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بريطانيا تسجل 50867 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 148 وفاة

إجمالي الإصابات 10,660,981 حالة والوفيات 146,135 شخصًا

سجّلت بريطانيا 50867 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) و 148 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 10,660,981، فيما بلغت حصيلة الوفيات 146,135.

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بريطانيا تسجل 50867 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 148 وفاة
سبق

سجّلت بريطانيا 50867 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) و 148 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 10,660,981، فيما بلغت حصيلة الوفيات 146,135.

10 ديسمبر 2021 - 6 جمادى الأول 1443
12:06 AM

بريطانيا تسجل 50867 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 148 وفاة

إجمالي الإصابات 10,660,981 حالة والوفيات 146,135 شخصًا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - لندن
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سجّلت بريطانيا 50867 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) و 148 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 10,660,981، فيما بلغت حصيلة الوفيات 146,135.

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