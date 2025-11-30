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الأرجنتيني "ميسي" يتوج بجائزة الكرة الذهبية لعام 2021

"بيدري" أفضل موهبة و"ليفاندوفيسكي" أفضل هداف

توج اللاعب الأرجنتيني ميسي ( لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي ) ، أمس الاثنين، بجائزة االكرة الذهبية لعام 2021، والتي تمنحها مجلة "فرانس فوتبول الفرنسية " سنوياً للاعبين الأفضل في العالم وأفضل مواهب شابه وحارس مرمى ( رجال - سيدات ) .

وفاز لاعب برشلونة الإسباني"بيدري " بجائزة الكرة الذهبية للشباب، فيما فاز لاعب بايرن ميونيخ ، البولندي ليفاندوفسكي بجائزة الكرة الذهبية لأفضل مهاجم.

كما حققت لاعبة برشلونة أليكسا بوتياس جائزة الكرة الذهبية للسيدات .

وحقق الحارس الإيطالي "دونا روما " جائزة أفضل حارس مرمى .

وفاز فريق " تشلسي " الإنجليزي بجائزة أفضل ناد في العام .

وأقيم حفل التتويج على مسرح دو شاتليه في العاصمة الفرنسية باريس، وسط حضور نجوم الرياضة والإعلام من مختلف دول العالم.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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الأرجنتيني "ميسي" يتوج بجائزة الكرة الذهبية لعام 2021
سبق

توج اللاعب الأرجنتيني ميسي ( لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي ) ، أمس الاثنين، بجائزة االكرة الذهبية لعام 2021، والتي تمنحها مجلة "فرانس فوتبول الفرنسية " سنوياً للاعبين الأفضل في العالم وأفضل مواهب شابه وحارس مرمى ( رجال - سيدات ) .

وفاز لاعب برشلونة الإسباني"بيدري " بجائزة الكرة الذهبية للشباب، فيما فاز لاعب بايرن ميونيخ ، البولندي ليفاندوفسكي بجائزة الكرة الذهبية لأفضل مهاجم.

كما حققت لاعبة برشلونة أليكسا بوتياس جائزة الكرة الذهبية للسيدات .

وحقق الحارس الإيطالي "دونا روما " جائزة أفضل حارس مرمى .

وفاز فريق " تشلسي " الإنجليزي بجائزة أفضل ناد في العام .

وأقيم حفل التتويج على مسرح دو شاتليه في العاصمة الفرنسية باريس، وسط حضور نجوم الرياضة والإعلام من مختلف دول العالم.

29 نوفمبر 2021 - 24 ربيع الآخر 1443
11:57 PM
اخر تعديل
30 نوفمبر 2021 - 25 ربيع الآخر 1443
09:07 AM

الأرجنتيني "ميسي" يتوج بجائزة الكرة الذهبية لعام 2021

"بيدري" أفضل موهبة و"ليفاندوفيسكي" أفضل هداف

A A A
أحمد سرور - الرياض
1
3,060

توج اللاعب الأرجنتيني ميسي ( لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي ) ، أمس الاثنين، بجائزة االكرة الذهبية لعام 2021، والتي تمنحها مجلة "فرانس فوتبول الفرنسية " سنوياً للاعبين الأفضل في العالم وأفضل مواهب شابه وحارس مرمى ( رجال - سيدات ) .

وفاز لاعب برشلونة الإسباني"بيدري " بجائزة الكرة الذهبية للشباب، فيما فاز لاعب بايرن ميونيخ ، البولندي ليفاندوفسكي بجائزة الكرة الذهبية لأفضل مهاجم.

كما حققت لاعبة برشلونة أليكسا بوتياس جائزة الكرة الذهبية للسيدات .

وحقق الحارس الإيطالي "دونا روما " جائزة أفضل حارس مرمى .

وفاز فريق " تشلسي " الإنجليزي بجائزة أفضل ناد في العام .

وأقيم حفل التتويج على مسرح دو شاتليه في العاصمة الفرنسية باريس، وسط حضور نجوم الرياضة والإعلام من مختلف دول العالم.

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