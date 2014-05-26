"العرفج" وأمين جدة يستكشفان حي البغدادية الذي سيحمل هوية المحافظة

بها أول مركز لانطلاق السينما وشجرة الحبحبوه وأقدم مخبز

يُعتبر حي البغدادية من الأحياء القديمة والعريقة في مدينة جدة والقريبة من المنطقة التاريخية بشقيه الشرقي والغربي، والتي ستحمل هوية جدة العمرانية التي أطلقها أمين جدة وفقًا لرؤية ٢٠٣٠.

واستكشف الزميل أحمد العرفج أثناء جولة قام بها مع أمين محافظة جدة صالح التركي والمهندس عمرو الدقس المشرف على رصد ومعالجة التشوه البصري وبعض المختصين، ما تحتويه هذه الأحياء من معالم وآثار وبيوت قديمة؛ حيث بدأ من حي البغدادية الشرقية مرورًا بالحديقة الصخرية وشجرة الحبحبوه العريقة.

ونقل عن مسؤولي أمانة جدة أنه يجري بناء مقهى شعبي مجاور لتلك الشجرة، إضافة لمحل عصير للحبحبوه؛ حيث يبلغ عمر هذه الشجر ما يقارب ٢٠٠ عام، إضافة لتوثيقها؛ حيث قام بزراعتها سوداني عندما قَدِم للحج إذ كانت جدة خارج السور وانتهاءً بحي البغدادية الغربي، وكذلك رصد ساحة مسجد العزيزية.. ووفق أمين جدة فإنه يجري محاربة التشوه البصري بحي البغدادية وتحسين المشهد البصري.

ورصد "العرفج" كذلك أقدم مخبز بالحي وهو فرن الشيخ، وهريسة باسعد التي تُعد من أقدم المطاعم، وشاورما شاكر التي يشتهر بها حي البغدادية وجدة عمومًا، ثم رصد موقع السينما لأول سينمائي سعودي وهو فؤاد جمجوم الذي كان يقع في حي البغدادية منذ عشرات السنين، وكذلك استعرض خارطة جدة القديمة إضافة إلى مبنى كان مقرًّا لبلدية جدة وتعود ملكيته لأسرة الجمجوم والتي ستقوم بإعادة ترميمه.

ورصد تجمع الجاليات الهندية وشارع حمزة شحاتة والجهود المجاورة لافتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي وقصة مجسم طلعت حرب.