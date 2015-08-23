لأسباب أمنية.. مصر تغلق معبر رفح مع غزة حتى إشعار آخر

يشمل القرار الاتجاهين ويطبق اعتبارًا من اليوم

ذكرت مصادر أمنية مصرية، أن مصر ستغلق معبر رفح على حدودها مع قطاع غزة، اليوم (الاثنين)، وحتى إشعار آخر.

وأضافت المصادر أن الإغلاق سيجري لأسباب أمنية في أعقاب التصعيد، الذي جرى السبت الماضي بين إسرائيل وحماس، حيث قصفت طائرات إسرائيلية مواقع في غزة بعد تبادل لإطلاق النار عبر الحدود بين غزة وإسرائيل في وقت سابق من ذلك اليوم، وفقاً لـ"رويترز".

من جهتها، أوضحت حركة حماس الفلسطينية التي تحكم قطاع غزة، أن مصر أبلغتها بقرار إغلاق المعبر في الاتجاهين، دون أن تقدم تفاصيل.

وفتحت مصر المعبر إلى أجل غير مسمى في فبراير (شباط)، فيما وصف بأنها محاولة لتشجيع المفاوضات بين الفصائل الفلسطينية المجتمعة آنذاك في القاهرة.