"السماري": كلمة الأب الحاني اتسمت بالشفافية لشعبه والمقيمين دون تفرقة

أشاد بالتلاحم القوي بين القيادة والمواطنين لتجاوز حرج المرحلة وصعوبتها

نَوّه الأمين العام المكلف لدارة الملك عبدالعزيز والمستشار في الديوان الملكي الدكتور فهد بن عبدالله السماري، بالكلمة الضافية التي طمأن بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - أبناءه وبناته من المواطنين وكذلك المقيمين، وأكد فيها حرص المملكة على سلامتهم بتوفير أسباب الأمن الصحي الوقائية والعلاجية والمعنوية، وتسخير الإمكانيات كلها للتضافر مع الجهود الدولية والبشرية للقضاء على جائحة كورونا (كوفيد 19).

وتفصيلًا: قال الدكتور فهد السماري: "اتسمت كلمة الأب الحاني بالشفافية لشعبه والمقيمين دون تفريق، بما تعودناه منه - حفظه الله - في تلمس حاجة سكان المملكة العربية السعودية في السراء والضراء، وطمأنة الجميع بحضور أجهزة الدولة كافة لمحاربة هذه الجائحة، ورفع جاهزيتها للتصدي لأي تطور إيجابي لكورونا".

وأشاد الدكتور السماري بالتلاحم القوي بين القيادة والمواطنين لتجاوز حرج المرحلة وصعوبتها بفضل الولاء والمحبة التي تجمعهما وتعزز مسيرة البلاد نحو مستقبل آمن ومكتسبات حضارية متفردة.

وأضاف: "الشكر الذي تلقَّاه الشعب السعودي من قائده يدل على تلك اللحمة الوطنية المتجذرة منذ تأسيس المملكة العربية السعودية، ويعكس الأبوية الضافية لخادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - ولسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الذي يمثل صمام الأمان في تنفيذ الأوامر الملكية والإستراتيجيات الوطنية بأمانة وإخلاص".

وأنهى الأمين العام المكلف لدارة الملك عبدالعزيز والمستشار بالديوان الملكي، تصريحه بالدعاء للجميع بالسلامة والصحة، مؤكدًا أن المواطن رهن إشارة الدولة كعادته عبر تاريخ المملكة العربية السعودية، بل إن ذلك جزء من هويته الوطنية، وهذا ما جعل المملكة أنموذجًا عالميًّا في الحرب ضد جائحة كورونا.