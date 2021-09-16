المجلس الوزاري للتعاون الخليجي يعقد دورته الـ 149 بالرياض.. اليوم

"الحجرف": سيبحث تقارير قمة السلطان قابوس والشيخ صباح بالعلا

بحضور وزراء الخارجية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تنطلق اليوم (الخميس) أعمال اجتماع الدورة الـ 149 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك بمقر الأمانة العامة للمجلس بالرياض، برئاسة وزير الخارجية بمملكة البحرين رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، ومشاركة الأمين العام للمجلس الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف.

وأوضح الدكتور الحجرف، أن المجلس الوزاري سيبحث عددًا من التقارير بشأن متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى التي صدرت عن قمة السلطان قابوس والشيخ صباح بالعلا، وكذلك المذكرات والتقارير المرفوعة من اللجان الوزارية والفنية والأمانة العامة، والموضوعات ذات الصلة بالحوارات والعلاقات الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون والدول والتكتلات العالمية، بالإضافة إلى آخر التطورات الإقليمية والدولية، والمستجدات التي تشهدها المنطقة، تحقيقًا للتعاون والترابط والتكامل بين دول المجلس في جميع المجالات.

وأفاد، بأنه سيعقد أيضًا اجتماعان منفصلان، الاجتماع الأول يجمع وزراء خارجية دول مجلس التعاون مع وزير خارجية الجمهورية اليمنية الشقيقة الدكتور أحمد عوض بن مبارك، والاجتماع الثاني سيجمع وزراء خارجية دول مجلس التعاون مع معالي وزير خارجية جمهورية العراق الشقيقة الدكتور فؤاد حسين.

وأكد الأمين العام للمجلس أن هذه الاجتماعات تأتي انطلاقًا من إيمان مجلس التعاون بدعم الأشقاء وتشديدًا على مواقفه الثابتة في الدفاع عن قضايا الأمة العربية والسعي لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.