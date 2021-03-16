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الجهات الأمنية بالليث تحقّق في انتحار مقيم.. رمى بنفسه من سطح عمارة

عُثر عليه متوفى صباح اليوم أمام محل تجاري يعمل به

فتحت شرطة محافظة الليث تحقيقاً موسعاً حول وفاة مقيم عُثر عليه متوفى أمام محل تجاري يعمل به.

وبحسب المعلومات، فإن مقيماً من الجنسية الهندية يعمل في محل تجاري بالليث؛ عُثر عليه متوفى أمام المحل الذي يعمل به صباح اليوم.

وأظهرت كاميرات المراقبة قيامه بالانتحار، بعد أن رمى بنفسه من سطح العمارة، ليستقر أرضاً أمام بوابة المحل التجاري الذي يعمل به.

وقد باشرت الجهات الأمنية الموقع بعد تلقيها البلاغ، فيما أودع جثمان المقيم ثلاجة الموتى بالمستشفى؛ تمهيداً لاستكمال الإجراءات اللازمة حيال الحادث.

شرطة محافظة الليث

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الجهات الأمنية بالليث تحقّق في انتحار مقيم.. رمى بنفسه من سطح عمارة
سبق

فتحت شرطة محافظة الليث تحقيقاً موسعاً حول وفاة مقيم عُثر عليه متوفى أمام محل تجاري يعمل به.

وبحسب المعلومات، فإن مقيماً من الجنسية الهندية يعمل في محل تجاري بالليث؛ عُثر عليه متوفى أمام المحل الذي يعمل به صباح اليوم.

وأظهرت كاميرات المراقبة قيامه بالانتحار، بعد أن رمى بنفسه من سطح العمارة، ليستقر أرضاً أمام بوابة المحل التجاري الذي يعمل به.

وقد باشرت الجهات الأمنية الموقع بعد تلقيها البلاغ، فيما أودع جثمان المقيم ثلاجة الموتى بالمستشفى؛ تمهيداً لاستكمال الإجراءات اللازمة حيال الحادث.

16 مارس 2021 - 3 شعبان 1442
03:58 PM

الجهات الأمنية بالليث تحقّق في انتحار مقيم.. رمى بنفسه من سطح عمارة

عُثر عليه متوفى صباح اليوم أمام محل تجاري يعمل به

A A A
عبدالرزاق البجالي - الليث
1
1,728

فتحت شرطة محافظة الليث تحقيقاً موسعاً حول وفاة مقيم عُثر عليه متوفى أمام محل تجاري يعمل به.

وبحسب المعلومات، فإن مقيماً من الجنسية الهندية يعمل في محل تجاري بالليث؛ عُثر عليه متوفى أمام المحل الذي يعمل به صباح اليوم.

وأظهرت كاميرات المراقبة قيامه بالانتحار، بعد أن رمى بنفسه من سطح العمارة، ليستقر أرضاً أمام بوابة المحل التجاري الذي يعمل به.

وقد باشرت الجهات الأمنية الموقع بعد تلقيها البلاغ، فيما أودع جثمان المقيم ثلاجة الموتى بالمستشفى؛ تمهيداً لاستكمال الإجراءات اللازمة حيال الحادث.

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