سجّلت بريطانيا 50867 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) و 148 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية. وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 10,660,981، فيما بلغت حصيلة الوفيات 146,135.

بريطانيا تسجل 50867 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 148 وفاة وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-12-10 سجّلت بريطانيا 50867 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) و 148 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.



وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 10,660,981، فيما بلغت حصيلة الوفيات 146,135.

10 ديسمبر 2021 - 6 جمادى الأول 1443 12:06 AM

بريطانيا تسجل 50867 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 148 وفاة إجمالي الإصابات 10,660,981 حالة والوفيات 146,135 شخصًا





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سجّلت بريطانيا 50867 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) و 148 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.



وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 10,660,981، فيما بلغت حصيلة الوفيات 146,135.