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"الحماد" يشارك في الاجتماع الدوري للجنة التسويق في الاتحاد الآسيوي

الاطلاع على التقارير التسويقية لبطولات الاتحاد

شارك عضو لجنة التسويق بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم عبدالله بن فيصل حماد، اليوم الثلاثاء، في الاجتماع الدوري للجنة، والذي عُقد عن طريق الاتصال المرئي.

وشهد الاجتماع مناقشة المواضيع المدرجة في جدول الأعمال.

كما تم الاطلاع على التقارير التسويقية لبطولات الاتحاد الآسيوي المقبلة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"الحماد" يشارك في الاجتماع الدوري للجنة التسويق في الاتحاد الآسيوي
سبق

شارك عضو لجنة التسويق بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم عبدالله بن فيصل حماد، اليوم الثلاثاء، في الاجتماع الدوري للجنة، والذي عُقد عن طريق الاتصال المرئي.

وشهد الاجتماع مناقشة المواضيع المدرجة في جدول الأعمال.

كما تم الاطلاع على التقارير التسويقية لبطولات الاتحاد الآسيوي المقبلة.

10 نوفمبر 2020 - 24 ربيع الأول 1442
06:14 PM

"الحماد" يشارك في الاجتماع الدوري للجنة التسويق في الاتحاد الآسيوي

الاطلاع على التقارير التسويقية لبطولات الاتحاد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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شارك عضو لجنة التسويق بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم عبدالله بن فيصل حماد، اليوم الثلاثاء، في الاجتماع الدوري للجنة، والذي عُقد عن طريق الاتصال المرئي.

وشهد الاجتماع مناقشة المواضيع المدرجة في جدول الأعمال.

كما تم الاطلاع على التقارير التسويقية لبطولات الاتحاد الآسيوي المقبلة.

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