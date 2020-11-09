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"الصحة": تسجيل 392 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 402 خلال الـ24 ساعة الماضية

بعد الإعلان عن اللقاح.. رئيس مجلس إدارة "فايزر": هذا يوم عظيم للعلم والإنسانية

الشركة: الترخيص السريع للقاح يعني إعطاءه لعاملي الرعاية الصحية أواخر 2020

أعلنت شركة "فايزر" الأمريكية عن النتائج المؤقتة الأولى في التجارب واسعة النطاق التي تظهر أن لقاح كورونا الذي تعمل عليه فعال بنسبة 90 ٪، وفقًا للمصنعين، الذين أظهر تحليلهم أداءً أفضل بكثير من معظم الخبراء.

وذكرت الشركة في بيان اليوم أن النسبة العالية لمن يتمتعون بالحماية تجعل نتائج اختبارات اللقاح مقنعة.

وأوضح المنظمون، أنهم سيوافقون على لقاح فعال بنسبة 50 ٪ فقط، يحمي نصف أولئك الذين يحصلون عليه. وتقول الشركة إنه لم تكن هناك آثار جانبية خطيرة.

وقال رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة "فايزر" الدكتور ألبرت بورلا: اليوم هو يوم عظيم للعلم والإنسانية، المجموعة الأولى من نتائج المرحلة الثالثة من تجربة لقاح كوفيد- 19 توفر الدليل الأولي على قدرة لقاحنا على الوقاية من كورونا.


وأضاف: لقد وصلنا إلى هذا الإنجاز الحاسم في برنامج تطوير اللقاح لدينا في وقت يحتاجه العالم أكثر من غيره مع تسجيل معدلات الإصابة بأرقام قياسية.

ومن المحتمل أن يثير اكتشاف أن 90٪ من الإصابات قد تم منعها بواسطة لقاح "فايزر"، السياسيين وقادة الصحة العامة ويضع نهاية محتملة للوباء.

وقد شارك في تجارب المرحلة الثالثة أكثر من 43000 شخص.

وتقول الشركة إنه يبدو أن الأشخاص من ذوي الخلفيات العرقية السوداء والأقليات يتمتعون بحماية جيدة مثل أي شخص آخر.

وتشير إلى أن جمع بيانات السلامة المطلوبة ستستغرق حتى الأسبوع الثالث من نوفمبر، ثم يتم تقديم الملف إلى المنظمين للموافقة عليه.

وقد يعني الترخيص السريع إعطاء الجرعات الأولى للعاملين في مجال الرعاية الصحية بحلول نهاية العام.

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بعد الإعلان عن اللقاح.. رئيس مجلس إدارة "فايزر": هذا يوم عظيم للعلم والإنسانية
سبق

أعلنت شركة "فايزر" الأمريكية عن النتائج المؤقتة الأولى في التجارب واسعة النطاق التي تظهر أن لقاح كورونا الذي تعمل عليه فعال بنسبة 90 ٪، وفقًا للمصنعين، الذين أظهر تحليلهم أداءً أفضل بكثير من معظم الخبراء.

وذكرت الشركة في بيان اليوم أن النسبة العالية لمن يتمتعون بالحماية تجعل نتائج اختبارات اللقاح مقنعة.

وأوضح المنظمون، أنهم سيوافقون على لقاح فعال بنسبة 50 ٪ فقط، يحمي نصف أولئك الذين يحصلون عليه. وتقول الشركة إنه لم تكن هناك آثار جانبية خطيرة.

وقال رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة "فايزر" الدكتور ألبرت بورلا: اليوم هو يوم عظيم للعلم والإنسانية، المجموعة الأولى من نتائج المرحلة الثالثة من تجربة لقاح كوفيد- 19 توفر الدليل الأولي على قدرة لقاحنا على الوقاية من كورونا.


وأضاف: لقد وصلنا إلى هذا الإنجاز الحاسم في برنامج تطوير اللقاح لدينا في وقت يحتاجه العالم أكثر من غيره مع تسجيل معدلات الإصابة بأرقام قياسية.

ومن المحتمل أن يثير اكتشاف أن 90٪ من الإصابات قد تم منعها بواسطة لقاح "فايزر"، السياسيين وقادة الصحة العامة ويضع نهاية محتملة للوباء.

وقد شارك في تجارب المرحلة الثالثة أكثر من 43000 شخص.

وتقول الشركة إنه يبدو أن الأشخاص من ذوي الخلفيات العرقية السوداء والأقليات يتمتعون بحماية جيدة مثل أي شخص آخر.

وتشير إلى أن جمع بيانات السلامة المطلوبة ستستغرق حتى الأسبوع الثالث من نوفمبر، ثم يتم تقديم الملف إلى المنظمين للموافقة عليه.

وقد يعني الترخيص السريع إعطاء الجرعات الأولى للعاملين في مجال الرعاية الصحية بحلول نهاية العام.

09 نوفمبر 2020 - 23 ربيع الأول 1442
03:59 PM

بعد الإعلان عن اللقاح.. رئيس مجلس إدارة "فايزر": هذا يوم عظيم للعلم والإنسانية

الشركة: الترخيص السريع للقاح يعني إعطاءه لعاملي الرعاية الصحية أواخر 2020

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت شركة "فايزر" الأمريكية عن النتائج المؤقتة الأولى في التجارب واسعة النطاق التي تظهر أن لقاح كورونا الذي تعمل عليه فعال بنسبة 90 ٪، وفقًا للمصنعين، الذين أظهر تحليلهم أداءً أفضل بكثير من معظم الخبراء.

وذكرت الشركة في بيان اليوم أن النسبة العالية لمن يتمتعون بالحماية تجعل نتائج اختبارات اللقاح مقنعة.

وأوضح المنظمون، أنهم سيوافقون على لقاح فعال بنسبة 50 ٪ فقط، يحمي نصف أولئك الذين يحصلون عليه. وتقول الشركة إنه لم تكن هناك آثار جانبية خطيرة.

وقال رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة "فايزر" الدكتور ألبرت بورلا: اليوم هو يوم عظيم للعلم والإنسانية، المجموعة الأولى من نتائج المرحلة الثالثة من تجربة لقاح كوفيد- 19 توفر الدليل الأولي على قدرة لقاحنا على الوقاية من كورونا.


وأضاف: لقد وصلنا إلى هذا الإنجاز الحاسم في برنامج تطوير اللقاح لدينا في وقت يحتاجه العالم أكثر من غيره مع تسجيل معدلات الإصابة بأرقام قياسية.

ومن المحتمل أن يثير اكتشاف أن 90٪ من الإصابات قد تم منعها بواسطة لقاح "فايزر"، السياسيين وقادة الصحة العامة ويضع نهاية محتملة للوباء.

وقد شارك في تجارب المرحلة الثالثة أكثر من 43000 شخص.

وتقول الشركة إنه يبدو أن الأشخاص من ذوي الخلفيات العرقية السوداء والأقليات يتمتعون بحماية جيدة مثل أي شخص آخر.

وتشير إلى أن جمع بيانات السلامة المطلوبة ستستغرق حتى الأسبوع الثالث من نوفمبر، ثم يتم تقديم الملف إلى المنظمين للموافقة عليه.

وقد يعني الترخيص السريع إعطاء الجرعات الأولى للعاملين في مجال الرعاية الصحية بحلول نهاية العام.

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