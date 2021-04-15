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"الصحة": تسجيل 985 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 661 خلال الـ24 ساعة الماضية

تزاحم وغياب التباعد الجسدي.. "بلدية جنوب جدة" تغلق حراج سيارات احترازياً

ضمن جهود تطبيق الاشتراطات البلدية والتدابير الوقائية لمكافحة انتشار "كورونا"

أغلقت بلدية الجنوب الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة ساحة حراج السيارات بمنطقة المعارض حتى إشعار آخر، لعدم الامتثال للتدابير الاحترازية وغياب التباعد الجسدي بين مرتادي السوق لمنع انتشار "كورونا".

يأتي ذلك ضمن جهود الأمانة المستمرة لمتابعة الامتثال للإجراءات والبروتوكولات الوقائية في الأسواق والمرافق العامة.

وأوضح رئيس بلدية الجنوب الفرعية المهندس أحمد شافعي أن أعمال الإشراف والرقابة على الأسواق مستمرة لمتابعة تطبيق الاشتراطات البلدية والتأكد من الامتثال للتدابير الوقائية، مشدداً على أهمية تعاون الجميع من أصحاب منشآت ومتسوقين للحد من انتشار الفيروس وتجاوز الجائحة بإذن الله.

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تزاحم وغياب التباعد الجسدي.. "بلدية جنوب جدة" تغلق حراج سيارات احترازياً
سبق

أغلقت بلدية الجنوب الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة ساحة حراج السيارات بمنطقة المعارض حتى إشعار آخر، لعدم الامتثال للتدابير الاحترازية وغياب التباعد الجسدي بين مرتادي السوق لمنع انتشار "كورونا".

يأتي ذلك ضمن جهود الأمانة المستمرة لمتابعة الامتثال للإجراءات والبروتوكولات الوقائية في الأسواق والمرافق العامة.

وأوضح رئيس بلدية الجنوب الفرعية المهندس أحمد شافعي أن أعمال الإشراف والرقابة على الأسواق مستمرة لمتابعة تطبيق الاشتراطات البلدية والتأكد من الامتثال للتدابير الوقائية، مشدداً على أهمية تعاون الجميع من أصحاب منشآت ومتسوقين للحد من انتشار الفيروس وتجاوز الجائحة بإذن الله.

15 إبريل 2021 - 3 رمضان 1442
02:28 PM

تزاحم وغياب التباعد الجسدي.. "بلدية جنوب جدة" تغلق حراج سيارات احترازياً

ضمن جهود تطبيق الاشتراطات البلدية والتدابير الوقائية لمكافحة انتشار "كورونا"

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عبدالله الراجحي - جدة
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1,533

أغلقت بلدية الجنوب الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة ساحة حراج السيارات بمنطقة المعارض حتى إشعار آخر، لعدم الامتثال للتدابير الاحترازية وغياب التباعد الجسدي بين مرتادي السوق لمنع انتشار "كورونا".

يأتي ذلك ضمن جهود الأمانة المستمرة لمتابعة الامتثال للإجراءات والبروتوكولات الوقائية في الأسواق والمرافق العامة.

وأوضح رئيس بلدية الجنوب الفرعية المهندس أحمد شافعي أن أعمال الإشراف والرقابة على الأسواق مستمرة لمتابعة تطبيق الاشتراطات البلدية والتأكد من الامتثال للتدابير الوقائية، مشدداً على أهمية تعاون الجميع من أصحاب منشآت ومتسوقين للحد من انتشار الفيروس وتجاوز الجائحة بإذن الله.

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