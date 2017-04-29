النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تقلبات وأنواء وحيات.. "الحصيني": "الكنة" بدأ وأكل البطيخ يطيب!

قال: يتزامن مع دخولها "حالة جوية ماطرة" متوقع أن تستمر أيام عدة

قال الباحث في الطقس والمناخ ،عضو لجنة "تسميات" المناخية ،عبد العزيز الحصيني، إن اليوم الخميس بداية "الكنة" لهذا العام 1442هـ، وإن نهايتها الأحد 1442/10/25هـ وأيامها (39) يوماً.

وأضاف في سلسلة تغريدات ،اليوم، عبر "تويتر": "كنة الثريا" من المواسم المشهورة في السنة عند العرب ويُقصد بذلك غياب عنقود الثريا من جهة الغرب بعد المغرب مباشرةً، وهو اختفاء عنقود نجوم الثريا بسبب توهج أشعة الشمس.

وتابع: تقع "الكنة" ضمن ثلاثة من منازل القمر؛ هي "الرشاء، الشرطان، البطين"، ومدة كل واحدة منها 13 يوماً، فيكون مجموعها 39 يوماً وهي فترة انتقالية تأخذنا بالتدريج من فصل الربيع إلى فصل الصيف ومن فضل الله علينا؛ إذ إن البرد لا يأتي دفعةً واحدة، كما أن الحر لا يأتي دفعةً واحدة وإنما بشكل متدرج؛ حتى لا يتأثر الإنسان والحيوان والنبات، فهذه الفترة تأخذنا تدريجياً من فصل الربيع إلى الصيف بتدبير العزيز الحكيم".

وأضاف: "موسم "الكنة" حد فاصل بين الصيف الذي يعبر عن الحر المقبول، والقيظ الذي يعبر عن شدة الحر ويعتبر من مواسم الأمطار في المملكة وهو فترة تتسم بالتقلبات الجوية السريعة "من غبار وأمطار" ونحوها، وفيها آخر أنواء الربيع وتستمر زيادة النهار ونقص الليل وتظهر الحشرات والزواحف والعقارب والحيات، وجميع الهوام السامة والتي تخرج من مخابئها.

وقال "الحصيني": "فيها انحسار الغطاء النباتي تدريجياً، وتزداد حاجة الأشجار إلى الماء، ويطيب فيها أكل البطيخ وهذه الأيام تظهر فيها السحب بحركتها البطيئة جداً، ولذلك فإن الأرض التي ينشأ عليها السحاب عادةً تسيل بإذن الله، وتتزامن مع دخول الكنة هذا العام حالة جوية ماطرة متوقع أن تستمر عدة أيام إن شاء الله".

الباحث في الطقس والمناخ عبد العزيز الحصيني

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
تقلبات وأنواء وحيات.. "الحصيني": "الكنة" بدأ وأكل البطيخ يطيب!
سبق

قال الباحث في الطقس والمناخ ،عضو لجنة "تسميات" المناخية ،عبد العزيز الحصيني، إن اليوم الخميس بداية "الكنة" لهذا العام 1442هـ، وإن نهايتها الأحد 1442/10/25هـ وأيامها (39) يوماً.

وأضاف في سلسلة تغريدات ،اليوم، عبر "تويتر": "كنة الثريا" من المواسم المشهورة في السنة عند العرب ويُقصد بذلك غياب عنقود الثريا من جهة الغرب بعد المغرب مباشرةً، وهو اختفاء عنقود نجوم الثريا بسبب توهج أشعة الشمس.

وتابع: تقع "الكنة" ضمن ثلاثة من منازل القمر؛ هي "الرشاء، الشرطان، البطين"، ومدة كل واحدة منها 13 يوماً، فيكون مجموعها 39 يوماً وهي فترة انتقالية تأخذنا بالتدريج من فصل الربيع إلى فصل الصيف ومن فضل الله علينا؛ إذ إن البرد لا يأتي دفعةً واحدة، كما أن الحر لا يأتي دفعةً واحدة وإنما بشكل متدرج؛ حتى لا يتأثر الإنسان والحيوان والنبات، فهذه الفترة تأخذنا تدريجياً من فصل الربيع إلى الصيف بتدبير العزيز الحكيم".

وأضاف: "موسم "الكنة" حد فاصل بين الصيف الذي يعبر عن الحر المقبول، والقيظ الذي يعبر عن شدة الحر ويعتبر من مواسم الأمطار في المملكة وهو فترة تتسم بالتقلبات الجوية السريعة "من غبار وأمطار" ونحوها، وفيها آخر أنواء الربيع وتستمر زيادة النهار ونقص الليل وتظهر الحشرات والزواحف والعقارب والحيات، وجميع الهوام السامة والتي تخرج من مخابئها.

