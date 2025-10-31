النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الشرطة السودانية تنفي إطلاق الرصاص على المتظاهرين في أم درمان

أشارت إلى إصابة أحد أفرادها بعيار ناري

نفت الشرطة السودانية اليوم السبت استخدامها الرصاص أثناء مواجهة المتظاهرين في مدينة أم درمان بولاية الخرطوم.

وقال المكتب الصحفي للشرطة السودانية في بيان، نقلته "رويترز": "تناقلت بعض وسائل الإعلام من مصادر غير دقيقة نبأ مقتل اثنين من المتظاهرين بالرصاص الحي بمدينة أم درمان. وما تود الشرطة أن تؤكده أن هناك مجموعات من المتظاهرين خرجت عن السلمية، وهاجمت الشرطة وبعض المواقع المهمة؛ ما دعا الشرطة لاستخدام الغاز المسيل للدموع لتفريقهم".

وأضاف المكتب: "تؤكد الشرطة أنها لم تستخدم الرصاص، بل إن أحد أفرادها أُصيب بعيار ناري، جارٍ التحقق من مصدره".

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
الشرطة السودانية تنفي إطلاق الرصاص على المتظاهرين في أم درمان
سبق

نفت الشرطة السودانية اليوم السبت استخدامها الرصاص أثناء مواجهة المتظاهرين في مدينة أم درمان بولاية الخرطوم.

وقال المكتب الصحفي للشرطة السودانية في بيان، نقلته "رويترز": "تناقلت بعض وسائل الإعلام من مصادر غير دقيقة نبأ مقتل اثنين من المتظاهرين بالرصاص الحي بمدينة أم درمان. وما تود الشرطة أن تؤكده أن هناك مجموعات من المتظاهرين خرجت عن السلمية، وهاجمت الشرطة وبعض المواقع المهمة؛ ما دعا الشرطة لاستخدام الغاز المسيل للدموع لتفريقهم".

وأضاف المكتب: "تؤكد الشرطة أنها لم تستخدم الرصاص، بل إن أحد أفرادها أُصيب بعيار ناري، جارٍ التحقق من مصدره".

30 أكتوبر 2021 - 24 ربيع الأول 1443
09:18 PM

الشرطة السودانية تنفي إطلاق الرصاص على المتظاهرين في أم درمان

أشارت إلى إصابة أحد أفرادها بعيار ناري

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
631

نفت الشرطة السودانية اليوم السبت استخدامها الرصاص أثناء مواجهة المتظاهرين في مدينة أم درمان بولاية الخرطوم.

وقال المكتب الصحفي للشرطة السودانية في بيان، نقلته "رويترز": "تناقلت بعض وسائل الإعلام من مصادر غير دقيقة نبأ مقتل اثنين من المتظاهرين بالرصاص الحي بمدينة أم درمان. وما تود الشرطة أن تؤكده أن هناك مجموعات من المتظاهرين خرجت عن السلمية، وهاجمت الشرطة وبعض المواقع المهمة؛ ما دعا الشرطة لاستخدام الغاز المسيل للدموع لتفريقهم".

وأضاف المكتب: "تؤكد الشرطة أنها لم تستخدم الرصاص، بل إن أحد أفرادها أُصيب بعيار ناري، جارٍ التحقق من مصدره".

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,848
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,863
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,046
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,126

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة