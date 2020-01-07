النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الصحة" تُطلق حسابها التوعوي على "تويتر" .. #عش_بصحة

تهدف إلى أن يكون المرجع الأول والمعتمد للمعلومة الصحية الموثوقة

أعلنت وزارة الصحة استحداث حساب في منصة "تويتر" للتوعية الصحية، حيث تعد المنصة الرئيسة لتوعية الصحية بعنوان "عش بصحة" عبر الرابط: https://twitter.com/Livewell_MOH.

وتهدف "الصحة" إلى أن يكون هذا الحساب هو المرجع الأول والمعتمد للمعلومة الصحية الموثوقة وسيشتمل على جملة من الموضوعات الصحية المتنوعة من الطفولة حتى المسنين.

تأتي هذه الخطوة ضمن مبادرات الوزارة التي تعمل على تحسين جودة الأداء في الحياة وتغيير الأنماط والسلوكيات البشرية الخاطئة، واستمراراً للجهود التوعوية التي تبذلها "الصحة" للحفاظ على صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع وتعزيز أنماط الحياة الصحية والحث على اتباع السلوكيات الصحية السليمة والتخفيف من عبء "المراضة" تماشياً مع مبادرات منظومة الصحة في البرنامج الوطني للتحول ورؤية المملكة 2030.

وزارة الصحة تويتر عش بصحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الصحة" تُطلق حسابها التوعوي على "تويتر" .. #عش_بصحة
سبق

أعلنت وزارة الصحة استحداث حساب في منصة "تويتر" للتوعية الصحية، حيث تعد المنصة الرئيسة لتوعية الصحية بعنوان "عش بصحة" عبر الرابط: https://twitter.com/Livewell_MOH.

وتهدف "الصحة" إلى أن يكون هذا الحساب هو المرجع الأول والمعتمد للمعلومة الصحية الموثوقة وسيشتمل على جملة من الموضوعات الصحية المتنوعة من الطفولة حتى المسنين.

تأتي هذه الخطوة ضمن مبادرات الوزارة التي تعمل على تحسين جودة الأداء في الحياة وتغيير الأنماط والسلوكيات البشرية الخاطئة، واستمراراً للجهود التوعوية التي تبذلها "الصحة" للحفاظ على صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع وتعزيز أنماط الحياة الصحية والحث على اتباع السلوكيات الصحية السليمة والتخفيف من عبء "المراضة" تماشياً مع مبادرات منظومة الصحة في البرنامج الوطني للتحول ورؤية المملكة 2030.

07 يناير 2020 - 12 جمادى الأول 1441
01:49 PM

"الصحة" تُطلق حسابها التوعوي على "تويتر" .. #عش_بصحة

تهدف إلى أن يكون المرجع الأول والمعتمد للمعلومة الصحية الموثوقة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
425

أعلنت وزارة الصحة استحداث حساب في منصة "تويتر" للتوعية الصحية، حيث تعد المنصة الرئيسة لتوعية الصحية بعنوان "عش بصحة" عبر الرابط: https://twitter.com/Livewell_MOH.

وتهدف "الصحة" إلى أن يكون هذا الحساب هو المرجع الأول والمعتمد للمعلومة الصحية الموثوقة وسيشتمل على جملة من الموضوعات الصحية المتنوعة من الطفولة حتى المسنين.

تأتي هذه الخطوة ضمن مبادرات الوزارة التي تعمل على تحسين جودة الأداء في الحياة وتغيير الأنماط والسلوكيات البشرية الخاطئة، واستمراراً للجهود التوعوية التي تبذلها "الصحة" للحفاظ على صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع وتعزيز أنماط الحياة الصحية والحث على اتباع السلوكيات الصحية السليمة والتخفيف من عبء "المراضة" تماشياً مع مبادرات منظومة الصحة في البرنامج الوطني للتحول ورؤية المملكة 2030.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
15,452
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,768
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,186
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,746

كاريكاتير

تم الدعس

المقالات

موضة التنجيم على القنوات

موضة التنجيم على القنوات

عبدالرحمن المرشد
الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

عبدالغني الشيخ
الوزير "المغيّر" وفرسان 2019

الوزير "المغيّر" وفرسان 2019

سارة عفتان
الابتعاث الثقافي.. استشراف للمستقبل السعودي

الابتعاث الثقافي.. استشراف للمستقبل السعودي

سعيد آل جندب
10 آلاف ساعة..!

10 آلاف ساعة..!

بدر الغامدي
وعود يا ليل ما أطولك..!

وعود يا ليل ما أطولك..!

عبدالرحمن المرشد
الفساد الخفي في سياسة الإفصاح وتعارض المصالح

الفساد الخفي في سياسة الإفصاح وتعارض المصالح

عبدالغني الشيخ
التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

عبدالرحمن المرشد
"قوتنا الناعمة" في التعليم

"قوتنا الناعمة" في التعليم

خالد الحقباني
روح القيادة

روح القيادة

عبدالله بن خميس العمري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة