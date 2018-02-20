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مصر تقرر فتح معبر رفح 4 أيام لسفر وعودة المواطنين بالاتجاهين

بعد إغلاقه مع إعلان الجيش عملية عسكرية لمكافحة الإرهاب بسيناء

أعلنت سفارة فلسطين في القاهرة، اليوم الثلاثاء، أن السلطات المصرية قررت فتح معبر رفح الحدودي لمدة أربعة أيام اعتباراً من غد الأربعاء.

وقالت السفارة في بيان لها "إن السلطات المصرية قررت فتح معبر رفح البري أربعة أيام بدءاً من الأربعاء حتى السبت، لسفر وعودة المواطنين في الاتجاهين".

وكانت مصر قد أغلقت المعبر في التاسع من فبراير بسبب الأوضاع الأمنية في سيناء بعد أن أعلن الجيش انطلاق عملية عسكرية شاملة لمكافحة الإرهاب.

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مصر تقرر فتح معبر رفح 4 أيام لسفر وعودة المواطنين بالاتجاهين
سبق

أعلنت سفارة فلسطين في القاهرة، اليوم الثلاثاء، أن السلطات المصرية قررت فتح معبر رفح الحدودي لمدة أربعة أيام اعتباراً من غد الأربعاء.

وقالت السفارة في بيان لها "إن السلطات المصرية قررت فتح معبر رفح البري أربعة أيام بدءاً من الأربعاء حتى السبت، لسفر وعودة المواطنين في الاتجاهين".

وكانت مصر قد أغلقت المعبر في التاسع من فبراير بسبب الأوضاع الأمنية في سيناء بعد أن أعلن الجيش انطلاق عملية عسكرية شاملة لمكافحة الإرهاب.

20 فبراير 2018 - 4 جمادى الآخر 1439
11:45 PM

مصر تقرر فتح معبر رفح 4 أيام لسفر وعودة المواطنين بالاتجاهين

بعد إغلاقه مع إعلان الجيش عملية عسكرية لمكافحة الإرهاب بسيناء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت سفارة فلسطين في القاهرة، اليوم الثلاثاء، أن السلطات المصرية قررت فتح معبر رفح الحدودي لمدة أربعة أيام اعتباراً من غد الأربعاء.

وقالت السفارة في بيان لها "إن السلطات المصرية قررت فتح معبر رفح البري أربعة أيام بدءاً من الأربعاء حتى السبت، لسفر وعودة المواطنين في الاتجاهين".

وكانت مصر قد أغلقت المعبر في التاسع من فبراير بسبب الأوضاع الأمنية في سيناء بعد أن أعلن الجيش انطلاق عملية عسكرية شاملة لمكافحة الإرهاب.

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