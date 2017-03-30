ويسري هذا القرار ابتداءً من ١/ ٨/ ١٤٤٢هـ، ويشمل مختلف الرتب العسكرية في جميع مديريات وفروع مكافحة المخدرات بالمملكة.

أصدر مدير عام مكافحة المخدرات اللواء محمد بن سعيد القرني، قراراً بترقية 1553 فرداً من منسوبي مكافحة المخدرات.

قرار بترقية 1553 فردًا من منسوبي "مكافحة المخدرات" صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-03-30 أصدر مدير عام مكافحة المخدرات اللواء محمد بن سعيد القرني، قراراً بترقية 1553 فرداً من منسوبي مكافحة المخدرات. ويسري هذا القرار ابتداءً من ١/ ٨/ ١٤٤٢هـ، ويشمل مختلف الرتب العسكرية في جميع مديريات وفروع مكافحة المخدرات بالمملكة.

30 مارس 2021 - 17 شعبان 1442 03:20 PM

قرار بترقية 1553 فردًا من منسوبي "مكافحة المخدرات" بمختلف الرتب العسكرية في جميع المديريات والفروع





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أصدر مدير عام مكافحة المخدرات اللواء محمد بن سعيد القرني، قراراً بترقية 1553 فرداً من منسوبي مكافحة المخدرات.

ويسري هذا القرار ابتداءً من ١/ ٨/ ١٤٤٢هـ، ويشمل مختلف الرتب العسكرية في جميع مديريات وفروع مكافحة المخدرات بالمملكة.