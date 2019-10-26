النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"أسامة نقلي" من القاهرة: في السعودية بدأنا نتعامل مع الإعلام كفكر ورؤية ومستجدات‎

قال عبر "مسك": الآليات المتطورة جعلتنا نحاول تحرير الفكر ونتحرك بسرعة مع الأحداث

أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية أسامة نقلي أن الحضور الإعلامي في موقع الحدث وفي التوقيت المناسب يجنب المتلقي اللجوء إلى البدائل التي ربما لا تتحرى الدقة والمصداقية، لافتاً إلى أن الشباب السعودي يمثل النسبة الأكبر في التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي.

جاء ذلك في ردٍّ له على سؤال بشأن كيفية مواكبة الإعلام الرسمي لتسارع الأحداث والتفاعل معها في أولى جلسات منتدى مسك للإعلام المنعقد في القاهرة، اليوم السبت، إذ أشار إلى أن وزارة الإعلام في المملكة تعمل على تحرير وسائلها الإعلامية بما يتماشى مع المستجدات، معبراً عن تفاؤله بتطور ثقافة منصات التواصل ومستقبل مشرق للإعلام.

وأضاف وفق ما نقلته بوابة "مصر 11": "نحن في المملكة العربية السعودية بدأنا نتعامل مع الإعلام كفكر ورؤية ومستجدات، الآليات المتطورة جعلتنا نحاول تحرير الفكر ونتحرك بسرعة وفعالية مع الأحداث والأزمات".

القاهرة منتدى مسك للإعلام سفير المملكة لدى مصر

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"أسامة نقلي" من القاهرة: في السعودية بدأنا نتعامل مع الإعلام كفكر ورؤية ومستجدات‎
سبق

أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية أسامة نقلي أن الحضور الإعلامي في موقع الحدث وفي التوقيت المناسب يجنب المتلقي اللجوء إلى البدائل التي ربما لا تتحرى الدقة والمصداقية، لافتاً إلى أن الشباب السعودي يمثل النسبة الأكبر في التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي.

جاء ذلك في ردٍّ له على سؤال بشأن كيفية مواكبة الإعلام الرسمي لتسارع الأحداث والتفاعل معها في أولى جلسات منتدى مسك للإعلام المنعقد في القاهرة، اليوم السبت، إذ أشار إلى أن وزارة الإعلام في المملكة تعمل على تحرير وسائلها الإعلامية بما يتماشى مع المستجدات، معبراً عن تفاؤله بتطور ثقافة منصات التواصل ومستقبل مشرق للإعلام.

وأضاف وفق ما نقلته بوابة "مصر 11": "نحن في المملكة العربية السعودية بدأنا نتعامل مع الإعلام كفكر ورؤية ومستجدات، الآليات المتطورة جعلتنا نحاول تحرير الفكر ونتحرك بسرعة وفعالية مع الأحداث والأزمات".

26 أكتوبر 2019 - 27 صفر 1441
02:31 PM

"أسامة نقلي" من القاهرة: في السعودية بدأنا نتعامل مع الإعلام كفكر ورؤية ومستجدات‎

قال عبر "مسك": الآليات المتطورة جعلتنا نحاول تحرير الفكر ونتحرك بسرعة مع الأحداث

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,850

أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية أسامة نقلي أن الحضور الإعلامي في موقع الحدث وفي التوقيت المناسب يجنب المتلقي اللجوء إلى البدائل التي ربما لا تتحرى الدقة والمصداقية، لافتاً إلى أن الشباب السعودي يمثل النسبة الأكبر في التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي.

جاء ذلك في ردٍّ له على سؤال بشأن كيفية مواكبة الإعلام الرسمي لتسارع الأحداث والتفاعل معها في أولى جلسات منتدى مسك للإعلام المنعقد في القاهرة، اليوم السبت، إذ أشار إلى أن وزارة الإعلام في المملكة تعمل على تحرير وسائلها الإعلامية بما يتماشى مع المستجدات، معبراً عن تفاؤله بتطور ثقافة منصات التواصل ومستقبل مشرق للإعلام.

وأضاف وفق ما نقلته بوابة "مصر 11": "نحن في المملكة العربية السعودية بدأنا نتعامل مع الإعلام كفكر ورؤية ومستجدات، الآليات المتطورة جعلتنا نحاول تحرير الفكر ونتحرك بسرعة وفعالية مع الأحداث والأزمات".

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
10,106
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
35,630
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,096
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,238

كاريكاتير

"إرهاب نصر الله على المتظاهرين في لبنان"

المقالات

رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (1—2)

رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (1—2)

محمد المنيع
التعليم وجدل الوزيرَيْن...!

التعليم وجدل الوزيرَيْن...!

حامد الإقبالي
الإسكان ورؤية 2030

الإسكان ورؤية 2030

سارة عفتان
مظاهرات لبنان.. لماذا جذبت الأنظار؟

مظاهرات لبنان.. لماذا جذبت الأنظار؟

عبدالرحمن المرشد
باحث علمي وشرعي.. وباحث عن شهرة..!!

باحث علمي وشرعي.. وباحث عن شهرة..!!

ماجد الحربي
أسئلة الطيارين للمراقبين الجويين!

أسئلة الطيارين للمراقبين الجويين!

منيف الحربي
ترقية الموظفين كل ست سنوات..!

ترقية الموظفين كل ست سنوات..!

محمد الصيـعري
قائد ناجح أو مدير فاشل

قائد ناجح أو مدير فاشل

منى الرشيدي
"منشآت".. الحل الأسرع للحالمين

"منشآت".. الحل الأسرع للحالمين

يحيى فقيهي
أسباب تعثُّر بعض البرامج والمشاريع التربوية في التعليم العام

أسباب تعثُّر بعض البرامج والمشاريع التربوية في التعليم العام

محمد المنيع

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة