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انطلاق فعاليات معرض العقارات الدولي بالرياض لترويج العقار المصري

"الشويعر": إقامة مثل هذا المعرض يعود على البلدين الشقيقين بفوائد عديدة

بإقبال ملفت من السعوديين والمصريين، افتتح اليوم الخميس السفير المصري أحمد فاروق، سفير جمهورية مصر العربية في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية فاعليات معرض العقارات الدولي IPS Riyadh للترويج للمشروعات العقارية المصرية، بفندق فيرمونت الرياض.

حضر الافتتاح كبار الشخصيات والمسؤولين من وزارة الإسكان ومن سفارة جمهورية مصر العربية بالرياض، ورئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية السعودية، وبحضور ومشاركة نخبة من المطورين العقاريين المصريين شركة سيتي ايدج للتطوير العقاري الراعي الإستراتيجي للمعرض، الشرقيون للتنمية العمرانية الراعي البلاتيني للمعرض، الأهلي صبور للتنمية العقارية الراعي الذهبي للمعرض، شركة إيجي جاب للتطوير العقاري، معمار جروب للتطوير العقاري، الشركة السعودية المصرية للتعمير، الصفوة للتطوير العمراني، صروح للتشييد والبناء، نيو بلان للتطوير العقاري، رفكو للإنشاء والتعمير، شركة تبارك القابضة، شركة خزام للتطوير العقاري، وبمشاركة أيضاً مجموعة من أفضل كوادر ذوي الخبرة في مجال التمويل العقاري والخدمات المصرفية من البنك العربي الإفريقي الدولي الراعي البلاتيني للمعرض.

أعرب السفير أحمد فاروق، سفير جمهورية مصر العربية بالرياض، عن سعادته بإقامة هذا المعرض الذي يعد الأول من نوعه بمدينة الرياض كما توجه بالشكر للشركة المنظمة على الجهد المبذول لإقامة هذا الحدث، وسعيهم الترويج لمشروعات عملاقة بجمهورية مصر العربية، شاكراً أيضاً الشباب المشارك القائم على التنظيم والمطورين المشاركين موضحاً أنهم واجهة مشرفة لمصر.

وأكد على أن هذا المعرض يعد فرصة جيدة لجذب الاستثمارات، حيث إن مصر تتمتع بكل المقومات التي تجذب الاستثمارات وعلى رأسها القطاع العقاري المصري، وتتمتع الآن أيضاً بقانون الإقامة والجنسية الجديد الذي يعد عاملاً كبيراً جذاباً للمستثمرين لزيادة استثماراتهم بمصر بدلاً من الخارج لما له من مزايا عديدة.

أوضح رئيس مجموعة الإستراتيجي الإماراتية، داود الشيزاوي، التي تنظم سلسة معارض دولية ومن ضمنهم معرض العقارات الدولي IPS Riyadh، أنه في إطار العلاقات المصرية السعودية الإماراتية المتميزة ووفقاً لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، تتشرف شركة الإستراتيجي بتنظيم أول معرض عقاري مصري في مدينة الرياض للترويج للمشروعات المصرية في المدن الذكية الجديدة كالعاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة والشروق ومدينة المستقبل كل هذه الفرص الاستثمارية تحت سقف واحد في الرياض تحت رعاية وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصرية.

وأشار إلى أن المعرض فرصة جيدة للتنويه عن الفرص الاستثمارية الجديدة في مصر في مختلف القطاعات، وذلك بمشاركة عدد من صفوة المطورين العقاريين ومسؤولين من وزارة الإسكان المصرية ومن السفارة المصرية في الرياض.

وصرح رئيس اللجنة العقارية في الغرف التجارية السعودية، حمد الشويعر، أن إقامة مثل هذا المعرض يعود على البلدين الشقيقين بفوائد عديدة منها التقاء أصحاب الأعمال من الجانبين وهذا يبرز التعاون في جميع المجالات، ونأمل من هذا المعرض أن يعود بشراكات إستراتيجية وتبادل المنافع والخبرات بين البلدين.

وأكد المدير التنفيذي لمجموعة الإستراتيجي مصر وإفريقيا، محمد الصعيدي، أن هذا المعرض يعد بداية لحملة ترويجية وفقاً لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، للترويج للمدن الذكية الجديدة التي أعطى إشارة البدء والتنفيذ بها ولاقت نجاحاً غير مسبوق وتحولاً في التنمية العمرانية يشهد به العالم، لتكون مصر منافساً قوياً لدول العالم وتصبح من أكبر الدول الجاذبة للاستثمارات خاصة العقارية.

الجدير بالذكر أن شركة الإستراتيجي الإماراتية هي شركة رائدة في تنظيم المعارض العقارية حول العالم وتمتلك تسعة أفرع في دول مختلفة ومن المعارض والمؤتمرات الكبرى التي تنظمها ملتقى الاستثمار السنوي في دبي ومعرض العقارات الدولي والذي عقد منه 17 نسخة في دبي ونسخته الأولى في الرياض هذا العام.

معرض العقارات الدولي IPS Riyadh

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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انطلاق فعاليات معرض العقارات الدولي بالرياض لترويج العقار المصري
سبق

بإقبال ملفت من السعوديين والمصريين، افتتح اليوم الخميس السفير المصري أحمد فاروق، سفير جمهورية مصر العربية في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية فاعليات معرض العقارات الدولي IPS Riyadh للترويج للمشروعات العقارية المصرية، بفندق فيرمونت الرياض.

حضر الافتتاح كبار الشخصيات والمسؤولين من وزارة الإسكان ومن سفارة جمهورية مصر العربية بالرياض، ورئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية السعودية، وبحضور ومشاركة نخبة من المطورين العقاريين المصريين شركة سيتي ايدج للتطوير العقاري الراعي الإستراتيجي للمعرض، الشرقيون للتنمية العمرانية الراعي البلاتيني للمعرض، الأهلي صبور للتنمية العقارية الراعي الذهبي للمعرض، شركة إيجي جاب للتطوير العقاري، معمار جروب للتطوير العقاري، الشركة السعودية المصرية للتعمير، الصفوة للتطوير العمراني، صروح للتشييد والبناء، نيو بلان للتطوير العقاري، رفكو للإنشاء والتعمير، شركة تبارك القابضة، شركة خزام للتطوير العقاري، وبمشاركة أيضاً مجموعة من أفضل كوادر ذوي الخبرة في مجال التمويل العقاري والخدمات المصرفية من البنك العربي الإفريقي الدولي الراعي البلاتيني للمعرض.

أعرب السفير أحمد فاروق، سفير جمهورية مصر العربية بالرياض، عن سعادته بإقامة هذا المعرض الذي يعد الأول من نوعه بمدينة الرياض كما توجه بالشكر للشركة المنظمة على الجهد المبذول لإقامة هذا الحدث، وسعيهم الترويج لمشروعات عملاقة بجمهورية مصر العربية، شاكراً أيضاً الشباب المشارك القائم على التنظيم والمطورين المشاركين موضحاً أنهم واجهة مشرفة لمصر.

وأكد على أن هذا المعرض يعد فرصة جيدة لجذب الاستثمارات، حيث إن مصر تتمتع بكل المقومات التي تجذب الاستثمارات وعلى رأسها القطاع العقاري المصري، وتتمتع الآن أيضاً بقانون الإقامة والجنسية الجديد الذي يعد عاملاً كبيراً جذاباً للمستثمرين لزيادة استثماراتهم بمصر بدلاً من الخارج لما له من مزايا عديدة.

أوضح رئيس مجموعة الإستراتيجي الإماراتية، داود الشيزاوي، التي تنظم سلسة معارض دولية ومن ضمنهم معرض العقارات الدولي IPS Riyadh، أنه في إطار العلاقات المصرية السعودية الإماراتية المتميزة ووفقاً لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، تتشرف شركة الإستراتيجي بتنظيم أول معرض عقاري مصري في مدينة الرياض للترويج للمشروعات المصرية في المدن الذكية الجديدة كالعاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة والشروق ومدينة المستقبل كل هذه الفرص الاستثمارية تحت سقف واحد في الرياض تحت رعاية وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصرية.

وأشار إلى أن المعرض فرصة جيدة للتنويه عن الفرص الاستثمارية الجديدة في مصر في مختلف القطاعات، وذلك بمشاركة عدد من صفوة المطورين العقاريين ومسؤولين من وزارة الإسكان المصرية ومن السفارة المصرية في الرياض.

وصرح رئيس اللجنة العقارية في الغرف التجارية السعودية، حمد الشويعر، أن إقامة مثل هذا المعرض يعود على البلدين الشقيقين بفوائد عديدة منها التقاء أصحاب الأعمال من الجانبين وهذا يبرز التعاون في جميع المجالات، ونأمل من هذا المعرض أن يعود بشراكات إستراتيجية وتبادل المنافع والخبرات بين البلدين.

وأكد المدير التنفيذي لمجموعة الإستراتيجي مصر وإفريقيا، محمد الصعيدي، أن هذا المعرض يعد بداية لحملة ترويجية وفقاً لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، للترويج للمدن الذكية الجديدة التي أعطى إشارة البدء والتنفيذ بها ولاقت نجاحاً غير مسبوق وتحولاً في التنمية العمرانية يشهد به العالم، لتكون مصر منافساً قوياً لدول العالم وتصبح من أكبر الدول الجاذبة للاستثمارات خاصة العقارية.

الجدير بالذكر أن شركة الإستراتيجي الإماراتية هي شركة رائدة في تنظيم المعارض العقارية حول العالم وتمتلك تسعة أفرع في دول مختلفة ومن المعارض والمؤتمرات الكبرى التي تنظمها ملتقى الاستثمار السنوي في دبي ومعرض العقارات الدولي والذي عقد منه 17 نسخة في دبي ونسخته الأولى في الرياض هذا العام.

12 ديسمبر 2019 - 15 ربيع الآخر 1441
11:33 PM

انطلاق فعاليات معرض العقارات الدولي بالرياض لترويج العقار المصري

"الشويعر": إقامة مثل هذا المعرض يعود على البلدين الشقيقين بفوائد عديدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بإقبال ملفت من السعوديين والمصريين، افتتح اليوم الخميس السفير المصري أحمد فاروق، سفير جمهورية مصر العربية في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية فاعليات معرض العقارات الدولي IPS Riyadh للترويج للمشروعات العقارية المصرية، بفندق فيرمونت الرياض.

حضر الافتتاح كبار الشخصيات والمسؤولين من وزارة الإسكان ومن سفارة جمهورية مصر العربية بالرياض، ورئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية السعودية، وبحضور ومشاركة نخبة من المطورين العقاريين المصريين شركة سيتي ايدج للتطوير العقاري الراعي الإستراتيجي للمعرض، الشرقيون للتنمية العمرانية الراعي البلاتيني للمعرض، الأهلي صبور للتنمية العقارية الراعي الذهبي للمعرض، شركة إيجي جاب للتطوير العقاري، معمار جروب للتطوير العقاري، الشركة السعودية المصرية للتعمير، الصفوة للتطوير العمراني، صروح للتشييد والبناء، نيو بلان للتطوير العقاري، رفكو للإنشاء والتعمير، شركة تبارك القابضة، شركة خزام للتطوير العقاري، وبمشاركة أيضاً مجموعة من أفضل كوادر ذوي الخبرة في مجال التمويل العقاري والخدمات المصرفية من البنك العربي الإفريقي الدولي الراعي البلاتيني للمعرض.

أعرب السفير أحمد فاروق، سفير جمهورية مصر العربية بالرياض، عن سعادته بإقامة هذا المعرض الذي يعد الأول من نوعه بمدينة الرياض كما توجه بالشكر للشركة المنظمة على الجهد المبذول لإقامة هذا الحدث، وسعيهم الترويج لمشروعات عملاقة بجمهورية مصر العربية، شاكراً أيضاً الشباب المشارك القائم على التنظيم والمطورين المشاركين موضحاً أنهم واجهة مشرفة لمصر.

وأكد على أن هذا المعرض يعد فرصة جيدة لجذب الاستثمارات، حيث إن مصر تتمتع بكل المقومات التي تجذب الاستثمارات وعلى رأسها القطاع العقاري المصري، وتتمتع الآن أيضاً بقانون الإقامة والجنسية الجديد الذي يعد عاملاً كبيراً جذاباً للمستثمرين لزيادة استثماراتهم بمصر بدلاً من الخارج لما له من مزايا عديدة.

أوضح رئيس مجموعة الإستراتيجي الإماراتية، داود الشيزاوي، التي تنظم سلسة معارض دولية ومن ضمنهم معرض العقارات الدولي IPS Riyadh، أنه في إطار العلاقات المصرية السعودية الإماراتية المتميزة ووفقاً لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، تتشرف شركة الإستراتيجي بتنظيم أول معرض عقاري مصري في مدينة الرياض للترويج للمشروعات المصرية في المدن الذكية الجديدة كالعاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة والشروق ومدينة المستقبل كل هذه الفرص الاستثمارية تحت سقف واحد في الرياض تحت رعاية وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصرية.

وأشار إلى أن المعرض فرصة جيدة للتنويه عن الفرص الاستثمارية الجديدة في مصر في مختلف القطاعات، وذلك بمشاركة عدد من صفوة المطورين العقاريين ومسؤولين من وزارة الإسكان المصرية ومن السفارة المصرية في الرياض.

وصرح رئيس اللجنة العقارية في الغرف التجارية السعودية، حمد الشويعر، أن إقامة مثل هذا المعرض يعود على البلدين الشقيقين بفوائد عديدة منها التقاء أصحاب الأعمال من الجانبين وهذا يبرز التعاون في جميع المجالات، ونأمل من هذا المعرض أن يعود بشراكات إستراتيجية وتبادل المنافع والخبرات بين البلدين.

وأكد المدير التنفيذي لمجموعة الإستراتيجي مصر وإفريقيا، محمد الصعيدي، أن هذا المعرض يعد بداية لحملة ترويجية وفقاً لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، للترويج للمدن الذكية الجديدة التي أعطى إشارة البدء والتنفيذ بها ولاقت نجاحاً غير مسبوق وتحولاً في التنمية العمرانية يشهد به العالم، لتكون مصر منافساً قوياً لدول العالم وتصبح من أكبر الدول الجاذبة للاستثمارات خاصة العقارية.

الجدير بالذكر أن شركة الإستراتيجي الإماراتية هي شركة رائدة في تنظيم المعارض العقارية حول العالم وتمتلك تسعة أفرع في دول مختلفة ومن المعارض والمؤتمرات الكبرى التي تنظمها ملتقى الاستثمار السنوي في دبي ومعرض العقارات الدولي والذي عقد منه 17 نسخة في دبي ونسخته الأولى في الرياض هذا العام.

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