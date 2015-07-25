النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

سلطان بن سلمان: تسجيل الفن الصخري الثقافي في "حمى نجران" إنجاز مهم

قال إنه يواصل إبراز المكانة التاريخية والحضارية للمملكة

عبّر الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، مؤسس ورئيس مؤسسة التراث الخيرية عن سعادته بتسجيل "الفن الصخري الثقافي بموقع حمى بمنطقة نجران" في قائمة التراث العالمي لمنظمة "اليونسكو"، ليصبح سادس موقع سعودي يسجل في هذه القائمة العالمية الرفيعة، بعد المواقع الخمسة التي سجلت سابقًا وهي: مدائن صالح، وحي الطريف بالدرعية التاريخية، وجدة التاريخية، ومواقع الفنون الصخرية بمنطقة حائل، وواحة الأحساء.

وقدر الأمير سلطان بن سلمان جهود سمو وزير الثقافة والمسؤولين في الوزارة وهيئة التراث وفريق اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم والمندوبية الدائمة للمملكة في منظمة اليونسكو لتحقيق هذا الإنجاز المهم الذي يواصل إبراز المكانة التاريخية والحضارية للمملكة، بما يُسهم في الحفاظ على هذه المواقع والعناية بها والتعريف بالثراء التاريخي والتراثي المتنوع للمملكة.

وأعرب عن تطلعه إلى أن تتواصل الجهود لتسجيل المزيد من المواقع الأثرية والتراثية بما يتناسب والغنى الحضاري الذي يميزها على المستوى العالمي بما ينسجم مع ما يحظى به التراث من عناية من قيادة الدولة يحفظهم الله، وما يحقق أحد ركائز رؤية المملكة 2030 التي أولت التراث والهوية الوطنية مكانة مقدمة، ويتناسب مع الوعي الكبير الذي ترسخ عبر السنين لدى المواطنين بأهمية التراث الحضاري الوطني.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
سلطان بن سلمان: تسجيل الفن الصخري الثقافي في "حمى نجران" إنجاز مهم
سبق

عبّر الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، مؤسس ورئيس مؤسسة التراث الخيرية عن سعادته بتسجيل "الفن الصخري الثقافي بموقع حمى بمنطقة نجران" في قائمة التراث العالمي لمنظمة "اليونسكو"، ليصبح سادس موقع سعودي يسجل في هذه القائمة العالمية الرفيعة، بعد المواقع الخمسة التي سجلت سابقًا وهي: مدائن صالح، وحي الطريف بالدرعية التاريخية، وجدة التاريخية، ومواقع الفنون الصخرية بمنطقة حائل، وواحة الأحساء.

وقدر الأمير سلطان بن سلمان جهود سمو وزير الثقافة والمسؤولين في الوزارة وهيئة التراث وفريق اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم والمندوبية الدائمة للمملكة في منظمة اليونسكو لتحقيق هذا الإنجاز المهم الذي يواصل إبراز المكانة التاريخية والحضارية للمملكة، بما يُسهم في الحفاظ على هذه المواقع والعناية بها والتعريف بالثراء التاريخي والتراثي المتنوع للمملكة.

وأعرب عن تطلعه إلى أن تتواصل الجهود لتسجيل المزيد من المواقع الأثرية والتراثية بما يتناسب والغنى الحضاري الذي يميزها على المستوى العالمي بما ينسجم مع ما يحظى به التراث من عناية من قيادة الدولة يحفظهم الله، وما يحقق أحد ركائز رؤية المملكة 2030 التي أولت التراث والهوية الوطنية مكانة مقدمة، ويتناسب مع الوعي الكبير الذي ترسخ عبر السنين لدى المواطنين بأهمية التراث الحضاري الوطني.

24 يوليو 2021 - 14 ذو الحجة 1442
11:05 PM
اخر تعديل
25 يوليو 2021 - 15 ذو الحجة 1442
07:24 AM

سلطان بن سلمان: تسجيل الفن الصخري الثقافي في "حمى نجران" إنجاز مهم

قال إنه يواصل إبراز المكانة التاريخية والحضارية للمملكة

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
0
2,294

عبّر الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، مؤسس ورئيس مؤسسة التراث الخيرية عن سعادته بتسجيل "الفن الصخري الثقافي بموقع حمى بمنطقة نجران" في قائمة التراث العالمي لمنظمة "اليونسكو"، ليصبح سادس موقع سعودي يسجل في هذه القائمة العالمية الرفيعة، بعد المواقع الخمسة التي سجلت سابقًا وهي: مدائن صالح، وحي الطريف بالدرعية التاريخية، وجدة التاريخية، ومواقع الفنون الصخرية بمنطقة حائل، وواحة الأحساء.

وقدر الأمير سلطان بن سلمان جهود سمو وزير الثقافة والمسؤولين في الوزارة وهيئة التراث وفريق اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم والمندوبية الدائمة للمملكة في منظمة اليونسكو لتحقيق هذا الإنجاز المهم الذي يواصل إبراز المكانة التاريخية والحضارية للمملكة، بما يُسهم في الحفاظ على هذه المواقع والعناية بها والتعريف بالثراء التاريخي والتراثي المتنوع للمملكة.

وأعرب عن تطلعه إلى أن تتواصل الجهود لتسجيل المزيد من المواقع الأثرية والتراثية بما يتناسب والغنى الحضاري الذي يميزها على المستوى العالمي بما ينسجم مع ما يحظى به التراث من عناية من قيادة الدولة يحفظهم الله، وما يحقق أحد ركائز رؤية المملكة 2030 التي أولت التراث والهوية الوطنية مكانة مقدمة، ويتناسب مع الوعي الكبير الذي ترسخ عبر السنين لدى المواطنين بأهمية التراث الحضاري الوطني.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,072
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,148
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,477
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,958

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

إسماعيل.. كما تدين تُدان

إسماعيل.. كما تدين تُدان

عبدالغني الشيخ
سند المواطن

سند المواطن

ماجد البريكان
إنسان مرة في السنة

إنسان مرة في السنة

مها الجبر
الذكاءُ يزدادُ قُوَّةً!!

الذكاءُ يزدادُ قُوَّةً!!

عبدالمحسن الحارثي
العيد والمرح والتغيير

العيد والمرح والتغيير

غسان محمد عسيلان
للمداومين.. بكم أعيادنا تكتمل

للمداومين.. بكم أعيادنا تكتمل

بندر مغرم الشهري
المملكة تختار رفاهية مواطنيها والمقيمين

المملكة تختار رفاهية مواطنيها والمقيمين

علي آل شرمة
فواتير المياه.. إلى أين؟!

فواتير المياه.. إلى أين؟!

ماجد البريكان
لبيك اللهم لبيك

لبيك اللهم لبيك

محمد الحيدر
{لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ..}

{لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ..}

مها الجبر
مهارات الشباب السعودي.. دعم لا متناهٍ ورؤية مُمكِّنة

مهارات الشباب السعودي.. دعم لا متناهٍ ورؤية مُمكِّنة

فهد البكر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة