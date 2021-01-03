النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 82 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 180خلال الـ24 ساعة الماضية

7 إشارات يرسلها جسمك.. تُحذّرك من إصابتك بالتوتر

مرض العصر الذي يجر خلفه المتاعب الصحية

اعتبرت مجلة "فرويندين" الألمانية أن التوتر هو مرض العصر، والقاطرة التي تجر خلفها العديد من المتاعب الصحية؛ مشيرة إلى أنه قد لا يلاحظ المرء الإصابة بالتوتر في بعض الأحيان، لكن الجسم يتفاعل معه بإشارات واضحة تكون بمثابة إنذار وتحذير.

وحسب وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ"، قدمت المجلة سبعًا من تلك الإشارات التي تتضح على الجسم بشكل أو بآخر جراء ذلك التوتر:

الألم

دائمًا ما يكون الألم علامة على وجود خطأ ما في الجسم؛ مما قد يترجمه الجسم بشكل أوضح بسبب التوتر الشديد.

النوم بشكل سيئ

يتسبب التوتر في قلة النوم والاستيقاظ أثناء الليل واستغراق المزيد من الوقت للدخول في النوم.

تقلبات الوزن

قد يكون تغيير ميزان الجسم صعودًا ونزولًا من علامات التوتر، كما أنه قد يكون أحد أسباب تغيير الشهية.

قلة الصبر

الانزعاج باستمرار من أشياء معينة، لم تكن مزعجة من قِبَل وفقدان الصبر بسرعة، قد تكون علامات التوتر.

التقلبات المزاجية

قد يسبب التوتر تغييرات مزاجية بين فترات النهار، مع خلل في الهرمونات التي يفرزها الجسم.

تساقط الشعر

يمكن أن يكون تساقط الشعر بشكل زائد عن المعتاد بسبب الإجهاد واهتزاز التوازن الهرموني.

عدم القدرة على الجلوس

وجود صعوبة في الاستمرار في الوضع جالسًا مع الميل للحركة أثناء التفكير، يمكن أن تكون علامة التوتر.

وقدمت المجلة الألمانية نصيحة بالابتعاد عن أسباب التوتر، وممارسة التمارين الرياضية المناسبة، والاعتماد على تقنيات الاسترخاء في التخفيف من حدة التوتر والضغط.

الرئيسية/ محطات

اعلان
7 إشارات يرسلها جسمك.. تُحذّرك من إصابتك بالتوتر
سبق

اعتبرت مجلة "فرويندين" الألمانية أن التوتر هو مرض العصر، والقاطرة التي تجر خلفها العديد من المتاعب الصحية؛ مشيرة إلى أنه قد لا يلاحظ المرء الإصابة بالتوتر في بعض الأحيان، لكن الجسم يتفاعل معه بإشارات واضحة تكون بمثابة إنذار وتحذير.

وحسب وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ"، قدمت المجلة سبعًا من تلك الإشارات التي تتضح على الجسم بشكل أو بآخر جراء ذلك التوتر:

الألم

دائمًا ما يكون الألم علامة على وجود خطأ ما في الجسم؛ مما قد يترجمه الجسم بشكل أوضح بسبب التوتر الشديد.

النوم بشكل سيئ

يتسبب التوتر في قلة النوم والاستيقاظ أثناء الليل واستغراق المزيد من الوقت للدخول في النوم.

تقلبات الوزن

قد يكون تغيير ميزان الجسم صعودًا ونزولًا من علامات التوتر، كما أنه قد يكون أحد أسباب تغيير الشهية.

قلة الصبر

الانزعاج باستمرار من أشياء معينة، لم تكن مزعجة من قِبَل وفقدان الصبر بسرعة، قد تكون علامات التوتر.

التقلبات المزاجية

قد يسبب التوتر تغييرات مزاجية بين فترات النهار، مع خلل في الهرمونات التي يفرزها الجسم.

تساقط الشعر

يمكن أن يكون تساقط الشعر بشكل زائد عن المعتاد بسبب الإجهاد واهتزاز التوازن الهرموني.

عدم القدرة على الجلوس

وجود صعوبة في الاستمرار في الوضع جالسًا مع الميل للحركة أثناء التفكير، يمكن أن تكون علامة التوتر.

وقدمت المجلة الألمانية نصيحة بالابتعاد عن أسباب التوتر، وممارسة التمارين الرياضية المناسبة، والاعتماد على تقنيات الاسترخاء في التخفيف من حدة التوتر والضغط.

03 يناير 2021 - 19 جمادى الأول 1442
11:59 AM

7 إشارات يرسلها جسمك.. تُحذّرك من إصابتك بالتوتر

مرض العصر الذي يجر خلفه المتاعب الصحية

A A A
أيمن حسن - الرياض
20
8,739

اعتبرت مجلة "فرويندين" الألمانية أن التوتر هو مرض العصر، والقاطرة التي تجر خلفها العديد من المتاعب الصحية؛ مشيرة إلى أنه قد لا يلاحظ المرء الإصابة بالتوتر في بعض الأحيان، لكن الجسم يتفاعل معه بإشارات واضحة تكون بمثابة إنذار وتحذير.

وحسب وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ"، قدمت المجلة سبعًا من تلك الإشارات التي تتضح على الجسم بشكل أو بآخر جراء ذلك التوتر:

الألم

دائمًا ما يكون الألم علامة على وجود خطأ ما في الجسم؛ مما قد يترجمه الجسم بشكل أوضح بسبب التوتر الشديد.

النوم بشكل سيئ

يتسبب التوتر في قلة النوم والاستيقاظ أثناء الليل واستغراق المزيد من الوقت للدخول في النوم.

تقلبات الوزن

قد يكون تغيير ميزان الجسم صعودًا ونزولًا من علامات التوتر، كما أنه قد يكون أحد أسباب تغيير الشهية.

قلة الصبر

الانزعاج باستمرار من أشياء معينة، لم تكن مزعجة من قِبَل وفقدان الصبر بسرعة، قد تكون علامات التوتر.

التقلبات المزاجية

قد يسبب التوتر تغييرات مزاجية بين فترات النهار، مع خلل في الهرمونات التي يفرزها الجسم.

تساقط الشعر

يمكن أن يكون تساقط الشعر بشكل زائد عن المعتاد بسبب الإجهاد واهتزاز التوازن الهرموني.

عدم القدرة على الجلوس

وجود صعوبة في الاستمرار في الوضع جالسًا مع الميل للحركة أثناء التفكير، يمكن أن تكون علامة التوتر.

وقدمت المجلة الألمانية نصيحة بالابتعاد عن أسباب التوتر، وممارسة التمارين الرياضية المناسبة، والاعتماد على تقنيات الاسترخاء في التخفيف من حدة التوتر والضغط.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,064
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,848
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,369
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,547

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة