برعاية "نايف بن ثنيان".. "ورود نوارة" تحتفي بـ 10 فرق تطوعية و4 ناشطين اجتماعياً وبيئياً

برعاية الأمير نايف بن ثنيان آل سعود، كرّم الأمير سعود بن نايف بن ثنيان آل سعود، 10 فرق تطوعية وأربعة ناشطين اجتماعيين وبيئيين، وذلك خلال احتفاء فرق ورود نوارة التطوعية بهم، بقاعة الشيخ عبدالعزيز المقيرن بالشراكة مع غرفة الرياض. جاء التكريم الذي أقيم بمناسبة اليوم العالمي للتطوع بحضور الأمين العام لمجلس الجمعيات الأهلية بالمملكة الدكتور سلمان المطيري، ورئيس مجلس إدارة لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالنظيم والجنادرية الدكتور زيد الخمشي، وعدد من وجهاء المجتمع والشخصيات البارزة. وأوضح الأمير سعود بن نايف بن ثنيان خلال كلمة له، أهمية العمل التطوعي في نهضة الوطن، مبيناً أن هذا ما يأمرنا به ديننا الحنيف من مساعدة الغير، مشيداً بما تقدمه الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمنصات التي أطلقتها بهدف تنظيم وترتيب العمل التطوعي في ظل رؤية المملكة 2030م بالوصول إلى مليون متطوع، موجهاً شكره لفرق ورود نوارة مبادراتها المتميزة وتنظيم مثل ذلك الحفل لتكريم الفرق التطوعية. وأشار رئيس مجلس إدارة لجنة التنمية بالنظيم والجنادرية، الدكتور زيد الخمشي، في كلمته بأن اليوم العالمي للتطوع ليس يوماً للتطوع، بل يوماً للاحتفاء بالمتطوعين، مبيناً أن اللجنة (المظلة الرسمية لفريق ورورد نوارة) رعت أكثر من 20 فريقاً تطوعياً متميزاً في شتى المجالات، بعضها أصبح الآن جمعية قائمة بذاتها، وهنا سر سعادة اللجنة وفريقها. وجرى في الحفل الذي قدمه الإعلامي "جيلاني الشمراني" ورعاه إعلامياً ملتقى "إعلاميون مبادرون"، تكريم كل من: المحامي أحمد العشوان نظير دعمه للعمل الخيري، و10 فرق تطوعية قدمت مبادرات نوعية كان لها أثر ملموس خلال عام 2021م هي: جديرون، رؤية وطن، لجنة تراحم الرياض، طويق، دايموند السعودية فرع الرياض، بروين، مشاة النظيم، مجلس النظيم التطوعي النسائي، مجلس النظيم التطوعي، نادي الشرق. كما تم في الحفل الذي أحياه إنشادياً المنشد المعروف حامد الضبعان، تكريم بعض النشطاء البيئيين الذين كان لهم أثر في تثقيف المجتمع بأهمية التشجير، وأثر ذلك على جودة البيئة، تزامناً مع إطلاق سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان مبادرة "السعودية الخضراء" وهم: عبيد العوني، ومحمد الصالح، وفهد الحربي، وأقيم معرض مصاحب بأركان تعريفية للفرق التطوعية المحتفى بها. وقدمت نورة بنت محمد العقلا قائدة ومؤسسة فرق ورود نوارة التطوعية شكرها وتقديرها للأمير نايف بن ثنيان آل سعود رعايته وللأمير سعود بن نايف بن ثنيان حضوره وتشريفه، كما وجهت شكرها لرئيس مجلس إدارة لجنة التنمية الاجتماعية بالنظيم والجنادرية الدكتور زيد الخمشي المظلة الرسمية للفريق، على دعمهم اللامحدود للفريق وتذليل كافة الصعوبات ليؤدي رسالته التطوعية السامية تحت شعار "العطاء سعادة"، وشكرت جميع الحضور من رواد العمل التطوعي والداعمين لهذا الحفل من مؤسسات وأفراد وعلى رأسهم غرفة الرياض. وبينت "العقلا" أن هذا الاحتفاء هو شكر وعرفان لمن قدموا أثراً تطوعياً إيجابياً للمجتمع، سواء الأفراد أو الفرق التطوعية، سعياً منا لرفع جودة العمل التطوعي، وأن تكون مبادراته نوعية وذات نفع وأثر على المستفيد. وأطلقت فرق ورود نوارة خلال الحفل مبادرتها السنوية "لمسة وفاء للأوفياء" في نسختها الرابعة، وهي مبادرة لتكريم رموز وطنية كرست حياتها لخدمة الوطن، وحُدد لذلك خمس مسارات (التطوع، التعليم، الصحة، القطاع العسكري، الإعلام) حيث شكلت اللجان وبدأ العمل على هذه المبادرة التي سيكون لها حفل خاص منتصف 2022.

