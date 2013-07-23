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هيئة الأمر بالمعروف بالرياض تنفذ جولات ميدانية توعوية

شملت الأماكن العامة والمجمعات التجارية وأسواق المواشي

ضمن خطة عمل فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض الميدانية والتوعوية لعيد الأضحى المبارك؛ قامت هيئات ومراكز المحافظات التابعة للفرع بجولات ميدانية وتوعوية على الأسواق والمجمعات التجارية والأماكن العامة وأسواق المواشي؛ لتقديم النصح والإرشاد.

وتم توفير المصلى المتنقل، إضافة إلى تقديم هدايا تتضمن مطبوعات الرئاسة العامة، وذلك وفق الإجراءات الاحترازية.

وتحظى هذه الجولات بمتابعة واهتمام مدير عام الفرع الشيخ عبدالله بن محمد الشبانات، ودعم الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.

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هيئة الأمر بالمعروف بالرياض تنفذ جولات ميدانية توعوية
سبق

ضمن خطة عمل فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض الميدانية والتوعوية لعيد الأضحى المبارك؛ قامت هيئات ومراكز المحافظات التابعة للفرع بجولات ميدانية وتوعوية على الأسواق والمجمعات التجارية والأماكن العامة وأسواق المواشي؛ لتقديم النصح والإرشاد.

وتم توفير المصلى المتنقل، إضافة إلى تقديم هدايا تتضمن مطبوعات الرئاسة العامة، وذلك وفق الإجراءات الاحترازية.

وتحظى هذه الجولات بمتابعة واهتمام مدير عام الفرع الشيخ عبدالله بن محمد الشبانات، ودعم الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.

22 يوليو 2021 - 12 ذو الحجة 1442
07:32 PM

هيئة الأمر بالمعروف بالرياض تنفذ جولات ميدانية توعوية

شملت الأماكن العامة والمجمعات التجارية وأسواق المواشي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ضمن خطة عمل فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض الميدانية والتوعوية لعيد الأضحى المبارك؛ قامت هيئات ومراكز المحافظات التابعة للفرع بجولات ميدانية وتوعوية على الأسواق والمجمعات التجارية والأماكن العامة وأسواق المواشي؛ لتقديم النصح والإرشاد.

وتم توفير المصلى المتنقل، إضافة إلى تقديم هدايا تتضمن مطبوعات الرئاسة العامة، وذلك وفق الإجراءات الاحترازية.

وتحظى هذه الجولات بمتابعة واهتمام مدير عام الفرع الشيخ عبدالله بن محمد الشبانات، ودعم الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.

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