بريطانيا تسجل 50867 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 148 وفاة

سجّلت بريطانيا 50867 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) و 148 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 10,660,981، فيما بلغت حصيلة الوفيات 146,135.
سجّلت بريطانيا 50867 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) و 148 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 10,660,981، فيما بلغت حصيلة الوفيات 146,135.
سجّلت بريطانيا 50867 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) و 148 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 10,660,981، فيما بلغت حصيلة الوفيات 146,135.
سجّلت بريطانيا 50867 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) و 148 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 10,660,981، فيما بلغت حصيلة الوفيات 146,135.