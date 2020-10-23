في افتتاح الجولة الثانية من الدوري.. طائرة الهلال تسعى لعبور السلام

تنطلق غدًا السبت مباريات الجولة الثانية من الدوري الممتاز للكرة الطائرة بإقامة ثلاث مباريات.

يستضيف الهلال نظيره السلام على صالة نادي الهلال بالرياض عند الخامسة مساءً، يقود اللقاء ‬خالد الزغيبي حكم أول ويزيد العصيمي حكم ثان وعبدالله القحطاني مسجلاً.

ويحل الابتسام ضيفاً على ضمك على صالة نادي ضمك بأبها 5 مساءً، يقود اللقاء سامي أمين حكم أول وثامر منصوري حكم ثان وعبدالله آل دكين مسجلاً.

ويواجه الفيصلي نظيره الترجي على صالة وزارة الرياضة بالمجمعة 5 مساءً، يقود اللقاء عبدالعزيز الرميحي حكم أول وعبدالله فيحان حكم ثان وسليمان الفايز مسجلاً.