برعاية "نايف بن ثنيان".. "ورود نوارة" تحتفي بـ 10 فرق تطوعية و4 ناشطين اجتماعياً وبيئياً صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-12-23 برعاية الأمير نايف بن ثنيان آل سعود، كرّم الأمير سعود بن نايف بن ثنيان آل سعود، 10 فرق تطوعية وأربعة ناشطين اجتماعيين وبيئيين، وذلك خلال احتفاء فرق ورود نوارة التطوعية بهم، بقاعة الشيخ عبدالعزيز المقيرن بالشراكة مع غرفة الرياض.



جاء التكريم الذي أقيم بمناسبة اليوم العالمي للتطوع بحضور الأمين العام لمجلس الجمعيات الأهلية بالمملكة الدكتور سلمان المطيري، ورئيس مجلس إدارة لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالنظيم والجنادرية الدكتور زيد الخمشي، وعدد من وجهاء المجتمع والشخصيات البارزة.



وأوضح الأمير سعود بن نايف بن ثنيان خلال كلمة له، أهمية العمل التطوعي في نهضة الوطن، مبيناً أن هذا ما يأمرنا به ديننا الحنيف من مساعدة الغير، مشيداً بما تقدمه الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمنصات التي أطلقتها بهدف تنظيم وترتيب العمل التطوعي في ظل رؤية المملكة 2030م بالوصول إلى مليون متطوع، موجهاً شكره لفرق ورود نوارة مبادراتها المتميزة وتنظيم مثل ذلك الحفل لتكريم الفرق التطوعية.



وأشار رئيس مجلس إدارة لجنة التنمية بالنظيم والجنادرية، الدكتور زيد الخمشي، في كلمته بأن اليوم العالمي للتطوع ليس يوماً للتطوع، بل يوماً للاحتفاء بالمتطوعين، مبيناً أن اللجنة (المظلة الرسمية لفريق ورورد نوارة) رعت أكثر من 20 فريقاً تطوعياً متميزاً في شتى المجالات، بعضها أصبح الآن جمعية قائمة بذاتها، وهنا سر سعادة اللجنة وفريقها.



وجرى في الحفل الذي قدمه الإعلامي "جيلاني الشمراني" ورعاه إعلامياً ملتقى "إعلاميون مبادرون"، تكريم كل من: المحامي أحمد العشوان نظير دعمه للعمل الخيري، و10 فرق تطوعية قدمت مبادرات نوعية كان لها أثر ملموس خلال عام 2021م هي: جديرون، رؤية وطن، لجنة تراحم الرياض، طويق، دايموند السعودية فرع الرياض، بروين، مشاة النظيم، مجلس النظيم التطوعي النسائي، مجلس النظيم التطوعي، نادي الشرق.



كما تم في الحفل الذي أحياه إنشادياً المنشد المعروف حامد الضبعان، تكريم بعض النشطاء البيئيين الذين كان لهم أثر في تثقيف المجتمع بأهمية التشجير، وأثر ذلك على جودة البيئة، تزامناً مع إطلاق سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان مبادرة "السعودية الخضراء" وهم: عبيد العوني، ومحمد الصالح، وفهد الحربي، وأقيم معرض مصاحب بأركان تعريفية للفرق التطوعية المحتفى بها.



وقدمت نورة بنت محمد العقلا قائدة ومؤسسة فرق ورود نوارة التطوعية شكرها وتقديرها للأمير نايف بن ثنيان آل سعود رعايته وللأمير سعود بن نايف بن ثنيان حضوره وتشريفه، كما وجهت شكرها لرئيس مجلس إدارة لجنة التنمية الاجتماعية بالنظيم والجنادرية الدكتور زيد الخمشي المظلة الرسمية للفريق، على دعمهم اللامحدود للفريق وتذليل كافة الصعوبات ليؤدي رسالته التطوعية السامية تحت شعار "العطاء سعادة"، وشكرت جميع الحضور من رواد العمل التطوعي والداعمين لهذا الحفل من مؤسسات وأفراد وعلى رأسهم غرفة الرياض.



وبينت "العقلا" أن هذا الاحتفاء هو شكر وعرفان لمن قدموا أثراً تطوعياً إيجابياً للمجتمع، سواء الأفراد أو الفرق التطوعية، سعياً منا لرفع جودة العمل التطوعي، وأن تكون مبادراته نوعية وذات نفع وأثر على المستفيد.



وأطلقت فرق ورود نوارة خلال الحفل مبادرتها السنوية "لمسة وفاء للأوفياء" في نسختها الرابعة، وهي مبادرة لتكريم رموز وطنية كرست حياتها لخدمة الوطن، وحُدد لذلك خمس مسارات (التطوع، التعليم، الصحة، القطاع العسكري، الإعلام) حيث شكلت اللجان وبدأ العمل على هذه المبادرة التي سيكون لها حفل خاص منتصف 2022.

