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مدرب ليفربول: ليس هناك نادٍ في العالم قادر على شراء هذا اللاعب

قال: لا توجد أسباب فنية تمنع من التعاقد معه

ردّ الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي، على التقارير الإعلامية التي تحدثت عن نية "الريدز" التعاقد مع النجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي، من باريس سان جرمان.

وحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية، قال كلوب، في تصريحات صحفية تسبق القمة المرتقبة بين ليفربول ومانشستر سيتي في البريميرليغ: "ليس لدينا ما نقوله عن هذا الأمر بصراحة، ولكن شراء لاعب من هذا العيار صعب".

"لا أعتقد أن هناك ناديًا في العالم قادرًا على شراء مبابي من باريس سان جرمان.. بما في ذلك نحن أيضًا".

وأضاف: "ليس بإمكاننا ذلك، الأمر بهذه البساطة. من وجهة نظر فنية، لا يوجد الكثير من الأسباب تمنعنا من التعاقد معه، يا له من لاعب".

"ولكن الأمر يتعلق بالمال طبعًا. ليس هناك مجال. قولًا واحدًا، أعتذر عن وضع نهاية لهذا الأمر".

وكانت تقارير إعلامية تحدثت عن نية بطل أوروبا التعاقد مع مبابي مقابل 215 مليون جنيه إسترليني، علمًا بأن اللاعب هو أحد الأهداف الواضحة لنادي ريال مدريد الإسباني.

مدرب ليفربول كيليان مبابي يورغن كلوب

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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مدرب ليفربول: ليس هناك نادٍ في العالم قادر على شراء هذا اللاعب
سبق

ردّ الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي، على التقارير الإعلامية التي تحدثت عن نية "الريدز" التعاقد مع النجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي، من باريس سان جرمان.

وحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية، قال كلوب، في تصريحات صحفية تسبق القمة المرتقبة بين ليفربول ومانشستر سيتي في البريميرليغ: "ليس لدينا ما نقوله عن هذا الأمر بصراحة، ولكن شراء لاعب من هذا العيار صعب".

"لا أعتقد أن هناك ناديًا في العالم قادرًا على شراء مبابي من باريس سان جرمان.. بما في ذلك نحن أيضًا".

وأضاف: "ليس بإمكاننا ذلك، الأمر بهذه البساطة. من وجهة نظر فنية، لا يوجد الكثير من الأسباب تمنعنا من التعاقد معه، يا له من لاعب".

"ولكن الأمر يتعلق بالمال طبعًا. ليس هناك مجال. قولًا واحدًا، أعتذر عن وضع نهاية لهذا الأمر".

وكانت تقارير إعلامية تحدثت عن نية بطل أوروبا التعاقد مع مبابي مقابل 215 مليون جنيه إسترليني، علمًا بأن اللاعب هو أحد الأهداف الواضحة لنادي ريال مدريد الإسباني.

09 نوفمبر 2019 - 12 ربيع الأول 1441
12:04 PM

مدرب ليفربول: ليس هناك نادٍ في العالم قادر على شراء هذا اللاعب

قال: لا توجد أسباب فنية تمنع من التعاقد معه

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ردّ الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي، على التقارير الإعلامية التي تحدثت عن نية "الريدز" التعاقد مع النجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي، من باريس سان جرمان.

وحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية، قال كلوب، في تصريحات صحفية تسبق القمة المرتقبة بين ليفربول ومانشستر سيتي في البريميرليغ: "ليس لدينا ما نقوله عن هذا الأمر بصراحة، ولكن شراء لاعب من هذا العيار صعب".

"لا أعتقد أن هناك ناديًا في العالم قادرًا على شراء مبابي من باريس سان جرمان.. بما في ذلك نحن أيضًا".

وأضاف: "ليس بإمكاننا ذلك، الأمر بهذه البساطة. من وجهة نظر فنية، لا يوجد الكثير من الأسباب تمنعنا من التعاقد معه، يا له من لاعب".

"ولكن الأمر يتعلق بالمال طبعًا. ليس هناك مجال. قولًا واحدًا، أعتذر عن وضع نهاية لهذا الأمر".

وكانت تقارير إعلامية تحدثت عن نية بطل أوروبا التعاقد مع مبابي مقابل 215 مليون جنيه إسترليني، علمًا بأن اللاعب هو أحد الأهداف الواضحة لنادي ريال مدريد الإسباني.

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