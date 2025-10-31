نفت الشرطة السودانية اليوم السبت استخدامها الرصاص أثناء مواجهة المتظاهرين في مدينة أم درمان بولاية الخرطوم. وقال المكتب الصحفي للشرطة السودانية في بيان، نقلته "رويترز": "تناقلت بعض وسائل الإعلام من مصادر غير دقيقة نبأ مقتل اثنين من المتظاهرين بالرصاص الحي بمدينة أم درمان. وما تود الشرطة أن تؤكده أن هناك مجموعات من المتظاهرين خرجت عن السلمية، وهاجمت الشرطة وبعض المواقع المهمة؛ ما دعا الشرطة لاستخدام الغاز المسيل للدموع لتفريقهم". وأضاف المكتب: "تؤكد الشرطة أنها لم تستخدم الرصاص، بل إن أحد أفرادها أُصيب بعيار ناري، جارٍ التحقق من مصدره".

الشرطة السودانية تنفي إطلاق الرصاص على المتظاهرين في أم درمان صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-10-30 نفت الشرطة السودانية اليوم السبت استخدامها الرصاص أثناء مواجهة المتظاهرين في مدينة أم درمان بولاية الخرطوم.



وقال المكتب الصحفي للشرطة السودانية في بيان، نقلته "رويترز": "تناقلت بعض وسائل الإعلام من مصادر غير دقيقة نبأ مقتل اثنين من المتظاهرين بالرصاص الحي بمدينة أم درمان. وما تود الشرطة أن تؤكده أن هناك مجموعات من المتظاهرين خرجت عن السلمية، وهاجمت الشرطة وبعض المواقع المهمة؛ ما دعا الشرطة لاستخدام الغاز المسيل للدموع لتفريقهم".



وأضاف المكتب: "تؤكد الشرطة أنها لم تستخدم الرصاص، بل إن أحد أفرادها أُصيب بعيار ناري، جارٍ التحقق من مصدره".

30 أكتوبر 2021 - 24 ربيع الأول 1443 09:18 PM

الشرطة السودانية تنفي إطلاق الرصاص على المتظاهرين في أم درمان أشارت إلى إصابة أحد أفرادها بعيار ناري





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نفت الشرطة السودانية اليوم السبت استخدامها الرصاص أثناء مواجهة المتظاهرين في مدينة أم درمان بولاية الخرطوم.



وقال المكتب الصحفي للشرطة السودانية في بيان، نقلته "رويترز": "تناقلت بعض وسائل الإعلام من مصادر غير دقيقة نبأ مقتل اثنين من المتظاهرين بالرصاص الحي بمدينة أم درمان. وما تود الشرطة أن تؤكده أن هناك مجموعات من المتظاهرين خرجت عن السلمية، وهاجمت الشرطة وبعض المواقع المهمة؛ ما دعا الشرطة لاستخدام الغاز المسيل للدموع لتفريقهم".



وأضاف المكتب: "تؤكد الشرطة أنها لم تستخدم الرصاص، بل إن أحد أفرادها أُصيب بعيار ناري، جارٍ التحقق من مصدره".