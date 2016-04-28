عرّض حياته والآخرين للخطر.. مرور الباحة يطيح بمفحط محافظة قلوة

أعلن مرور منطقة الباحة، ضبط قائد المركبة الذي قام بممارسة التفحيط بمحافظة قلوة، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر.
وقال المرور عبر حسابه في تويتر: سيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.
أعلن مرور منطقة الباحة، ضبط قائد المركبة الذي قام بممارسة التفحيط بمحافظة قلوة، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر.
وقال المرور عبر حسابه في تويتر: سيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.مرور منطقة الباحة
أعلن مرور منطقة الباحة، ضبط قائد المركبة الذي قام بممارسة التفحيط بمحافظة قلوة، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر.
وقال المرور عبر حسابه في تويتر: سيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.
أعلن مرور منطقة الباحة، ضبط قائد المركبة الذي قام بممارسة التفحيط بمحافظة قلوة، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر.
وقال المرور عبر حسابه في تويتر: سيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.