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حلقات ودور القرآن بجدة تستقبل 30 ألف طالب وطالبة

بعد توقفها لما يقارب العامين إثر جائحة كورونا

استقبلت حلقات ودور القرآن الكريم التابعة لجمعية خيركم بجدة نحو 30 ألف طالب وطالبة من مختلف الأعمار (باستثناء المرحلة الابتدائية)، وذلك بعد توجيه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، بعودة الدراسة الحضورية في حلقات تحفيظ القرآن في المساجد والمدارس النسائية بعد تعليقها الذي استمر لما يقارب العامين.

وأبدى رئيس مجلس إدارة جمعية خيركم المهندس عبدالعزيز حنفي، سعادته بذلك القرار مقدمًا شكره للوزير وللحكومة الرشيدة أيدها الله ، التي واجهت الجائحة بكل جدارة واقتدار لتعبر بالوطن إلى بر الأمان باذلة الغالي والنفيس، ولتكون المملكة أنموذجًا يحتذى به على مستوى العالم في إدارة الأزمات بفضل الله ثم بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله.

وبيّن المهندس حنفي أن العودة كانت وفق الاشتراطات الصحية المتمثلة في الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الجسدي في الحلقات - الواردة في بروتوكولات المساجد على موقع الصحة العامة (وقاية)، ولمن قد حصلوا على جرعتين من اللقاح، مع إبراز تطبيق توكلنا قبل دخول الحلقات والدور.

وذكر المهندس حنفي أن الحضور اقتصر على من تجاوزوا الـ12 من العمر من طلاب المراحل المتوسطة، والثانوية، والجامعية، وكبار السن، فيما سيستمر التعليم عن بعد لطلاب المرحلة الابتدائية عبر منصات خيركم الإلكترونية، سائلاً المولى التوفيق للطلاب والطالبات وأن تكون العودة حافزًا لتفوقهم وتميزهم.

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حلقات ودور القرآن بجدة تستقبل 30 ألف طالب وطالبة
سبق

استقبلت حلقات ودور القرآن الكريم التابعة لجمعية خيركم بجدة نحو 30 ألف طالب وطالبة من مختلف الأعمار (باستثناء المرحلة الابتدائية)، وذلك بعد توجيه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، بعودة الدراسة الحضورية في حلقات تحفيظ القرآن في المساجد والمدارس النسائية بعد تعليقها الذي استمر لما يقارب العامين.

وأبدى رئيس مجلس إدارة جمعية خيركم المهندس عبدالعزيز حنفي، سعادته بذلك القرار مقدمًا شكره للوزير وللحكومة الرشيدة أيدها الله ، التي واجهت الجائحة بكل جدارة واقتدار لتعبر بالوطن إلى بر الأمان باذلة الغالي والنفيس، ولتكون المملكة أنموذجًا يحتذى به على مستوى العالم في إدارة الأزمات بفضل الله ثم بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله.

وبيّن المهندس حنفي أن العودة كانت وفق الاشتراطات الصحية المتمثلة في الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الجسدي في الحلقات - الواردة في بروتوكولات المساجد على موقع الصحة العامة (وقاية)، ولمن قد حصلوا على جرعتين من اللقاح، مع إبراز تطبيق توكلنا قبل دخول الحلقات والدور.

وذكر المهندس حنفي أن الحضور اقتصر على من تجاوزوا الـ12 من العمر من طلاب المراحل المتوسطة، والثانوية، والجامعية، وكبار السن، فيما سيستمر التعليم عن بعد لطلاب المرحلة الابتدائية عبر منصات خيركم الإلكترونية، سائلاً المولى التوفيق للطلاب والطالبات وأن تكون العودة حافزًا لتفوقهم وتميزهم.

25 أكتوبر 2021 - 19 ربيع الأول 1443
10:37 PM

حلقات ودور القرآن بجدة تستقبل 30 ألف طالب وطالبة

بعد توقفها لما يقارب العامين إثر جائحة كورونا

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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استقبلت حلقات ودور القرآن الكريم التابعة لجمعية خيركم بجدة نحو 30 ألف طالب وطالبة من مختلف الأعمار (باستثناء المرحلة الابتدائية)، وذلك بعد توجيه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، بعودة الدراسة الحضورية في حلقات تحفيظ القرآن في المساجد والمدارس النسائية بعد تعليقها الذي استمر لما يقارب العامين.

وأبدى رئيس مجلس إدارة جمعية خيركم المهندس عبدالعزيز حنفي، سعادته بذلك القرار مقدمًا شكره للوزير وللحكومة الرشيدة أيدها الله ، التي واجهت الجائحة بكل جدارة واقتدار لتعبر بالوطن إلى بر الأمان باذلة الغالي والنفيس، ولتكون المملكة أنموذجًا يحتذى به على مستوى العالم في إدارة الأزمات بفضل الله ثم بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله.

وبيّن المهندس حنفي أن العودة كانت وفق الاشتراطات الصحية المتمثلة في الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الجسدي في الحلقات - الواردة في بروتوكولات المساجد على موقع الصحة العامة (وقاية)، ولمن قد حصلوا على جرعتين من اللقاح، مع إبراز تطبيق توكلنا قبل دخول الحلقات والدور.

وذكر المهندس حنفي أن الحضور اقتصر على من تجاوزوا الـ12 من العمر من طلاب المراحل المتوسطة، والثانوية، والجامعية، وكبار السن، فيما سيستمر التعليم عن بعد لطلاب المرحلة الابتدائية عبر منصات خيركم الإلكترونية، سائلاً المولى التوفيق للطلاب والطالبات وأن تكون العودة حافزًا لتفوقهم وتميزهم.

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