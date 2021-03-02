النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الإعلام بين الجودة والمحسوبية!!

لا شك أن الإعلام أصبح أحد أهم وأبرز الوسائط المؤثرة في تشكيل وعي الإنسان وبناء شخصيته في العصر الحديث. وقد تعاظم دور الإعلام في الوقت الحالي، وخصوصًا مع انتشار الفضائيات وغيرها من أنماط الإعلام التقليدي، فضلاً عن أشكال الإعلام الجديد الذي انتشر وتغلغل في كل أسرة، وأصبح في متناول كل فرد، ولاسيما مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي بتطبيقاتها الواسعة!! لكن يعاني الإعلام العربي الآن حالةً غير مفهومة وغير مبررة من العشوائية في الجوهر والمضمون والمحتوى الإعلامي المقدَّم، فضلاً عن ضعف الأشكال والقوالب الإعلامية. وبعيدًا عن سيطرة الغثائية على معظم ما يقدَّم من محتوى إعلامي في الإعلام الجديد، فسوف أركز كلامي هنا على الإعلام الرسمي العربي، والفضائيات العربية المملوكة لرجال أعمال أو شركات خاصة، لكن تؤثر فيها بشكل أو بآخر الجهات الرسمية المسؤولة عن الإعلام.

إن معظم البرامج في مختلف الفضائيات العربية ضعيفة المستوى، وركيكة شكلاً وموضوعًا، والمحتوى الذي تقدمه هزيل، ولا يرتقي لمستوى التحديات التي تواجه عالمنا العربي، وتحديدًا (الشباب). ووصلت درجة الضعف في بعض برامج القنوات الرسمية أن يقدمها أشخاص لا يجيدون القراءة، ولا يعرفون أسس فن التقديم التليفزيوني، فضلاً عن تدني المستويات الفكرية والثقافية، وعدم قدرة الكثيرين منهم على إدارة حوار مفيد مع ضيوفهم بعيدًا عن (السكريبت) الذي بين أيديهم، فضلاً عن عدم الالتزام بمدونة السلوك الأخلاقي، والسطحية والابتذال، واستخدام مفردات غير لائقة.. والكارثة الأكبر هي ترويج عدد من الفضائيات العربية قضايا بالغة الخطورة، مثل: التحوُّل الجنسي، وتقبُّل الشواذ جنسيًّا، بذريعة أن هذه الفئة المنحرفة موجودة في كل المجتمعات!! والأدهى والأمرّ هو غياب التوجيه والإرشاد والنصح الهادئ، وعدم قيام وسائل الإعلام بدورها المطلوب من رفع الوعي وتوعية الجماهير، وتبصيرهم بأساليب إعلامية شائقة وجذابة بكل ما هو مفيد ونافع على المستوى الفردي والاجتماعي.. وبدلاً من ذلك نجد الإسفاف والابتذال يسيطران على المشهد، لدرجة تناوُل بعض وسائل الإعلام العربية موضوعات ساقطة، مثل: الحديث عن مؤخرة إحدى الممثلات، وتناول جرائم الاغتصاب، وما أطلقوا عليه (زنا المحارم)، بأسلوب مثير ومستفز، وتسليط الأضواء على مثل هذه القضايا بشكل مكثف، وكأنها ظواهر عامة، تنتشر في المجتمعات العربية بلا وازع من خُلق أو ضمير.. فضلاً عن الدراما الساقطة، والأغاني الهابطة، وكل ما من شأنه اغتيال شخصية الإنسان العربي، وقتل احترامه لذاته ولهويته وحضارته ودينه.

والسؤال المهم هو: مَن وراء هذه الظواهر السلبية المستشرية في الإعلام العربي استشراء النار في الهشيم؟ ولماذا يتم اختيار مذيعين ومذيعات دون المستوى؟! وبالنسبة لنا في المملكة فإن مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - وسمو سيدي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان - أيده الله - أكدا على الدوام حرصهما الشديد على تحقيق النهضة والتميز في جميع المجالات لأبناء مملكتنا الغالية، لكن لمصلحة مَن تُصم آذان بعض المسؤولين عن الإعلام عمَّا يشتكي منه الناس من تدني مستوى بعض البرامج في قنواتنا؟!! ولماذا يعاني مَن يريد أن يقابلَ مسؤولاً عن صحيفة، أو قناة، أو شبكة تليفزيونية؟!! فما المانع من أن يفتح المسؤولون أبوابهم لذوي الرأي والاهتمام والخبرة في المجال الإعلامي؟! وما المصلحة في هيمنة ضَعْف المستوى على قطاع الإعلام؟! ألا نتفق جميعًا على أن الإعلام الآن يؤثر بقوة في المجتمع؟!! لماذا إذن تبقى البرامج التلفزيونية حكرًا على نفرٍ قليل مع ضَعْف مستوى الكثيرين منهم؟!! ألا يوجد حل ناجع لمسألة المحسوبية التي تقتل الإبداع، وتحرم مجتمعنا من ذوي الطاقات والإمكانات والقدرات العالية؟!!

الرئيسية/ المملكة

اعلان
الإعلام بين الجودة والمحسوبية!!
سبق

لا شك أن الإعلام أصبح أحد أهم وأبرز الوسائط المؤثرة في تشكيل وعي الإنسان وبناء شخصيته في العصر الحديث. وقد تعاظم دور الإعلام في الوقت الحالي، وخصوصًا مع انتشار الفضائيات وغيرها من أنماط الإعلام التقليدي، فضلاً عن أشكال الإعلام الجديد الذي انتشر وتغلغل في كل أسرة، وأصبح في متناول كل فرد، ولاسيما مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي بتطبيقاتها الواسعة!! لكن يعاني الإعلام العربي الآن حالةً غير مفهومة وغير مبررة من العشوائية في الجوهر والمضمون والمحتوى الإعلامي المقدَّم، فضلاً عن ضعف الأشكال والقوالب الإعلامية. وبعيدًا عن سيطرة الغثائية على معظم ما يقدَّم من محتوى إعلامي في الإعلام الجديد، فسوف أركز كلامي هنا على الإعلام الرسمي العربي، والفضائيات العربية المملوكة لرجال أعمال أو شركات خاصة، لكن تؤثر فيها بشكل أو بآخر الجهات الرسمية المسؤولة عن الإعلام.

إن معظم البرامج في مختلف الفضائيات العربية ضعيفة المستوى، وركيكة شكلاً وموضوعًا، والمحتوى الذي تقدمه هزيل، ولا يرتقي لمستوى التحديات التي تواجه عالمنا العربي، وتحديدًا (الشباب). ووصلت درجة الضعف في بعض برامج القنوات الرسمية أن يقدمها أشخاص لا يجيدون القراءة، ولا يعرفون أسس فن التقديم التليفزيوني، فضلاً عن تدني المستويات الفكرية والثقافية، وعدم قدرة الكثيرين منهم على إدارة حوار مفيد مع ضيوفهم بعيدًا عن (السكريبت) الذي بين أيديهم، فضلاً عن عدم الالتزام بمدونة السلوك الأخلاقي، والسطحية والابتذال، واستخدام مفردات غير لائقة.. والكارثة الأكبر هي ترويج عدد من الفضائيات العربية قضايا بالغة الخطورة، مثل: التحوُّل الجنسي، وتقبُّل الشواذ جنسيًّا، بذريعة أن هذه الفئة المنحرفة موجودة في كل المجتمعات!! والأدهى والأمرّ هو غياب التوجيه والإرشاد والنصح الهادئ، وعدم قيام وسائل الإعلام بدورها المطلوب من رفع الوعي وتوعية الجماهير، وتبصيرهم بأساليب إعلامية شائقة وجذابة بكل ما هو مفيد ونافع على المستوى الفردي والاجتماعي.. وبدلاً من ذلك نجد الإسفاف والابتذال يسيطران على المشهد، لدرجة تناوُل بعض وسائل الإعلام العربية موضوعات ساقطة، مثل: الحديث عن مؤخرة إحدى الممثلات، وتناول جرائم الاغتصاب، وما أطلقوا عليه (زنا المحارم)، بأسلوب مثير ومستفز، وتسليط الأضواء على مثل هذه القضايا بشكل مكثف، وكأنها ظواهر عامة، تنتشر في المجتمعات العربية بلا وازع من خُلق أو ضمير.. فضلاً عن الدراما الساقطة، والأغاني الهابطة، وكل ما من شأنه اغتيال شخصية الإنسان العربي، وقتل احترامه لذاته ولهويته وحضارته ودينه.

