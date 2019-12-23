"التجارة" تتيح تراخيص تخفيضات "إجازة منتصف العام" عبر النظام الإلكتروني

دعت أصحاب المحالّ والمتاجر الإلكترونية إلى التقدم والاستفادة من هذه الخدمة

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار عن فتح التقديم لإصدار تراخيص التخفيضات لموسم إجازة منتصف العام الدراسي، عبر نظام التخفيضات الإلكتروني للفترة من 8 حتى 23 جمادى الأولى 1441هـ، الموافق 3 حتى 18 يناير 2020م.

وقالت الوزارة: سيتمكّن أصحاب المحالّ التجارية والمتاجر الإلكترونية من تقديم طلب تراخيص التخفيضات الموسمية دون الخصم من رصيد التخفيضات المتاحة سنوياً.

ودعت "التجارة" أصحاب المحالّ التجارية والمتاجر الإلكترونية في المملكة إلى التقدم بطلب رخص التخفيضات الموسمية والاستفادة من هذه الخدمة عبر الدخول على نظام التخفيضات الإلكتروني Sales.mci.gov.sa.

وأشارت إلى أن الخطوة التالية لذلك تتمثل في اختيار نوع الترخيص واستكمال باقي الإجراءات عبر البوابة الإلكترونية.

وتمكّن هذه الخدمة المستفيدين من سداد رسوم الرخص إلكترونياً عبر نظام "سداد" وأخيراً طباعة الترخيص.

وذكر أن نظام التخفيضات الإلكتروني قد أطلقته الوزارة بالتعاون مع شركة ثقة لخدمات الأعمال بداية شهر أبريل من العام الماضي، من منطلق حرص الوزارة على تقديم خدماتها إلكترونياً بشكل سهل لمستفيديها.