23 ديسمبر 2021 - 19 جمادى الأول 1443 11:00 PM

برعاية "نايف بن ثنيان".. "ورود نوارة" تحتفي بـ 10 فرق تطوعية و4 ناشطين اجتماعياً وبيئياً بمناسبة اليوم العالمي للتطوع وفي مقر "غرفة الرياض"





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برعاية الأمير نايف بن ثنيان آل سعود، كرّم الأمير سعود بن نايف بن ثنيان آل سعود، 10 فرق تطوعية وأربعة ناشطين اجتماعيين وبيئيين، وذلك خلال احتفاء فرق ورود نوارة التطوعية بهم، بقاعة الشيخ عبدالعزيز المقيرن بالشراكة مع غرفة الرياض.



جاء التكريم الذي أقيم بمناسبة اليوم العالمي للتطوع بحضور الأمين العام لمجلس الجمعيات الأهلية بالمملكة الدكتور سلمان المطيري، ورئيس مجلس إدارة لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالنظيم والجنادرية الدكتور زيد الخمشي، وعدد من وجهاء المجتمع والشخصيات البارزة.



وأوضح الأمير سعود بن نايف بن ثنيان خلال كلمة له، أهمية العمل التطوعي في نهضة الوطن، مبيناً أن هذا ما يأمرنا به ديننا الحنيف من مساعدة الغير، مشيداً بما تقدمه الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمنصات التي أطلقتها بهدف تنظيم وترتيب العمل التطوعي في ظل رؤية المملكة 2030م بالوصول إلى مليون متطوع، موجهاً شكره لفرق ورود نوارة مبادراتها المتميزة وتنظيم مثل ذلك الحفل لتكريم الفرق التطوعية.



وأشار رئيس مجلس إدارة لجنة التنمية بالنظيم والجنادرية، الدكتور زيد الخمشي، في كلمته بأن اليوم العالمي للتطوع ليس يوماً للتطوع، بل يوماً للاحتفاء بالمتطوعين، مبيناً أن اللجنة (المظلة الرسمية لفريق ورورد نوارة) رعت أكثر من 20 فريقاً تطوعياً متميزاً في شتى المجالات، بعضها أصبح الآن جمعية قائمة بذاتها، وهنا سر سعادة اللجنة وفريقها.



وجرى في الحفل الذي قدمه الإعلامي "جيلاني الشمراني" ورعاه إعلامياً ملتقى "إعلاميون مبادرون"، تكريم كل من: المحامي أحمد العشوان نظير دعمه للعمل الخيري، و10 فرق تطوعية قدمت مبادرات نوعية كان لها أثر ملموس خلال عام 2021م هي: جديرون، رؤية وطن، لجنة تراحم الرياض، طويق، دايموند السعودية فرع الرياض، بروين، مشاة النظيم، مجلس النظيم التطوعي النسائي، مجلس النظيم التطوعي، نادي الشرق.



كما تم في الحفل الذي أحياه إنشادياً المنشد المعروف حامد الضبعان، تكريم بعض النشطاء البيئيين الذين كان لهم أثر في تثقيف المجتمع بأهمية التشجير، وأثر ذلك على جودة البيئة، تزامناً مع إطلاق سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان مبادرة "السعودية الخضراء" وهم: عبيد العوني، ومحمد الصالح، وفهد الحربي، وأقيم معرض مصاحب بأركان تعريفية للفرق التطوعية المحتفى بها.



وقدمت نورة بنت محمد العقلا قائدة ومؤسسة فرق ورود نوارة التطوعية شكرها وتقديرها للأمير نايف بن ثنيان آل سعود رعايته وللأمير سعود بن نايف بن ثنيان حضوره وتشريفه، كما وجهت شكرها لرئيس مجلس إدارة لجنة التنمية الاجتماعية بالنظيم والجنادرية الدكتور زيد الخمشي المظلة الرسمية للفريق، على دعمهم اللامحدود للفريق وتذليل كافة الصعوبات ليؤدي رسالته التطوعية السامية تحت شعار "العطاء سعادة"، وشكرت جميع الحضور من رواد العمل التطوعي والداعمين لهذا الحفل من مؤسسات وأفراد وعلى رأسهم غرفة الرياض.



وبينت "العقلا" أن هذا الاحتفاء هو شكر وعرفان لمن قدموا أثراً تطوعياً إيجابياً للمجتمع، سواء الأفراد أو الفرق التطوعية، سعياً منا لرفع جودة العمل التطوعي، وأن تكون مبادراته نوعية وذات نفع وأثر على المستفيد.



وأطلقت فرق ورود نوارة خلال الحفل مبادرتها السنوية "لمسة وفاء للأوفياء" في نسختها الرابعة، وهي مبادرة لتكريم رموز وطنية كرست حياتها لخدمة الوطن، وحُدد لذلك خمس مسارات (التطوع، التعليم، الصحة، القطاع العسكري، الإعلام) حيث شكلت اللجان وبدأ العمل على هذه المبادرة التي سيكون لها حفل خاص منتصف 2022.