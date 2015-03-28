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تحضيرًا لمواجهة ليبيريا للمرة الثانية .. الأخضر السعودي يكثف تحضيراته

المدرب استبعد "آل سليس" من القائمة

عاود المنتخب السعودي تحت 23 عامًا لكرة القدم ، اليوم الأحد ، تدريباته بعد المباراة الودية أمس السبت أمام ضيفه منتخب ليبيريا، ضمن المعسكر الإعدادي في مدينة الرياض والذي يمتد حتى الثلاثين من الشهر الجاري، وذلك في إطار المرحلة الثالثة من برنامج الإعداد لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو، المقرر إقامتها أواخر يوليو المقبل.

وأجرى "الأخضر" مساء اليوم حصته التدريبية على الملعب الرديف لملعب الأمير فيصل بن فهد، أدى اللاعبون خلالها مرانًا استرجاعيًا.

ويختتم الأخضر غدًا الاثنين تدريباته بحصة مسائية تمام الرابعة والنصف، على ملعب الأمير فيصل بن فهد، استعدادًا لمواجهة منتخب ليبيريا وديًا مساء الثلاثاء المقبل.

من جهة أخرى، استبعد الجهاز الفني للمنتخب اللاعب حسن آل سليس، بعد أن أوضحت الفحوص الطبية إصابته خلال مجريات المباراة الودية أمس السبت بتمزق في العضلة الخلفية للفخذ الأيسر.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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تحضيرًا لمواجهة ليبيريا للمرة الثانية .. الأخضر السعودي يكثف تحضيراته
سبق

عاود المنتخب السعودي تحت 23 عامًا لكرة القدم ، اليوم الأحد ، تدريباته بعد المباراة الودية أمس السبت أمام ضيفه منتخب ليبيريا، ضمن المعسكر الإعدادي في مدينة الرياض والذي يمتد حتى الثلاثين من الشهر الجاري، وذلك في إطار المرحلة الثالثة من برنامج الإعداد لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو، المقرر إقامتها أواخر يوليو المقبل.

وأجرى "الأخضر" مساء اليوم حصته التدريبية على الملعب الرديف لملعب الأمير فيصل بن فهد، أدى اللاعبون خلالها مرانًا استرجاعيًا.

ويختتم الأخضر غدًا الاثنين تدريباته بحصة مسائية تمام الرابعة والنصف، على ملعب الأمير فيصل بن فهد، استعدادًا لمواجهة منتخب ليبيريا وديًا مساء الثلاثاء المقبل.

من جهة أخرى، استبعد الجهاز الفني للمنتخب اللاعب حسن آل سليس، بعد أن أوضحت الفحوص الطبية إصابته خلال مجريات المباراة الودية أمس السبت بتمزق في العضلة الخلفية للفخذ الأيسر.

28 مارس 2021 - 15 شعبان 1442
09:49 PM

تحضيرًا لمواجهة ليبيريا للمرة الثانية .. الأخضر السعودي يكثف تحضيراته

المدرب استبعد "آل سليس" من القائمة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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عاود المنتخب السعودي تحت 23 عامًا لكرة القدم ، اليوم الأحد ، تدريباته بعد المباراة الودية أمس السبت أمام ضيفه منتخب ليبيريا، ضمن المعسكر الإعدادي في مدينة الرياض والذي يمتد حتى الثلاثين من الشهر الجاري، وذلك في إطار المرحلة الثالثة من برنامج الإعداد لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو، المقرر إقامتها أواخر يوليو المقبل.

وأجرى "الأخضر" مساء اليوم حصته التدريبية على الملعب الرديف لملعب الأمير فيصل بن فهد، أدى اللاعبون خلالها مرانًا استرجاعيًا.

ويختتم الأخضر غدًا الاثنين تدريباته بحصة مسائية تمام الرابعة والنصف، على ملعب الأمير فيصل بن فهد، استعدادًا لمواجهة منتخب ليبيريا وديًا مساء الثلاثاء المقبل.

من جهة أخرى، استبعد الجهاز الفني للمنتخب اللاعب حسن آل سليس، بعد أن أوضحت الفحوص الطبية إصابته خلال مجريات المباراة الودية أمس السبت بتمزق في العضلة الخلفية للفخذ الأيسر.

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