النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بعد سنوات من الجدل.."غوغل مابس" يضيف خاصية "عدم التتبع"

أغلقت أبوابًا كثيرة لجمع المعلومات عن المستخدمين وأماكن زيارتهم

بعد سنوات من الجدل بشأن جمع "غوغل" معلومات عن عملائها عبر "خرائط غوغل"، بات بإمكان مستخدمي التطبيق اختيارُ وضع "عدم التتبع" الذي يمنع إيصال بيانات رحلاتك أو حتى بحثك إلى العملاق الأمريكي.

ووفقًا لوثيقة صادرة عن الشركة؛ فإن مستخدمي "خرائط غوغل" أو "غوغل مابس" عبر هواتف "أندرويد"، أصبحوا أحرارًا في اختيار وضع "عدم التتبع"، ووقتها تصبح "غوغل" غير قادرة على تتبّع رحلاتهم أو الأماكن التي بحثوا عنها على الطبيق.

وبإمكان خاصية "غوغل إنكوغنيتو" إغلاق أبواب كثيرة لجمع المعلومات عن مستخدمي "غوغل مابس"، مثل تاريخ البحث، أو تاريخ المواقع التي زارها صاحب الهاتف.

وحسب موقع "تك تشرش" التقني؛ فإن الخاصية الجديدة ستكون متاحة لجميع مستخدمي الهواتف العاملة بنظام "أندرويد" في خلال أيام؛ فيما لم تكشف المصادر عن موعد إطلاقها في هواتف "آيفون".

ووفق ما نقلته "سكاي نيوز"؛ فإن من المرجّح أن تعمل الخاصية الجديدة على تقليل الإعلانات التي تظهر لمستخدمي الهواتف بناء على المواقع التي زاروها مؤخرًا؛ وفقًا لمتخصصين في أمن المعلومات.

ويُعد "غوغل مابس" من أكثر التطبيقات التي يعتمد عليها السائقون لمعرفة الطريق الصحيح إلى وجهاتهم حول العالم؛ لكن جمع الشركة معلومات وبيانات عن المستخدمين، أثار قلق الخبراء في الأمن الإلكتروني.

غوغل غوغل مابس عدم التتبع

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

اعلان
بعد سنوات من الجدل.."غوغل مابس" يضيف خاصية "عدم التتبع"
سبق

بعد سنوات من الجدل بشأن جمع "غوغل" معلومات عن عملائها عبر "خرائط غوغل"، بات بإمكان مستخدمي التطبيق اختيارُ وضع "عدم التتبع" الذي يمنع إيصال بيانات رحلاتك أو حتى بحثك إلى العملاق الأمريكي.

ووفقًا لوثيقة صادرة عن الشركة؛ فإن مستخدمي "خرائط غوغل" أو "غوغل مابس" عبر هواتف "أندرويد"، أصبحوا أحرارًا في اختيار وضع "عدم التتبع"، ووقتها تصبح "غوغل" غير قادرة على تتبّع رحلاتهم أو الأماكن التي بحثوا عنها على الطبيق.

وبإمكان خاصية "غوغل إنكوغنيتو" إغلاق أبواب كثيرة لجمع المعلومات عن مستخدمي "غوغل مابس"، مثل تاريخ البحث، أو تاريخ المواقع التي زارها صاحب الهاتف.

وحسب موقع "تك تشرش" التقني؛ فإن الخاصية الجديدة ستكون متاحة لجميع مستخدمي الهواتف العاملة بنظام "أندرويد" في خلال أيام؛ فيما لم تكشف المصادر عن موعد إطلاقها في هواتف "آيفون".

ووفق ما نقلته "سكاي نيوز"؛ فإن من المرجّح أن تعمل الخاصية الجديدة على تقليل الإعلانات التي تظهر لمستخدمي الهواتف بناء على المواقع التي زاروها مؤخرًا؛ وفقًا لمتخصصين في أمن المعلومات.

ويُعد "غوغل مابس" من أكثر التطبيقات التي يعتمد عليها السائقون لمعرفة الطريق الصحيح إلى وجهاتهم حول العالم؛ لكن جمع الشركة معلومات وبيانات عن المستخدمين، أثار قلق الخبراء في الأمن الإلكتروني.

03 نوفمبر 2019 - 6 ربيع الأول 1441
08:27 AM

بعد سنوات من الجدل.."غوغل مابس" يضيف خاصية "عدم التتبع"

أغلقت أبوابًا كثيرة لجمع المعلومات عن المستخدمين وأماكن زيارتهم

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
3,570

بعد سنوات من الجدل بشأن جمع "غوغل" معلومات عن عملائها عبر "خرائط غوغل"، بات بإمكان مستخدمي التطبيق اختيارُ وضع "عدم التتبع" الذي يمنع إيصال بيانات رحلاتك أو حتى بحثك إلى العملاق الأمريكي.

ووفقًا لوثيقة صادرة عن الشركة؛ فإن مستخدمي "خرائط غوغل" أو "غوغل مابس" عبر هواتف "أندرويد"، أصبحوا أحرارًا في اختيار وضع "عدم التتبع"، ووقتها تصبح "غوغل" غير قادرة على تتبّع رحلاتهم أو الأماكن التي بحثوا عنها على الطبيق.

وبإمكان خاصية "غوغل إنكوغنيتو" إغلاق أبواب كثيرة لجمع المعلومات عن مستخدمي "غوغل مابس"، مثل تاريخ البحث، أو تاريخ المواقع التي زارها صاحب الهاتف.

وحسب موقع "تك تشرش" التقني؛ فإن الخاصية الجديدة ستكون متاحة لجميع مستخدمي الهواتف العاملة بنظام "أندرويد" في خلال أيام؛ فيما لم تكشف المصادر عن موعد إطلاقها في هواتف "آيفون".

ووفق ما نقلته "سكاي نيوز"؛ فإن من المرجّح أن تعمل الخاصية الجديدة على تقليل الإعلانات التي تظهر لمستخدمي الهواتف بناء على المواقع التي زاروها مؤخرًا؛ وفقًا لمتخصصين في أمن المعلومات.

ويُعد "غوغل مابس" من أكثر التطبيقات التي يعتمد عليها السائقون لمعرفة الطريق الصحيح إلى وجهاتهم حول العالم؛ لكن جمع الشركة معلومات وبيانات عن المستخدمين، أثار قلق الخبراء في الأمن الإلكتروني.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
11,506
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
35,862
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,300
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,495

كاريكاتير

"إرهاب نصر الله على المتظاهرين في لبنان"

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة