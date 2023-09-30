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السعودية تستضيف اجتماعات اللجنة العربية العليا للتقييس فى مارس المقبل

ثمن "الصقر" جهود المملكة لأجل دعم وتعزيز العمل العربي المشترك

تقدمت المملكة العربية السعودية لاستضافة اجتماعات الدورة 57 للجنة العربية العليا للتقييس، التابعة للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين (AIDSMO)، والاجتماعات المصاحبة لها في مدينة الرياض خلال شهر مارس لعام 2022م.

وجاء الإعلان عن هذه الاستضافة خلال أعمال الدورة رقم 56 للجنة العربية العليا للتقييس، التي عقدت خلال المدة 29-30 سبتمبر 2021م افتراضيًا، بمشاركة من محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي كرئيس لوفد المملكة.

ورحب المشاركون من رؤساء أجهزة التقييس العربية بمبادرة المملكة، حيث ثمّن المدير العام للمنظمة عادل الصقر الجهود التي تضطلع بها المملكة العربية السعودية لأجل دعم وتعزيز العمل العربي المشترك، مشيدًا بالدور الريادي الذي تقدمه في مجال التقييس على الصعيد العربي.

وجرى خلال الجلسة الختامية لهذه الدورة -التي تمت بمشاركة 18 دولة عربية وممثلي المنظمات الدولية للتقييس ISO و IEC و ASTM- مناقشة عدة موضوعات مهمة لتعزيز أواصر التكامل والتعاون بين المنظمة العربية والدول الأعضاء لما فيه خدمة الصالح العام.

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السعودية تستضيف اجتماعات اللجنة العربية العليا للتقييس فى مارس المقبل
سبق

تقدمت المملكة العربية السعودية لاستضافة اجتماعات الدورة 57 للجنة العربية العليا للتقييس، التابعة للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين (AIDSMO)، والاجتماعات المصاحبة لها في مدينة الرياض خلال شهر مارس لعام 2022م.

وجاء الإعلان عن هذه الاستضافة خلال أعمال الدورة رقم 56 للجنة العربية العليا للتقييس، التي عقدت خلال المدة 29-30 سبتمبر 2021م افتراضيًا، بمشاركة من محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي كرئيس لوفد المملكة.

ورحب المشاركون من رؤساء أجهزة التقييس العربية بمبادرة المملكة، حيث ثمّن المدير العام للمنظمة عادل الصقر الجهود التي تضطلع بها المملكة العربية السعودية لأجل دعم وتعزيز العمل العربي المشترك، مشيدًا بالدور الريادي الذي تقدمه في مجال التقييس على الصعيد العربي.

وجرى خلال الجلسة الختامية لهذه الدورة -التي تمت بمشاركة 18 دولة عربية وممثلي المنظمات الدولية للتقييس ISO و IEC و ASTM- مناقشة عدة موضوعات مهمة لتعزيز أواصر التكامل والتعاون بين المنظمة العربية والدول الأعضاء لما فيه خدمة الصالح العام.

30 سبتمبر 2021 - 23 صفر 1443
10:17 PM

السعودية تستضيف اجتماعات اللجنة العربية العليا للتقييس فى مارس المقبل

ثمن "الصقر" جهود المملكة لأجل دعم وتعزيز العمل العربي المشترك

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرباط
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تقدمت المملكة العربية السعودية لاستضافة اجتماعات الدورة 57 للجنة العربية العليا للتقييس، التابعة للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين (AIDSMO)، والاجتماعات المصاحبة لها في مدينة الرياض خلال شهر مارس لعام 2022م.

وجاء الإعلان عن هذه الاستضافة خلال أعمال الدورة رقم 56 للجنة العربية العليا للتقييس، التي عقدت خلال المدة 29-30 سبتمبر 2021م افتراضيًا، بمشاركة من محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي كرئيس لوفد المملكة.

ورحب المشاركون من رؤساء أجهزة التقييس العربية بمبادرة المملكة، حيث ثمّن المدير العام للمنظمة عادل الصقر الجهود التي تضطلع بها المملكة العربية السعودية لأجل دعم وتعزيز العمل العربي المشترك، مشيدًا بالدور الريادي الذي تقدمه في مجال التقييس على الصعيد العربي.

وجرى خلال الجلسة الختامية لهذه الدورة -التي تمت بمشاركة 18 دولة عربية وممثلي المنظمات الدولية للتقييس ISO و IEC و ASTM- مناقشة عدة موضوعات مهمة لتعزيز أواصر التكامل والتعاون بين المنظمة العربية والدول الأعضاء لما فيه خدمة الصالح العام.

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