وقال "الحصيني": "فيها انحسار الغطاء النباتي تدريجياً، وتزداد حاجة الأشجار إلى الماء، ويطيب فيها أكل البطيخ وهذه الأيام تظهر فيها السحب بحركتها البطيئة جداً، ولذلك فإن الأرض التي ينشأ عليها السحاب عادةً تسيل بإذن الله، وتتزامن مع دخول الكنة هذا العام حالة جوية ماطرة متوقع أن تستمر عدة أيام إن شاء الله".

29 إبريل 2021 - 17 رمضان 1442
12:07 PM

تقلبات وأنواء وحيات.. "الحصيني": "الكنة" بدأ وأكل البطيخ يطيب!

قال: يتزامن مع دخولها "حالة جوية ماطرة" متوقع أن تستمر أيام عدة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
9,645

قال الباحث في الطقس والمناخ ،عضو لجنة "تسميات" المناخية ،عبد العزيز الحصيني، إن اليوم الخميس بداية "الكنة" لهذا العام 1442هـ، وإن نهايتها الأحد 1442/10/25هـ وأيامها (39) يوماً.

وأضاف في سلسلة تغريدات ،اليوم، عبر "تويتر": "كنة الثريا" من المواسم المشهورة في السنة عند العرب ويُقصد بذلك غياب عنقود الثريا من جهة الغرب بعد المغرب مباشرةً، وهو اختفاء عنقود نجوم الثريا بسبب توهج أشعة الشمس.

وتابع: تقع "الكنة" ضمن ثلاثة من منازل القمر؛ هي "الرشاء، الشرطان، البطين"، ومدة كل واحدة منها 13 يوماً، فيكون مجموعها 39 يوماً وهي فترة انتقالية تأخذنا بالتدريج من فصل الربيع إلى فصل الصيف ومن فضل الله علينا؛ إذ إن البرد لا يأتي دفعةً واحدة، كما أن الحر لا يأتي دفعةً واحدة وإنما بشكل متدرج؛ حتى لا يتأثر الإنسان والحيوان والنبات، فهذه الفترة تأخذنا تدريجياً من فصل الربيع إلى الصيف بتدبير العزيز الحكيم".

وأضاف: "موسم "الكنة" حد فاصل بين الصيف الذي يعبر عن الحر المقبول، والقيظ الذي يعبر عن شدة الحر ويعتبر من مواسم الأمطار في المملكة وهو فترة تتسم بالتقلبات الجوية السريعة "من غبار وأمطار" ونحوها، وفيها آخر أنواء الربيع وتستمر زيادة النهار ونقص الليل وتظهر الحشرات والزواحف والعقارب والحيات، وجميع الهوام السامة والتي تخرج من مخابئها.

وقال "الحصيني": "فيها انحسار الغطاء النباتي تدريجياً، وتزداد حاجة الأشجار إلى الماء، ويطيب فيها أكل البطيخ وهذه الأيام تظهر فيها السحب بحركتها البطيئة جداً، ولذلك فإن الأرض التي ينشأ عليها السحاب عادةً تسيل بإذن الله، وتتزامن مع دخول الكنة هذا العام حالة جوية ماطرة متوقع أن تستمر عدة أيام إن شاء الله".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,458
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,285
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,819
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,726

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

خمسية الرؤية الأولى

خمسية الرؤية الأولى

عبدالمحسن الحارثي
"إحسان".. ورقمنة العمل الخيري

"إحسان".. ورقمنة العمل الخيري

غسان محمد عسيلان
خمسة أعوام من الازدهار والإنجاز

خمسة أعوام من الازدهار والإنجاز

خالد الشبانة
شكرًا للقائمين على "إحسان"

شكرًا للقائمين على "إحسان"

حسن آل عمير
محمد بن سلمان المستقبل الأفضل

محمد بن سلمان المستقبل الأفضل

سعيد آل جندب
الرمان المخدِّر..!

الرمان المخدِّر..!

محمد الصيعري
نحو إعلام يواكب رؤية 2030

نحو إعلام يواكب رؤية 2030

محمد الحيدر
القانون في لبنان انتهى!!

القانون في لبنان انتهى!!

عبدالمحسن الحارثي
السعودية العظمى وخمس سنوات في الماراثون التنموي

السعودية العظمى وخمس سنوات في الماراثون التنموي

سعد بن عبدالله آل حماد
تعليم صبيا بين جُوديِّ وجُبّ!

تعليم صبيا بين جُوديِّ وجُبّ!

ماضي السبعي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة