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"الطيران المدني" يشارك في معرض دبي للطيران 2021

يقام خلال الفترة من 14 إلى 18 نوفمبر 2021

تشارك الهيئة العامة للطيران المدني في معرض دبي للطيران بدولة الإمارات العربية المتحدة، والذي يقام غدًا خلال الفترة من 14 إلى 18 نوفمبر 2021.

وتستعرض الهيئة في جناحها استراتيجية الهيئة وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة بهذا القطاع، إلى جانب إبراز استضافة المملكة لقمة طيران ذات أهمية عالمية في عام ٢٠٢٢.

وستعرّف المشاركة برؤية الهيئة العامة للطيران المدني عن الاستراتيجية في جعْل قطاع الطيران المدني بالمملكة في المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط بحلول عام ٢٠٣٠، علاوة على استعراض الفرص الاستثمارية ولمحة عن مشاريع قطاع الطيران المدني في بناء وتطوير وتحسين المطارات بالمملكة والبالغ عددها 29 مطارًا، واستعداد الهيئة للمرحلة النوعية المقبلة على مستوى صناعة الطيران، بعد إطلاق المملكة للاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي تشكل منعطفًا كبيرًا ومؤثرًا في صناعة الطيران المدني بالمملكة، وتعزيز الحركة الجوية في المنطقة والعالم.

وتشهد المشاركةُ العديدَ من الأنشطة والفعاليات وتوقيع الاتفاقيات؛ في ظل التوسع الذي تشهده المنطقة من إنشاء المطارات وتطويرها للاستحواذ على حصتها من سوق الطيران، وتسليط الضوء على مشروع التحول المؤسسي للمطارات ودعمه لمستقبل صناعة النقل الجوي بالمملكة وإسهامه في توسيع دور القطاع الخاص واستقطاب الاستثمارات.

ويشارك ضمن جناح الهيئة العديدُ من الجهات: (الأكاديمية السعودية للطيران المدني، وشركة الطيران المدني السعودي القابضة ممثلة في شركة مطارات الرياض والدمام، والخطوط السعودية، وشركة التنفيذي، وشركة خدمات الملاحة الجوية السعودية، وأكاديمية الأمير سلطان لعلوم الطيران، وشركة الخطوط السعودية للتموين، وشركة الخطوط السعودية لتنمية وتطوير العقار، وشركة فلاي ناس، وشركة طيران أديل).

ويشكل المعرض منصة مهمة للتعريف من خلالها برؤية أفضل وأحدث التطورات والابتكارات والتقنيات الناشئة، والخدمات المتعلقة بالنقل الجوي، خاصة في ضوء التقديرات التي تشير لتضاعف أعداد المسافرين خلال الأعوام القادمة؛ مما يجعل صناعة النقل الجوي والمطارات تبحث عن طرق تُمَكنها من التعامل بفاعلية مع الأعداد المتزايدة للمسافرين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الطيران المدني" يشارك في معرض دبي للطيران 2021
سبق

تشارك الهيئة العامة للطيران المدني في معرض دبي للطيران بدولة الإمارات العربية المتحدة، والذي يقام غدًا خلال الفترة من 14 إلى 18 نوفمبر 2021.

وتستعرض الهيئة في جناحها استراتيجية الهيئة وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة بهذا القطاع، إلى جانب إبراز استضافة المملكة لقمة طيران ذات أهمية عالمية في عام ٢٠٢٢.

وستعرّف المشاركة برؤية الهيئة العامة للطيران المدني عن الاستراتيجية في جعْل قطاع الطيران المدني بالمملكة في المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط بحلول عام ٢٠٣٠، علاوة على استعراض الفرص الاستثمارية ولمحة عن مشاريع قطاع الطيران المدني في بناء وتطوير وتحسين المطارات بالمملكة والبالغ عددها 29 مطارًا، واستعداد الهيئة للمرحلة النوعية المقبلة على مستوى صناعة الطيران، بعد إطلاق المملكة للاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي تشكل منعطفًا كبيرًا ومؤثرًا في صناعة الطيران المدني بالمملكة، وتعزيز الحركة الجوية في المنطقة والعالم.

