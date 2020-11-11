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الادعاء العسكري اليمني يوجه اتهامات بالتجسس والتخريب للإيراني "حسن إرلو"

"الحاضري" أكد أنه اشترك مع "الحوثي" في عمليات عدائية ضد الجيش والشعب

وجه الادعاء العسكري اليمني، اليوم الأربعاء، لائحة اتهام بحق القيادي في الحرس الثوري حسن إدريس إرلو، المعين من إيران سفيراً ومفوضاً لدى ميليشيا الحوثي المسيطرة على صنعاء.

وتفصيلاً، وجه المدعي العسكري اليمني، اللواء عبدالله الحاضري، تهمة الدخول متنكراً إلى الأراضي اليمنية للإيراني، حسن إدريس إرلو، بقصد التجسس والتخريب، والاشتراك مع ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران في إدارة العمليات العدائية ضد الجيش والشعب اليمني.

جاء ذلك في جلسة عقدتها المحكمة العسكرية بمأرب، برئاسة المدعي العام العسكري اللواء عبدالله الحاضري، والتي جرى خلالها تقديم ملف القضية الجنائية رقم ٦ لسنة 2020م الخاص بالمتهم الحربي حسن إدريس إرلو، مشفوعاً بقرار الاتهام، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وقدم محامو الادعاء عدداً من المجني عليهم، ممن تعرضوا للتعذيب في سجون ميليشيا الحوثي، وجميعهم وكلوا محامي الادعاء بتقديم الدعاوى الشخصية والمدنية وتقديم الردود والدفوع وما يلزم في القضية.

واستمعت المحكمة للمجني عليهم، ممن عذبوا في سجون الميليشيا الحوثية المتمردة، ولما أصابهم من أذى وكشفوا أجسادهم للمحكمة لعرض آثار التعذيب التي تعرضوا لها.

وقررت المحكمة تمكين الأطراف من الرد على عريضة الدفع المقدمة من محامي لجنة الدفاع إلى الجلسة القادمة المقرر عقدها بتاريخ 25 نوفمبر 2020م.

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الادعاء العسكري اليمني يوجه اتهامات بالتجسس والتخريب للإيراني "حسن إرلو"
سبق

وجه الادعاء العسكري اليمني، اليوم الأربعاء، لائحة اتهام بحق القيادي في الحرس الثوري حسن إدريس إرلو، المعين من إيران سفيراً ومفوضاً لدى ميليشيا الحوثي المسيطرة على صنعاء.

وتفصيلاً، وجه المدعي العسكري اليمني، اللواء عبدالله الحاضري، تهمة الدخول متنكراً إلى الأراضي اليمنية للإيراني، حسن إدريس إرلو، بقصد التجسس والتخريب، والاشتراك مع ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران في إدارة العمليات العدائية ضد الجيش والشعب اليمني.

جاء ذلك في جلسة عقدتها المحكمة العسكرية بمأرب، برئاسة المدعي العام العسكري اللواء عبدالله الحاضري، والتي جرى خلالها تقديم ملف القضية الجنائية رقم ٦ لسنة 2020م الخاص بالمتهم الحربي حسن إدريس إرلو، مشفوعاً بقرار الاتهام، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وقدم محامو الادعاء عدداً من المجني عليهم، ممن تعرضوا للتعذيب في سجون ميليشيا الحوثي، وجميعهم وكلوا محامي الادعاء بتقديم الدعاوى الشخصية والمدنية وتقديم الردود والدفوع وما يلزم في القضية.

واستمعت المحكمة للمجني عليهم، ممن عذبوا في سجون الميليشيا الحوثية المتمردة، ولما أصابهم من أذى وكشفوا أجسادهم للمحكمة لعرض آثار التعذيب التي تعرضوا لها.

وقررت المحكمة تمكين الأطراف من الرد على عريضة الدفع المقدمة من محامي لجنة الدفاع إلى الجلسة القادمة المقرر عقدها بتاريخ 25 نوفمبر 2020م.

11 نوفمبر 2020 - 25 ربيع الأول 1442
11:54 PM

الادعاء العسكري اليمني يوجه اتهامات بالتجسس والتخريب للإيراني "حسن إرلو"

"الحاضري" أكد أنه اشترك مع "الحوثي" في عمليات عدائية ضد الجيش والشعب

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مأرب
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وجه الادعاء العسكري اليمني، اليوم الأربعاء، لائحة اتهام بحق القيادي في الحرس الثوري حسن إدريس إرلو، المعين من إيران سفيراً ومفوضاً لدى ميليشيا الحوثي المسيطرة على صنعاء.

وتفصيلاً، وجه المدعي العسكري اليمني، اللواء عبدالله الحاضري، تهمة الدخول متنكراً إلى الأراضي اليمنية للإيراني، حسن إدريس إرلو، بقصد التجسس والتخريب، والاشتراك مع ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران في إدارة العمليات العدائية ضد الجيش والشعب اليمني.

جاء ذلك في جلسة عقدتها المحكمة العسكرية بمأرب، برئاسة المدعي العام العسكري اللواء عبدالله الحاضري، والتي جرى خلالها تقديم ملف القضية الجنائية رقم ٦ لسنة 2020م الخاص بالمتهم الحربي حسن إدريس إرلو، مشفوعاً بقرار الاتهام، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وقدم محامو الادعاء عدداً من المجني عليهم، ممن تعرضوا للتعذيب في سجون ميليشيا الحوثي، وجميعهم وكلوا محامي الادعاء بتقديم الدعاوى الشخصية والمدنية وتقديم الردود والدفوع وما يلزم في القضية.

واستمعت المحكمة للمجني عليهم، ممن عذبوا في سجون الميليشيا الحوثية المتمردة، ولما أصابهم من أذى وكشفوا أجسادهم للمحكمة لعرض آثار التعذيب التي تعرضوا لها.

وقررت المحكمة تمكين الأطراف من الرد على عريضة الدفع المقدمة من محامي لجنة الدفاع إلى الجلسة القادمة المقرر عقدها بتاريخ 25 نوفمبر 2020م.

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