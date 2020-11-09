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رويترز: استقالة وزير المالية التركية غير متوقعة وأضرت أردوغان كثيرًا

مسؤول بـ"العدالة والتنمية": خلقت حالة من عدم اليقين داخل الحزب

قال مسؤول في حزب العدالة والتنمية إنه لم يتسن لأعضاء الحزب التواصل مع وزير المالية والخزانة وصهر أردوغان، بيرات البيرق. بعد استقالته، وأن تلك الاستقالة خلقت حالة من عدم اليقين داخل الحزب.

وأضاف أنه يمكن معالجة الأمر بتغيير وزاري يتم من خلاله إعادة هيكلة الإدارة الاقتصادية بعد الاستقالة، وقال: «يمكن تعيين بن علي يلدريم نائبًا للرئيس. لقد أضرت استقالة البيرق برئيس الجمهورية بالفعل»

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول رفيع المستوى بحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا أن أردوغان قد يدفع بالبرلماني التركي الحالي ورئيس الوزراء الأسبق، بن علي يلدريم، في منصب نائب الرئيس المسؤول عن الاقتصاد، بعد استقالة وزير المالية والخزانة وصهر أردوغان، بيرات البيرق.

وقالت رويترز إنه لم يتضح حتى الآن من سيتولى الإدارة الاقتصادية في حال قبول الرئيس لاستقالة البيرق، وأشارت المصادر التي رفضت ذكر اسمها، إلى أن أردوغان يتجه نحو إسناد ملف الاقتصاد إلى رئيس الوزراء الأسبق بن علي يلدريم بعد تعيينه كنائب الرئيس المسؤول عن الاقتصاد.

وأوضحت الوكالة أن مصادر بالرئاسة التركية أكدت إصدار بيان رسمي بعد ظهر اليوم بخصوص استقالة البيرق، وذكرت المصادر أن القرار بشأن الإدارة الاقتصادية سيناقش اليوم في اجتماع حزب العدالة والتنمية برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان، وأن استحداث منصب لنائب الرئيس المسؤول عن الاقتصاد وتغيير الحكومة قد يكون موضع تساؤل.

يأتي هذا وعلى الرغم من مرور أكثر من 15 ساعة على إعلان استقالة البيرق عبر موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، الليلة الماضية، لم تصدر الوزارة أو الرئاسة أي بيانات رسمية.

الرئيسية/ أخبار العالم

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رويترز: استقالة وزير المالية التركية غير متوقعة وأضرت أردوغان كثيرًا
سبق

قال مسؤول في حزب العدالة والتنمية إنه لم يتسن لأعضاء الحزب التواصل مع وزير المالية والخزانة وصهر أردوغان، بيرات البيرق. بعد استقالته، وأن تلك الاستقالة خلقت حالة من عدم اليقين داخل الحزب.

وأضاف أنه يمكن معالجة الأمر بتغيير وزاري يتم من خلاله إعادة هيكلة الإدارة الاقتصادية بعد الاستقالة، وقال: «يمكن تعيين بن علي يلدريم نائبًا للرئيس. لقد أضرت استقالة البيرق برئيس الجمهورية بالفعل»

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول رفيع المستوى بحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا أن أردوغان قد يدفع بالبرلماني التركي الحالي ورئيس الوزراء الأسبق، بن علي يلدريم، في منصب نائب الرئيس المسؤول عن الاقتصاد، بعد استقالة وزير المالية والخزانة وصهر أردوغان، بيرات البيرق.

وقالت رويترز إنه لم يتضح حتى الآن من سيتولى الإدارة الاقتصادية في حال قبول الرئيس لاستقالة البيرق، وأشارت المصادر التي رفضت ذكر اسمها، إلى أن أردوغان يتجه نحو إسناد ملف الاقتصاد إلى رئيس الوزراء الأسبق بن علي يلدريم بعد تعيينه كنائب الرئيس المسؤول عن الاقتصاد.

وأوضحت الوكالة أن مصادر بالرئاسة التركية أكدت إصدار بيان رسمي بعد ظهر اليوم بخصوص استقالة البيرق، وذكرت المصادر أن القرار بشأن الإدارة الاقتصادية سيناقش اليوم في اجتماع حزب العدالة والتنمية برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان، وأن استحداث منصب لنائب الرئيس المسؤول عن الاقتصاد وتغيير الحكومة قد يكون موضع تساؤل.

يأتي هذا وعلى الرغم من مرور أكثر من 15 ساعة على إعلان استقالة البيرق عبر موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، الليلة الماضية، لم تصدر الوزارة أو الرئاسة أي بيانات رسمية.

09 نوفمبر 2020 - 23 ربيع الأول 1442
04:25 PM

رويترز: استقالة وزير المالية التركية غير متوقعة وأضرت أردوغان كثيرًا

مسؤول بـ"العدالة والتنمية": خلقت حالة من عدم اليقين داخل الحزب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال مسؤول في حزب العدالة والتنمية إنه لم يتسن لأعضاء الحزب التواصل مع وزير المالية والخزانة وصهر أردوغان، بيرات البيرق. بعد استقالته، وأن تلك الاستقالة خلقت حالة من عدم اليقين داخل الحزب.

وأضاف أنه يمكن معالجة الأمر بتغيير وزاري يتم من خلاله إعادة هيكلة الإدارة الاقتصادية بعد الاستقالة، وقال: «يمكن تعيين بن علي يلدريم نائبًا للرئيس. لقد أضرت استقالة البيرق برئيس الجمهورية بالفعل»

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول رفيع المستوى بحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا أن أردوغان قد يدفع بالبرلماني التركي الحالي ورئيس الوزراء الأسبق، بن علي يلدريم، في منصب نائب الرئيس المسؤول عن الاقتصاد، بعد استقالة وزير المالية والخزانة وصهر أردوغان، بيرات البيرق.

وقالت رويترز إنه لم يتضح حتى الآن من سيتولى الإدارة الاقتصادية في حال قبول الرئيس لاستقالة البيرق، وأشارت المصادر التي رفضت ذكر اسمها، إلى أن أردوغان يتجه نحو إسناد ملف الاقتصاد إلى رئيس الوزراء الأسبق بن علي يلدريم بعد تعيينه كنائب الرئيس المسؤول عن الاقتصاد.

وأوضحت الوكالة أن مصادر بالرئاسة التركية أكدت إصدار بيان رسمي بعد ظهر اليوم بخصوص استقالة البيرق، وذكرت المصادر أن القرار بشأن الإدارة الاقتصادية سيناقش اليوم في اجتماع حزب العدالة والتنمية برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان، وأن استحداث منصب لنائب الرئيس المسؤول عن الاقتصاد وتغيير الحكومة قد يكون موضع تساؤل.

يأتي هذا وعلى الرغم من مرور أكثر من 15 ساعة على إعلان استقالة البيرق عبر موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، الليلة الماضية، لم تصدر الوزارة أو الرئاسة أي بيانات رسمية.

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