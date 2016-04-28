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الهند تسجّل أعلى حصيلة إصابات عالمية يومية بكورونا

بأكثر من 360 ألف إصابة.. و3293 حالة وفاة

سجّلت الهند، حصيلة قياسية للإصابات اليومية بفيروس كورونا على مستوى العالم، فيما يتواصل الارتفاع في أعداد الوفيات من جرّاء مضاعفات الإصابة بالفيروس.

وسجّلت الهند خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، 360960 حالة إصابة جديدة، وهو أكبر عدد يومي في العالم؛ ليصل مجمل الإصابات في الهند إلى نحو 18 مليوناً.

وعلى صعيد الوفيات من جرّاء مضاعفات الإصابة بالفيروس، ارتفعت حصيلة الوفيات اليومية إلى 201187 بعد تسجيل 3293 حالة وفاة جديدة، في أكثر حصيلة يومية في الهند حتى الآن.


ووفق رويترز، فاقمت أزمة نقص الأكسجين والإمدادات الطبية من تداعيات أزمة كورونا، وأسهمت في زيادة أعداد الوفيات وموظفي المستشفيات لمستويات قياسية؛ ما فاق قدرة مرافق الرعاية الصحية ومحارق الجثث على العمل.

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الهند تسجّل أعلى حصيلة إصابات عالمية يومية بكورونا
سبق

سجّلت الهند، حصيلة قياسية للإصابات اليومية بفيروس كورونا على مستوى العالم، فيما يتواصل الارتفاع في أعداد الوفيات من جرّاء مضاعفات الإصابة بالفيروس.

وسجّلت الهند خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، 360960 حالة إصابة جديدة، وهو أكبر عدد يومي في العالم؛ ليصل مجمل الإصابات في الهند إلى نحو 18 مليوناً.

وعلى صعيد الوفيات من جرّاء مضاعفات الإصابة بالفيروس، ارتفعت حصيلة الوفيات اليومية إلى 201187 بعد تسجيل 3293 حالة وفاة جديدة، في أكثر حصيلة يومية في الهند حتى الآن.


ووفق رويترز، فاقمت أزمة نقص الأكسجين والإمدادات الطبية من تداعيات أزمة كورونا، وأسهمت في زيادة أعداد الوفيات وموظفي المستشفيات لمستويات قياسية؛ ما فاق قدرة مرافق الرعاية الصحية ومحارق الجثث على العمل.

28 إبريل 2021 - 16 رمضان 1442
11:06 AM

الهند تسجّل أعلى حصيلة إصابات عالمية يومية بكورونا

بأكثر من 360 ألف إصابة.. و3293 حالة وفاة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سجّلت الهند، حصيلة قياسية للإصابات اليومية بفيروس كورونا على مستوى العالم، فيما يتواصل الارتفاع في أعداد الوفيات من جرّاء مضاعفات الإصابة بالفيروس.

وسجّلت الهند خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، 360960 حالة إصابة جديدة، وهو أكبر عدد يومي في العالم؛ ليصل مجمل الإصابات في الهند إلى نحو 18 مليوناً.

وعلى صعيد الوفيات من جرّاء مضاعفات الإصابة بالفيروس، ارتفعت حصيلة الوفيات اليومية إلى 201187 بعد تسجيل 3293 حالة وفاة جديدة، في أكثر حصيلة يومية في الهند حتى الآن.


ووفق رويترز، فاقمت أزمة نقص الأكسجين والإمدادات الطبية من تداعيات أزمة كورونا، وأسهمت في زيادة أعداد الوفيات وموظفي المستشفيات لمستويات قياسية؛ ما فاق قدرة مرافق الرعاية الصحية ومحارق الجثث على العمل.

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