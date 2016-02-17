شاهد لحظة طرد أمريكي من طائرة.. والسبب بايدن

أظهر مقطع فيديو، لحظة طرد أحد ركاب طائرة مدنية، بسبب قناع كان يرتديه، مكتوب عليه رسالة مناهضة للرئيس الأمريكي جو بايدن.

ونشر الفيديو حساب "ليبس أوف تيك توك" على "تويتر"، الذي ينشط في نشر فيديوهات منصة "تيك توك".

ويُظهر الفيديو راكب إحدى الطائرة وهو يتجادل مع مضيفة طيران؛ بحسب شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية.

ويُسمع في الفيديو صوت المضيفة التي تعمل في شركة "إليجاينت أيرلاينز" المحلية الأمريكية، وهي تقول: "التعليق الذي كتبته هنا"؛ في إشارة إلى الكلام المكتوب على قناعه الطبي.

ويقول التعليق المرفق بالفيديو: إن عبارة "هيا بنا براندون" كانت مكتوبة على الكمامة.

وانتشرت هذه العبارة بشكل كبير في الولايات المتحدة، إثر مقابلة مع سائق السباقات الشهير براندون براون؛ إثر فوزه في سباق بولاية ألاباما، وخلال المقابلة سُمع في الخلفية هتافات هي عبارة عن شتائم ضد الرئيس الأمريكي.

وإذا سمعتَ شخصًا في الولايات المتحدة يقول: "هيا بنا براندون"، فهو لا يقصد شخصًا اسمه براندون؛ بل تعبير ملطف عن سباب بذيء ضد بايدن.

وأكدت شركة الطيران الأمريكية المحلية في بيان أرسلته لـ"فوكس نيوز" أنه تم إخراج الراكب من الطائرة، لأنه تجاهل تعليمات من مضيفة طيران.

وقال البيان: "الفيديو المعنيّ يصور جزءًا من حادثة تورط فيها راكب لم يستجب لطلبات متكررة من جانب أفراد الطاقم، للالتزام بسياسة ارتداء الكمامة الفيدرالية".

وشددت الشركة على أنها أعادت ثمن التذكرة التي دفعها الراكب بعد إخراجه من الطائرة.

وقالت: "إن تجاهل تعليمات طاقم الطائرة محظور بموجب اللوائح الفيدرالية، ويُعد سببًا للحرمان من الرحلة؛ لأن هذا السلوك يسبب بيئة غير آمنة".