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اتصال هاتفي بين ولي العهد والرئيس الأمريكي ناقش أوضاع أسواق الطاقة في العالم

جرى اتصال هاتفي اليوم بين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والرئيس دونالد ترمب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، جرى خلاله مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وأبرزها أوضاع أسواق الطاقة في العالم.

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اتصال هاتفي بين ولي العهد والرئيس الأمريكي ناقش أوضاع أسواق الطاقة في العالم
سبق

جرى اتصال هاتفي اليوم بين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والرئيس دونالد ترمب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، جرى خلاله مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وأبرزها أوضاع أسواق الطاقة في العالم.

02 إبريل 2020 - 9 شعبان 1441
05:37 PM
اخر تعديل
02 إبريل 2020 - 9 شعبان 1441
05:48 PM

اتصال هاتفي بين ولي العهد والرئيس الأمريكي ناقش أوضاع أسواق الطاقة في العالم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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جرى اتصال هاتفي اليوم بين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والرئيس دونالد ترمب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، جرى خلاله مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وأبرزها أوضاع أسواق الطاقة في العالم.

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