النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شركة عبدالله العثيم للاستثمار تحصل على جائزتين عالميتين من جوائز آسيا العقارية 2021

تُمنح لأكثر التطورات العقارية إبداعًا في منطقة آسيا والمحيط الهادي.. تعزيزًا لثقافة الابتكار

حصلت شركة عبدالله العثيم للاستثمار على جائزتين من جوائز آسيا العقارية 2021 التي تُمنح لأكثر التطورات العقارية إبداعًا في منطقة آسيا والمحيط الهادي.

حيث جاءت الجائزة الأولى في مجال تطوير مشاريع متعددة الاستخدامات في المملكة العربية السعودية، والجائزة الثانية في مجال تطوير التجزئة للعام، والتي حظي بها مشروع المشرق مول في حفر الباطن، أحدث المجمعات التجارية للشركة والذي سيتم افتتاحه قريبًا.

وتأتي هذه الجوائز العالمية في إطار الجهود المبذولة من قِبَل إدارة الشركة وفريق العمل وتعزيزًا لثقافة الابتكار والتميز التي تتبناها في مجال صناعة المجمعات التجارية.

يُذكر أن شركة عبدالله العثيم للاستثمار تُعد من أبرز شركات القطاع الاقتصادي وتمثّل منظومة استثمارية متكاملة يندرج تحت مظلتها عدد من الشركات، منها شركة عبدالله العثيم للترفيه وشركة عبدالله العثيم للأزياء، وشركة امتياز الرياض.

وتعمل شركة عبدالله العثيم للاستثمار في مجال إنشاء وتشغيل وإدارة المجمعات التجارية الكبرى التي تعتمد أحدث المعايير الدولية في اختيار الموقع المناسب وجذب العلامات التجارية العالمية والمحلية، بالإضافة إلى الإدارة المتخصصة في هذا المجال وتمتلك ثمانية مجمعات كبرى على مستوى المملكة، ويجري العمل على إضافة خمسة مجمعات جديدة.

أسواق عبدالله العثيم

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شركة عبدالله العثيم للاستثمار تحصل على جائزتين عالميتين من جوائز آسيا العقارية 2021
سبق

حصلت شركة عبدالله العثيم للاستثمار على جائزتين من جوائز آسيا العقارية 2021 التي تُمنح لأكثر التطورات العقارية إبداعًا في منطقة آسيا والمحيط الهادي.

حيث جاءت الجائزة الأولى في مجال تطوير مشاريع متعددة الاستخدامات في المملكة العربية السعودية، والجائزة الثانية في مجال تطوير التجزئة للعام، والتي حظي بها مشروع المشرق مول في حفر الباطن، أحدث المجمعات التجارية للشركة والذي سيتم افتتاحه قريبًا.

وتأتي هذه الجوائز العالمية في إطار الجهود المبذولة من قِبَل إدارة الشركة وفريق العمل وتعزيزًا لثقافة الابتكار والتميز التي تتبناها في مجال صناعة المجمعات التجارية.

يُذكر أن شركة عبدالله العثيم للاستثمار تُعد من أبرز شركات القطاع الاقتصادي وتمثّل منظومة استثمارية متكاملة يندرج تحت مظلتها عدد من الشركات، منها شركة عبدالله العثيم للترفيه وشركة عبدالله العثيم للأزياء، وشركة امتياز الرياض.

وتعمل شركة عبدالله العثيم للاستثمار في مجال إنشاء وتشغيل وإدارة المجمعات التجارية الكبرى التي تعتمد أحدث المعايير الدولية في اختيار الموقع المناسب وجذب العلامات التجارية العالمية والمحلية، بالإضافة إلى الإدارة المتخصصة في هذا المجال وتمتلك ثمانية مجمعات كبرى على مستوى المملكة، ويجري العمل على إضافة خمسة مجمعات جديدة.

04 يوليو 2021 - 24 ذو القعدة 1442
10:37 AM

شركة عبدالله العثيم للاستثمار تحصل على جائزتين عالميتين من جوائز آسيا العقارية 2021

تُمنح لأكثر التطورات العقارية إبداعًا في منطقة آسيا والمحيط الهادي.. تعزيزًا لثقافة الابتكار

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
247

حصلت شركة عبدالله العثيم للاستثمار على جائزتين من جوائز آسيا العقارية 2021 التي تُمنح لأكثر التطورات العقارية إبداعًا في منطقة آسيا والمحيط الهادي.

حيث جاءت الجائزة الأولى في مجال تطوير مشاريع متعددة الاستخدامات في المملكة العربية السعودية، والجائزة الثانية في مجال تطوير التجزئة للعام، والتي حظي بها مشروع المشرق مول في حفر الباطن، أحدث المجمعات التجارية للشركة والذي سيتم افتتاحه قريبًا.

وتأتي هذه الجوائز العالمية في إطار الجهود المبذولة من قِبَل إدارة الشركة وفريق العمل وتعزيزًا لثقافة الابتكار والتميز التي تتبناها في مجال صناعة المجمعات التجارية.

يُذكر أن شركة عبدالله العثيم للاستثمار تُعد من أبرز شركات القطاع الاقتصادي وتمثّل منظومة استثمارية متكاملة يندرج تحت مظلتها عدد من الشركات، منها شركة عبدالله العثيم للترفيه وشركة عبدالله العثيم للأزياء، وشركة امتياز الرياض.

وتعمل شركة عبدالله العثيم للاستثمار في مجال إنشاء وتشغيل وإدارة المجمعات التجارية الكبرى التي تعتمد أحدث المعايير الدولية في اختيار الموقع المناسب وجذب العلامات التجارية العالمية والمحلية، بالإضافة إلى الإدارة المتخصصة في هذا المجال وتمتلك ثمانية مجمعات كبرى على مستوى المملكة، ويجري العمل على إضافة خمسة مجمعات جديدة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,933
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,319
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,625
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
33,151

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

ريادة الأعمال.. قاطرة تقود الاقتصاد الوطني

ريادة الأعمال.. قاطرة تقود الاقتصاد الوطني

بندر مغرم الشهري
سموم على قارعة الطريق!!

سموم على قارعة الطريق!!

محمد عمير الغامدي
عـراق العلم والتاريخ والواقع المحزن

عـراق العلم والتاريخ والواقع المحزن

محمد الصيعري
حراك متواصل لتطوير مخرجات التعليم

حراك متواصل لتطوير مخرجات التعليم

علي آل شرمة
حُسن التصرف مغلاق الأزمات

حُسن التصرف مغلاق الأزمات

مها الجبر
العلاقة الزوجية بين المودة وإلاكراه!!!

العلاقة الزوجية بين المودة وإلاكراه!!!

غسان محمد عسيلان
رحيل الزهر

رحيل الزهر

عائشة عباس نتو
أكاديمية د. سليمان الحبيب.. بوابة تقود إلى المستقبل

أكاديمية د. سليمان الحبيب.. بوابة تقود إلى المستقبل

عبدالعزيز الفريان
"الحلــــم".. الحـــرام!!

"الحلــــم".. الحـــرام!!

خالد الحقباني
رسوم التذاكر.. مرض آخر..!

رسوم التذاكر.. مرض آخر..!

عبدالغني الشيخ
نصائح للراحلين عن المناصب الوظيفية

نصائح للراحلين عن المناصب الوظيفية

حسن آل عمير
مدن تتضخم وأخرى تتقزم

مدن تتضخم وأخرى تتقزم

جمعان الكرت

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة