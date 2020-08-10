النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" تعلن تسجيل 1439 حالة تعافٍ جديدة من "كورونا" و 1257 إصابة

"الصحة" تعلن تسجيل 1439 حالة تعافٍ جديدة من "كورونا" و 1257 إصابة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأثنين 10 أغسطس 2020، تسجيل 1439 حالة تعاف جديدة من فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 253478 حالة ولله الحمد.
وقالت الوزارة: إنه تم تسجيل 1257 حالات إصابة، بذلك يصبح إجمالي عدد الإصابات 289947 حالة .
وأكدت "الصحة" تسجيل 32 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 3199 حالة وفاة "رحمهم الله".
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 33270 والحالات الحرجة 1824 حالة .

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الصحة" تعلن تسجيل 1439 حالة تعافٍ جديدة من "كورونا" و 1257 إصابة
سبق

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأثنين 10 أغسطس 2020، تسجيل 1439 حالة تعاف جديدة من فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 253478 حالة ولله الحمد.
وقالت الوزارة: إنه تم تسجيل 1257 حالات إصابة، بذلك يصبح إجمالي عدد الإصابات 289947 حالة .
وأكدت "الصحة" تسجيل 32 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 3199 حالة وفاة "رحمهم الله".
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 33270 والحالات الحرجة 1824 حالة .

10 أغسطس 2020 - 20 ذو الحجة 1441
03:33 PM
اخر تعديل
10 أغسطس 2020 - 20 ذو الحجة 1441
04:07 PM

"الصحة" تعلن تسجيل 1439 حالة تعافٍ جديدة من "كورونا" و 1257 إصابة

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
4
12,617

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأثنين 10 أغسطس 2020، تسجيل 1439 حالة تعاف جديدة من فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 253478 حالة ولله الحمد.
وقالت الوزارة: إنه تم تسجيل 1257 حالات إصابة، بذلك يصبح إجمالي عدد الإصابات 289947 حالة .
وأكدت "الصحة" تسجيل 32 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 3199 حالة وفاة "رحمهم الله".
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 33270 والحالات الحرجة 1824 حالة .

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,798
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,222
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,070
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,540

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

مركز الملك سلمان الواجهة المشرقة لمملكة الإنسانية

مركز الملك سلمان الواجهة المشرقة لمملكة الإنسانية

علي آل شرمة
تحية لأبناء التدريب التقني والمهني

تحية لأبناء التدريب التقني والمهني

حسن آل عمير
هل نتعلم القيادة من النساء؟

هل نتعلم القيادة من النساء؟

عبدالرحمن المرشد
أكثر من ٦ ملايين.. معلقين!!

أكثر من ٦ ملايين.. معلقين!!

حواء القرني
اللعب بمشاعر المحتاجين

اللعب بمشاعر المحتاجين

أحمد عجب
الصراع الناعم وشيطان المكتب

الصراع الناعم وشيطان المكتب

عبدالغني الشيخ
موسم الحج والظروف الاستثنائية

موسم الحج والظروف الاستثنائية

ماجد البريكان
الحج ووحدة الأمة

الحج ووحدة الأمة

غسان محمد عسيلان
بسلام آمنين رغمًا عن "أردوغان"

بسلام آمنين رغمًا عن "أردوغان"

ابتسام منصور القحطاني
سلام على مهد الرسالة والسلام

سلام على مهد الرسالة والسلام

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة