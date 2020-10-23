النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 383 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 397 خلال الـ24 ساعة الماضية

في افتتاح الجولة الثانية من الدوري.. طائرة الهلال تسعى لعبور السلام

تنطلق غدًا السبت مباريات الجولة الثانية من الدوري الممتاز للكرة الطائرة بإقامة ثلاث مباريات.

يستضيف الهلال نظيره السلام على صالة نادي الهلال بالرياض عند الخامسة مساءً، يقود اللقاء ‬خالد الزغيبي حكم أول ويزيد العصيمي حكم ثان وعبدالله القحطاني مسجلاً.

ويحل الابتسام ضيفاً على ضمك على صالة نادي ضمك بأبها 5 مساءً، يقود اللقاء سامي أمين حكم أول وثامر منصوري حكم ثان وعبدالله آل دكين مسجلاً.

ويواجه الفيصلي نظيره الترجي على صالة وزارة الرياضة بالمجمعة 5 مساءً، يقود اللقاء عبدالعزيز الرميحي حكم أول وعبدالله فيحان حكم ثان وسليمان الفايز مسجلاً.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
في افتتاح الجولة الثانية من الدوري.. طائرة الهلال تسعى لعبور السلام
سبق

تنطلق غدًا السبت مباريات الجولة الثانية من الدوري الممتاز للكرة الطائرة بإقامة ثلاث مباريات.

يستضيف الهلال نظيره السلام على صالة نادي الهلال بالرياض عند الخامسة مساءً، يقود اللقاء ‬خالد الزغيبي حكم أول ويزيد العصيمي حكم ثان وعبدالله القحطاني مسجلاً.

ويحل الابتسام ضيفاً على ضمك على صالة نادي ضمك بأبها 5 مساءً، يقود اللقاء سامي أمين حكم أول وثامر منصوري حكم ثان وعبدالله آل دكين مسجلاً.

ويواجه الفيصلي نظيره الترجي على صالة وزارة الرياضة بالمجمعة 5 مساءً، يقود اللقاء عبدالعزيز الرميحي حكم أول وعبدالله فيحان حكم ثان وسليمان الفايز مسجلاً.

23 أكتوبر 2020 - 6 ربيع الأول 1442
05:25 PM

في افتتاح الجولة الثانية من الدوري.. طائرة الهلال تسعى لعبور السلام

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
204

تنطلق غدًا السبت مباريات الجولة الثانية من الدوري الممتاز للكرة الطائرة بإقامة ثلاث مباريات.

يستضيف الهلال نظيره السلام على صالة نادي الهلال بالرياض عند الخامسة مساءً، يقود اللقاء ‬خالد الزغيبي حكم أول ويزيد العصيمي حكم ثان وعبدالله القحطاني مسجلاً.

ويحل الابتسام ضيفاً على ضمك على صالة نادي ضمك بأبها 5 مساءً، يقود اللقاء سامي أمين حكم أول وثامر منصوري حكم ثان وعبدالله آل دكين مسجلاً.

ويواجه الفيصلي نظيره الترجي على صالة وزارة الرياضة بالمجمعة 5 مساءً، يقود اللقاء عبدالعزيز الرميحي حكم أول وعبدالله فيحان حكم ثان وسليمان الفايز مسجلاً.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,167
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,631
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
23,345
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,628

كاريكاتير

المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية تتسع

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم
"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة