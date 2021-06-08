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أعطال تقنية تضرب مواقع إخبارية عالمية بينها الغارديان ونيويورك تايمز

إضافة إلى عدد من المواقع الإلكترونية منها مواقع تابعة للحكومة البريطانية

ضربت أعطال تقنية -قبل قليل- عدداً من المواقع الإلكترونية حول العالم، من بينها مواقع تابعة للحكومة البريطانية وأخرى إخبارية عالمية.

وأكدت رويترز تعطل عددٍ من المواقع الإخبارية العالمية على الإنترنت، من بينها موقع جريدة الغارديان البريطانية، ونيويورك تايمز.

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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أعطال تقنية تضرب مواقع إخبارية عالمية بينها الغارديان ونيويورك تايمز
سبق

ضربت أعطال تقنية -قبل قليل- عدداً من المواقع الإلكترونية حول العالم، من بينها مواقع تابعة للحكومة البريطانية وأخرى إخبارية عالمية.

وأكدت رويترز تعطل عددٍ من المواقع الإخبارية العالمية على الإنترنت، من بينها موقع جريدة الغارديان البريطانية، ونيويورك تايمز.

08 يونيو 2021 - 27 شوّال 1442
01:45 PM

أعطال تقنية تضرب مواقع إخبارية عالمية بينها الغارديان ونيويورك تايمز

إضافة إلى عدد من المواقع الإلكترونية منها مواقع تابعة للحكومة البريطانية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ضربت أعطال تقنية -قبل قليل- عدداً من المواقع الإلكترونية حول العالم، من بينها مواقع تابعة للحكومة البريطانية وأخرى إخبارية عالمية.

وأكدت رويترز تعطل عددٍ من المواقع الإخبارية العالمية على الإنترنت، من بينها موقع جريدة الغارديان البريطانية، ونيويورك تايمز.

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