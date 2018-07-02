الشرقية.. القبض على شخصين لاستقبالهما أكثر من 5 ملايين حبة محظورة
بالتعاون فِرَق مكافحة المخدرات والجمارك.. بعد توفر معلومات عن العملية
أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، تمكّن فِرَق مكافحة المخدرات بـالمنطقة الشرقية، من إلقاء القبض على شخصين؛ لاستقبالهما 5 ملايين و726 ألف حبة محظورة.
وقالت المديرية عبر حسابها الرسمي بـ"تويتر": بمعلومات توفرت لمكافحة المخدرات بـالمنطقة الشرقية، وبالتعاون مع الجمارك؛ تمكنت من القبض على شخصين لاستقبالها (٥.٧٢٦.٢٥٥) حبة من الحبوب المحظورة.
الشرقية.. القبض على شخصين لاستقبالهما أكثر من 5 ملايين حبة محظورة
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2018-07-02
أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، تمكّن فِرَق مكافحة المخدرات بـالمنطقة الشرقية، من إلقاء القبض على شخصين؛ لاستقبالهما 5 ملايين و726 ألف حبة محظورة.
وقالت المديرية عبر حسابها الرسمي بـ"تويتر": بمعلومات توفرت لمكافحة المخدرات بـالمنطقة الشرقية، وبالتعاون مع الجمارك؛ تمكنت من القبض على شخصين لاستقبالها (٥.٧٢٦.٢٥٥) حبة من الحبوب المحظورة.
02 يوليو 2018 - 18 شوّال 1439
01:51 PM
الشرقية.. القبض على شخصين لاستقبالهما أكثر من 5 ملايين حبة محظورة
بالتعاون فِرَق مكافحة المخدرات والجمارك.. بعد توفر معلومات عن العملية
أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، تمكّن فِرَق مكافحة المخدرات بـالمنطقة الشرقية، من إلقاء القبض على شخصين؛ لاستقبالهما 5 ملايين و726 ألف حبة محظورة.
وقالت المديرية عبر حسابها الرسمي بـ"تويتر": بمعلومات توفرت لمكافحة المخدرات بـالمنطقة الشرقية، وبالتعاون مع الجمارك؛ تمكنت من القبض على شخصين لاستقبالها (٥.٧٢٦.٢٥٥) حبة من الحبوب المحظورة.