وتشهد المشاركةُ العديدَ من الأنشطة والفعاليات وتوقيع الاتفاقيات؛ في ظل التوسع الذي تشهده المنطقة من إنشاء المطارات وتطويرها للاستحواذ على حصتها من سوق الطيران، وتسليط الضوء على مشروع التحول المؤسسي للمطارات ودعمه لمستقبل صناعة النقل الجوي بالمملكة وإسهامه في توسيع دور القطاع الخاص واستقطاب الاستثمارات.

ويشارك ضمن جناح الهيئة العديدُ من الجهات: (الأكاديمية السعودية للطيران المدني، وشركة الطيران المدني السعودي القابضة ممثلة في شركة مطارات الرياض والدمام، والخطوط السعودية، وشركة التنفيذي، وشركة خدمات الملاحة الجوية السعودية، وأكاديمية الأمير سلطان لعلوم الطيران، وشركة الخطوط السعودية للتموين، وشركة الخطوط السعودية لتنمية وتطوير العقار، وشركة فلاي ناس، وشركة طيران أديل).

ويشكل المعرض منصة مهمة للتعريف من خلالها برؤية أفضل وأحدث التطورات والابتكارات والتقنيات الناشئة، والخدمات المتعلقة بالنقل الجوي، خاصة في ضوء التقديرات التي تشير لتضاعف أعداد المسافرين خلال الأعوام القادمة؛ مما يجعل صناعة النقل الجوي والمطارات تبحث عن طرق تُمَكنها من التعامل بفاعلية مع الأعداد المتزايدة للمسافرين.

13 نوفمبر 2021 - 8 ربيع الآخر 1443
04:35 PM

"الطيران المدني" يشارك في معرض دبي للطيران 2021

يقام خلال الفترة من 14 إلى 18 نوفمبر 2021

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تشارك الهيئة العامة للطيران المدني في معرض دبي للطيران بدولة الإمارات العربية المتحدة، والذي يقام غدًا خلال الفترة من 14 إلى 18 نوفمبر 2021.

وتستعرض الهيئة في جناحها استراتيجية الهيئة وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة بهذا القطاع، إلى جانب إبراز استضافة المملكة لقمة طيران ذات أهمية عالمية في عام ٢٠٢٢.

وستعرّف المشاركة برؤية الهيئة العامة للطيران المدني عن الاستراتيجية في جعْل قطاع الطيران المدني بالمملكة في المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط بحلول عام ٢٠٣٠، علاوة على استعراض الفرص الاستثمارية ولمحة عن مشاريع قطاع الطيران المدني في بناء وتطوير وتحسين المطارات بالمملكة والبالغ عددها 29 مطارًا، واستعداد الهيئة للمرحلة النوعية المقبلة على مستوى صناعة الطيران، بعد إطلاق المملكة للاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي تشكل منعطفًا كبيرًا ومؤثرًا في صناعة الطيران المدني بالمملكة، وتعزيز الحركة الجوية في المنطقة والعالم.

وتشهد المشاركةُ العديدَ من الأنشطة والفعاليات وتوقيع الاتفاقيات؛ في ظل التوسع الذي تشهده المنطقة من إنشاء المطارات وتطويرها للاستحواذ على حصتها من سوق الطيران، وتسليط الضوء على مشروع التحول المؤسسي للمطارات ودعمه لمستقبل صناعة النقل الجوي بالمملكة وإسهامه في توسيع دور القطاع الخاص واستقطاب الاستثمارات.

ويشارك ضمن جناح الهيئة العديدُ من الجهات: (الأكاديمية السعودية للطيران المدني، وشركة الطيران المدني السعودي القابضة ممثلة في شركة مطارات الرياض والدمام، والخطوط السعودية، وشركة التنفيذي، وشركة خدمات الملاحة الجوية السعودية، وأكاديمية الأمير سلطان لعلوم الطيران، وشركة الخطوط السعودية للتموين، وشركة الخطوط السعودية لتنمية وتطوير العقار، وشركة فلاي ناس، وشركة طيران أديل).

ويشكل المعرض منصة مهمة للتعريف من خلالها برؤية أفضل وأحدث التطورات والابتكارات والتقنيات الناشئة، والخدمات المتعلقة بالنقل الجوي، خاصة في ضوء التقديرات التي تشير لتضاعف أعداد المسافرين خلال الأعوام القادمة؛ مما يجعل صناعة النقل الجوي والمطارات تبحث عن طرق تُمَكنها من التعامل بفاعلية مع الأعداد المتزايدة للمسافرين.

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