والسؤال المهم هو: مَن وراء هذه الظواهر السلبية المستشرية في الإعلام العربي استشراء النار في الهشيم؟ ولماذا يتم اختيار مذيعين ومذيعات دون المستوى؟! وبالنسبة لنا في المملكة فإن مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - وسمو سيدي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان - أيده الله - أكدا على الدوام حرصهما الشديد على تحقيق النهضة والتميز في جميع المجالات لأبناء مملكتنا الغالية، لكن لمصلحة مَن تُصم آذان بعض المسؤولين عن الإعلام عمَّا يشتكي منه الناس من تدني مستوى بعض البرامج في قنواتنا؟!! ولماذا يعاني مَن يريد أن يقابلَ مسؤولاً عن صحيفة، أو قناة، أو شبكة تليفزيونية؟!! فما المانع من أن يفتح المسؤولون أبوابهم لذوي الرأي والاهتمام والخبرة في المجال الإعلامي؟! وما المصلحة في هيمنة ضَعْف المستوى على قطاع الإعلام؟! ألا نتفق جميعًا على أن الإعلام الآن يؤثر بقوة في المجتمع؟!! لماذا إذن تبقى البرامج التلفزيونية حكرًا على نفرٍ قليل مع ضَعْف مستوى الكثيرين منهم؟!! ألا يوجد حل ناجع لمسألة المحسوبية التي تقتل الإبداع، وتحرم مجتمعنا من ذوي الطاقات والإمكانات والقدرات العالية؟!!

02 مارس 2021 - 18 رجب 1442
08:23 PM

الإعلام بين الجودة والمحسوبية!!

غسان محمد عسيلان - الرياض
A A A
0
18

لا شك أن الإعلام أصبح أحد أهم وأبرز الوسائط المؤثرة في تشكيل وعي الإنسان وبناء شخصيته في العصر الحديث. وقد تعاظم دور الإعلام في الوقت الحالي، وخصوصًا مع انتشار الفضائيات وغيرها من أنماط الإعلام التقليدي، فضلاً عن أشكال الإعلام الجديد الذي انتشر وتغلغل في كل أسرة، وأصبح في متناول كل فرد، ولاسيما مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي بتطبيقاتها الواسعة!! لكن يعاني الإعلام العربي الآن حالةً غير مفهومة وغير مبررة من العشوائية في الجوهر والمضمون والمحتوى الإعلامي المقدَّم، فضلاً عن ضعف الأشكال والقوالب الإعلامية. وبعيدًا عن سيطرة الغثائية على معظم ما يقدَّم من محتوى إعلامي في الإعلام الجديد، فسوف أركز كلامي هنا على الإعلام الرسمي العربي، والفضائيات العربية المملوكة لرجال أعمال أو شركات خاصة، لكن تؤثر فيها بشكل أو بآخر الجهات الرسمية المسؤولة عن الإعلام.

