جميع المراحل)، اللغة الإنجليزية (جميع المراحل)، تدريبات النطق، اضطراب طيف التوحد، التدريبات السلوكية، العوق السمعي، التربية الفكرية، صعوبات التعلم".

وأضاف: التسجيل لهذه الدورات سيبدأ من 12 – 19 /1/ 2021م وذلك عبر الرابط الإلكتروني https://qrgo.page.link/rgtxD.

ودعا الراغبين في حضور هذه البرامج، إلى ضرورة التقيُّد بخطوات وآلية التسجيل في البرامج وسرعة المبادرة لمحدودية المقاعد.

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