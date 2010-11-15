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خادم الحرمين يرعى حفل تكريم الفائزين بجائزة الملك خالد.. الأربعاء

تقديراً للإنجازات الوطنية الملهمة في مجالات الاستدامة لشركات القطاع الخاص

يرعى -بمشيئة الله تعالى- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، مساء بعد غد الأربعاء، حفل تكريم الفائزين بجائزة الملك خالد.

يأتي حفل تكريم الفائزين تقديراً للإنجازات الوطنية الملهمة في مجالات الاستدامة لشركات القطاع الخاص، والابتكار للمبادرات الاجتماعية للأفراد، والتميز المؤسسي لمنظمات القطاع غير الربحي، حيث رسَّخت مؤسسة الملك خالد عبر إطلاق جائزة الملك خالد نهجاً ثابتاً لتكريم الرواد في خدمة المجتمع بحلول وممارسات تنموية مستدامة.

ورصدت جائزة الملك خالد على مدار أكثر من عقد من الزمن، المتميزين واحتفلت بتميزهم وأسهمت في تسليط الضوء على تلك الإنجازات، وأنارت درّب صانعي التغيير ومكّنتهم لتعظيم أثرهم على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي وتعزيز إسهاماتهم لبناء وطن مزدهر.

وتُعد جائزة الملك خالد بفروعها الثلاثة متفردة من نوعها على مستوى الشرق الأوسط، بدعمها العملي الفعال لمرشحيها والإسهام في رفع كفاءاتهم التنظيمية وقدراتهم، وتمكينهم من خدمة مجتمعهم بشكل أفضل، وبحلول مستدامة.

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خادم الحرمين يرعى حفل تكريم الفائزين بجائزة الملك خالد.. الأربعاء
سبق

يرعى -بمشيئة الله تعالى- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، مساء بعد غد الأربعاء، حفل تكريم الفائزين بجائزة الملك خالد.

يأتي حفل تكريم الفائزين تقديراً للإنجازات الوطنية الملهمة في مجالات الاستدامة لشركات القطاع الخاص، والابتكار للمبادرات الاجتماعية للأفراد، والتميز المؤسسي لمنظمات القطاع غير الربحي، حيث رسَّخت مؤسسة الملك خالد عبر إطلاق جائزة الملك خالد نهجاً ثابتاً لتكريم الرواد في خدمة المجتمع بحلول وممارسات تنموية مستدامة.

ورصدت جائزة الملك خالد على مدار أكثر من عقد من الزمن، المتميزين واحتفلت بتميزهم وأسهمت في تسليط الضوء على تلك الإنجازات، وأنارت درّب صانعي التغيير ومكّنتهم لتعظيم أثرهم على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي وتعزيز إسهاماتهم لبناء وطن مزدهر.

وتُعد جائزة الملك خالد بفروعها الثلاثة متفردة من نوعها على مستوى الشرق الأوسط، بدعمها العملي الفعال لمرشحيها والإسهام في رفع كفاءاتهم التنظيمية وقدراتهم، وتمكينهم من خدمة مجتمعهم بشكل أفضل، وبحلول مستدامة.

15 نوفمبر 2021 - 10 ربيع الآخر 1443
12:51 PM
اخر تعديل
15 نوفمبر 2021 - 10 ربيع الآخر 1443
02:22 PM

خادم الحرمين يرعى حفل تكريم الفائزين بجائزة الملك خالد.. الأربعاء

تقديراً للإنجازات الوطنية الملهمة في مجالات الاستدامة لشركات القطاع الخاص

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يرعى -بمشيئة الله تعالى- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، مساء بعد غد الأربعاء، حفل تكريم الفائزين بجائزة الملك خالد.

يأتي حفل تكريم الفائزين تقديراً للإنجازات الوطنية الملهمة في مجالات الاستدامة لشركات القطاع الخاص، والابتكار للمبادرات الاجتماعية للأفراد، والتميز المؤسسي لمنظمات القطاع غير الربحي، حيث رسَّخت مؤسسة الملك خالد عبر إطلاق جائزة الملك خالد نهجاً ثابتاً لتكريم الرواد في خدمة المجتمع بحلول وممارسات تنموية مستدامة.

ورصدت جائزة الملك خالد على مدار أكثر من عقد من الزمن، المتميزين واحتفلت بتميزهم وأسهمت في تسليط الضوء على تلك الإنجازات، وأنارت درّب صانعي التغيير ومكّنتهم لتعظيم أثرهم على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي وتعزيز إسهاماتهم لبناء وطن مزدهر.

وتُعد جائزة الملك خالد بفروعها الثلاثة متفردة من نوعها على مستوى الشرق الأوسط، بدعمها العملي الفعال لمرشحيها والإسهام في رفع كفاءاتهم التنظيمية وقدراتهم، وتمكينهم من خدمة مجتمعهم بشكل أفضل، وبحلول مستدامة.

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