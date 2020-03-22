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وزارة الأوقاف اليمنية تعلّق إقامة صلاة الجمعة والجماعة في المساجد

حتى إشعار آخر ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا

أعلنت وزارة الأوقاف والإرشاد اليمنية، تعليق إقامة صلاة الجمعة والجماعة في المساجد حتى إشعار آخر، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقالت في بيان، إنها قررت أيضا إيقاف جميع حلقات التحفيظ ومدارس ودور تحفيظ القرآن الكريم، ومنع إقامة أي محاضرات أو دروس أو حلقات علمية في المساجد أو خارج المساجد حفاظاً على المجتمع من تداعيات الفيروس.

وأشار البيان الذي بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، الى أن الإجراءات الاحترازية تأتي نظراً لما يمر به العالم من جائحة فيروس كورونا السريع الانتشار، وكذلك حرص الشريعة الإسلامية على الحفاظ على أرواح الناس ودفع أي خطر عنها بأيّ وسيلة.

وزارة الأوقاف والإرشاد اليمنية اليمن فيروس كورونا الجديد

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وزارة الأوقاف اليمنية تعلّق إقامة صلاة الجمعة والجماعة في المساجد
سبق

أعلنت وزارة الأوقاف والإرشاد اليمنية، تعليق إقامة صلاة الجمعة والجماعة في المساجد حتى إشعار آخر، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقالت في بيان، إنها قررت أيضا إيقاف جميع حلقات التحفيظ ومدارس ودور تحفيظ القرآن الكريم، ومنع إقامة أي محاضرات أو دروس أو حلقات علمية في المساجد أو خارج المساجد حفاظاً على المجتمع من تداعيات الفيروس.

وأشار البيان الذي بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، الى أن الإجراءات الاحترازية تأتي نظراً لما يمر به العالم من جائحة فيروس كورونا السريع الانتشار، وكذلك حرص الشريعة الإسلامية على الحفاظ على أرواح الناس ودفع أي خطر عنها بأيّ وسيلة.

22 مارس 2020 - 27 رجب 1441
11:14 AM

وزارة الأوقاف اليمنية تعلّق إقامة صلاة الجمعة والجماعة في المساجد

حتى إشعار آخر ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - عدن
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أعلنت وزارة الأوقاف والإرشاد اليمنية، تعليق إقامة صلاة الجمعة والجماعة في المساجد حتى إشعار آخر، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقالت في بيان، إنها قررت أيضا إيقاف جميع حلقات التحفيظ ومدارس ودور تحفيظ القرآن الكريم، ومنع إقامة أي محاضرات أو دروس أو حلقات علمية في المساجد أو خارج المساجد حفاظاً على المجتمع من تداعيات الفيروس.

وأشار البيان الذي بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، الى أن الإجراءات الاحترازية تأتي نظراً لما يمر به العالم من جائحة فيروس كورونا السريع الانتشار، وكذلك حرص الشريعة الإسلامية على الحفاظ على أرواح الناس ودفع أي خطر عنها بأيّ وسيلة.

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