إن معظم البرامج في مختلف الفضائيات العربية ضعيفة المستوى، وركيكة شكلاً وموضوعًا، والمحتوى الذي تقدمه هزيل، ولا يرتقي لمستوى التحديات التي تواجه عالمنا العربي، وتحديدًا (الشباب). ووصلت درجة الضعف في بعض برامج القنوات الرسمية أن يقدمها أشخاص لا يجيدون القراءة، ولا يعرفون أسس فن التقديم التليفزيوني، فضلاً عن تدني المستويات الفكرية والثقافية، وعدم قدرة الكثيرين منهم على إدارة حوار مفيد مع ضيوفهم بعيدًا عن (السكريبت) الذي بين أيديهم، فضلاً عن عدم الالتزام بمدونة السلوك الأخلاقي، والسطحية والابتذال، واستخدام مفردات غير لائقة.. والكارثة الأكبر هي ترويج عدد من الفضائيات العربية قضايا بالغة الخطورة، مثل: التحوُّل الجنسي، وتقبُّل الشواذ جنسيًّا، بذريعة أن هذه الفئة المنحرفة موجودة في كل المجتمعات!! والأدهى والأمرّ هو غياب التوجيه والإرشاد والنصح الهادئ، وعدم قيام وسائل الإعلام بدورها المطلوب من رفع الوعي وتوعية الجماهير، وتبصيرهم بأساليب إعلامية شائقة وجذابة بكل ما هو مفيد ونافع على المستوى الفردي والاجتماعي.. وبدلاً من ذلك نجد الإسفاف والابتذال يسيطران على المشهد، لدرجة تناوُل بعض وسائل الإعلام العربية موضوعات ساقطة، مثل: الحديث عن مؤخرة إحدى الممثلات، وتناول جرائم الاغتصاب، وما أطلقوا عليه (زنا المحارم)، بأسلوب مثير ومستفز، وتسليط الأضواء على مثل هذه القضايا بشكل مكثف، وكأنها ظواهر عامة، تنتشر في المجتمعات العربية بلا وازع من خُلق أو ضمير.. فضلاً عن الدراما الساقطة، والأغاني الهابطة، وكل ما من شأنه اغتيال شخصية الإنسان العربي، وقتل احترامه لذاته ولهويته وحضارته ودينه.

والسؤال المهم هو: مَن وراء هذه الظواهر السلبية المستشرية في الإعلام العربي استشراء النار في الهشيم؟ ولماذا يتم اختيار مذيعين ومذيعات دون المستوى؟! وبالنسبة لنا في المملكة فإن مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - وسمو سيدي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان - أيده الله - أكدا على الدوام حرصهما الشديد على تحقيق النهضة والتميز في جميع المجالات لأبناء مملكتنا الغالية، لكن لمصلحة مَن تُصم آذان بعض المسؤولين عن الإعلام عمَّا يشتكي منه الناس من تدني مستوى بعض البرامج في قنواتنا؟!! ولماذا يعاني مَن يريد أن يقابلَ مسؤولاً عن صحيفة، أو قناة، أو شبكة تليفزيونية؟!! فما المانع من أن يفتح المسؤولون أبوابهم لذوي الرأي والاهتمام والخبرة في المجال الإعلامي؟! وما المصلحة في هيمنة ضَعْف المستوى على قطاع الإعلام؟! ألا نتفق جميعًا على أن الإعلام الآن يؤثر بقوة في المجتمع؟!! لماذا إذن تبقى البرامج التلفزيونية حكرًا على نفرٍ قليل مع ضَعْف مستوى الكثيرين منهم؟!! ألا يوجد حل ناجع لمسألة المحسوبية التي تقتل الإبداع، وتحرم مجتمعنا من ذوي الطاقات والإمكانات والقدرات العالية؟!!

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,611
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,872
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
28,459
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,956

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الإعلام بين الجودة والمحسوبية!!

الإعلام بين الجودة والمحسوبية!!

غسان محمد عسيلان
أظن وأتوقع وربما!

أظن وأتوقع وربما!

عبدالرحمن المرشد
السعودية.. نموذج للاعتدال

السعودية.. نموذج للاعتدال

عبدالمحسن الحارثي
لجنة الانضباط.. "أبخص"..!!

لجنة الانضباط.. "أبخص"..!!

محمد الصيعري
بوصلة الفهم

بوصلة الفهم

مها الجبر
إرهاصات العقل الباطن!

إرهاصات العقل الباطن!

سعد آل حماد
فرحة سعودية غامرة بسلامة أمير الرؤية

فرحة سعودية غامرة بسلامة أمير الرؤية

علي آل شرمة
في المرمى

في المرمى

بدر الغامدي
سمعة المرأة.. والرداء!

سمعة المرأة.. والرداء!

ماجد البريكان
الرياضة بين الغث والسمين!

الرياضة بين الغث والسمين!

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة