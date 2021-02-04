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المشرف العام لدعم وتمكين الأمانات يطَّلع على مشروعات أمانة تبوك ويلتقي منسوبيها

استعراض خطط وبرامج ومشروعات الأمانة وأبرز العوائق التي قد تواجهها

التقى أمين منطقة تبوك المهندس درويش بن علي آل محفوظ، اليوم بالمشرف العام على الإدارة العامة لدعم وتمكين الأمانات بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، المهندس عبدالله بن عبدالرحمن بن سعيد، وذلك بمقر الأمانة بمدينة تبوك.

وجرى خلال اللقاء استعراض خطط وبرامج ومشروعات أمانة تبوك وأبرز العوائق التي قد تواجهها الأمانة، وإمكانية تذليلها وسبل دعم الأمانة، بما يمكّنها من إنجاز المشروعات بالشكل المأمول، مطلعًا على مركز العمليات وخدمة العملاء بالأمانة.

عقب ذلك قام المهندس "ابن سعيد" بالاجتماع بمنسوبي الأمانة والاستماع للرؤية لمشروعات المنطقة الجاري تنفيذها والمستقبلية، كما استمع لشرح عن المخطط الحضري لمدينة تبوك.

بعدها قام أمين منطقة تبوك والمشرف العام على الإدارة العامة لدعم وتمكين الأمانات بالوزارة بجولة تفقدية للمشروعات القائمة شملت الحديقة المركزية لمدينة تبوك حيث اطلع على مجريات العمل فيها، كما اطلع على حديقة الورود المزمع إنشاؤها بالمنطقة، وعلى خطة تطوير ممر المشاة بحديقة الأمير فهد بن سلطان، بعدها قام المهندس "ابن سعيد" بزيارة لجادة الأمير فهد بن سلطان مطلعًا على خطة الأمانة لتطوير المنطقة المركزية على سير الأعمال ومراحل المشروعات فيها والمعوقات التي قد تواجه تنفيذها.

وفي الختام، أعرب المشرف العام على الإدارة العامة لدعم وتمكين الأمانات عن شكره لأمانة تبوك، مثمنًا جهودها وما حققته من خلال مبادراتها النوعية ونشاطها الملحوظ، في تحقيق مستهدفات رؤية 2030 وبرامجها التنفيذية ولاسيما أهداف برنامج جودة الحياة التي تتضمن التأسيس الجيِّد للبنية التحتيَّة للتجمُّعات الحضريَّة لتحفيز وتنمية أنشطتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتسهيل سبل الحياة فيها.

وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان تبوك أمانة تبوك

الرئيسية/ المملكة / محليات

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المشرف العام لدعم وتمكين الأمانات يطَّلع على مشروعات أمانة تبوك ويلتقي منسوبيها
سبق

التقى أمين منطقة تبوك المهندس درويش بن علي آل محفوظ، اليوم بالمشرف العام على الإدارة العامة لدعم وتمكين الأمانات بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، المهندس عبدالله بن عبدالرحمن بن سعيد، وذلك بمقر الأمانة بمدينة تبوك.

وجرى خلال اللقاء استعراض خطط وبرامج ومشروعات أمانة تبوك وأبرز العوائق التي قد تواجهها الأمانة، وإمكانية تذليلها وسبل دعم الأمانة، بما يمكّنها من إنجاز المشروعات بالشكل المأمول، مطلعًا على مركز العمليات وخدمة العملاء بالأمانة.

عقب ذلك قام المهندس "ابن سعيد" بالاجتماع بمنسوبي الأمانة والاستماع للرؤية لمشروعات المنطقة الجاري تنفيذها والمستقبلية، كما استمع لشرح عن المخطط الحضري لمدينة تبوك.

بعدها قام أمين منطقة تبوك والمشرف العام على الإدارة العامة لدعم وتمكين الأمانات بالوزارة بجولة تفقدية للمشروعات القائمة شملت الحديقة المركزية لمدينة تبوك حيث اطلع على مجريات العمل فيها، كما اطلع على حديقة الورود المزمع إنشاؤها بالمنطقة، وعلى خطة تطوير ممر المشاة بحديقة الأمير فهد بن سلطان، بعدها قام المهندس "ابن سعيد" بزيارة لجادة الأمير فهد بن سلطان مطلعًا على خطة الأمانة لتطوير المنطقة المركزية على سير الأعمال ومراحل المشروعات فيها والمعوقات التي قد تواجه تنفيذها.

وفي الختام، أعرب المشرف العام على الإدارة العامة لدعم وتمكين الأمانات عن شكره لأمانة تبوك، مثمنًا جهودها وما حققته من خلال مبادراتها النوعية ونشاطها الملحوظ، في تحقيق مستهدفات رؤية 2030 وبرامجها التنفيذية ولاسيما أهداف برنامج جودة الحياة التي تتضمن التأسيس الجيِّد للبنية التحتيَّة للتجمُّعات الحضريَّة لتحفيز وتنمية أنشطتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتسهيل سبل الحياة فيها.

04 فبراير 2021 - 22 جمادى الآخر 1442
10:40 PM

المشرف العام لدعم وتمكين الأمانات يطَّلع على مشروعات أمانة تبوك ويلتقي منسوبيها

استعراض خطط وبرامج ومشروعات الأمانة وأبرز العوائق التي قد تواجهها

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صحيفة سبق الإلكترونية - تبوك
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التقى أمين منطقة تبوك المهندس درويش بن علي آل محفوظ، اليوم بالمشرف العام على الإدارة العامة لدعم وتمكين الأمانات بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، المهندس عبدالله بن عبدالرحمن بن سعيد، وذلك بمقر الأمانة بمدينة تبوك.

وجرى خلال اللقاء استعراض خطط وبرامج ومشروعات أمانة تبوك وأبرز العوائق التي قد تواجهها الأمانة، وإمكانية تذليلها وسبل دعم الأمانة، بما يمكّنها من إنجاز المشروعات بالشكل المأمول، مطلعًا على مركز العمليات وخدمة العملاء بالأمانة.

عقب ذلك قام المهندس "ابن سعيد" بالاجتماع بمنسوبي الأمانة والاستماع للرؤية لمشروعات المنطقة الجاري تنفيذها والمستقبلية، كما استمع لشرح عن المخطط الحضري لمدينة تبوك.

بعدها قام أمين منطقة تبوك والمشرف العام على الإدارة العامة لدعم وتمكين الأمانات بالوزارة بجولة تفقدية للمشروعات القائمة شملت الحديقة المركزية لمدينة تبوك حيث اطلع على مجريات العمل فيها، كما اطلع على حديقة الورود المزمع إنشاؤها بالمنطقة، وعلى خطة تطوير ممر المشاة بحديقة الأمير فهد بن سلطان، بعدها قام المهندس "ابن سعيد" بزيارة لجادة الأمير فهد بن سلطان مطلعًا على خطة الأمانة لتطوير المنطقة المركزية على سير الأعمال ومراحل المشروعات فيها والمعوقات التي قد تواجه تنفيذها.

وفي الختام، أعرب المشرف العام على الإدارة العامة لدعم وتمكين الأمانات عن شكره لأمانة تبوك، مثمنًا جهودها وما حققته من خلال مبادراتها النوعية ونشاطها الملحوظ، في تحقيق مستهدفات رؤية 2030 وبرامجها التنفيذية ولاسيما أهداف برنامج جودة الحياة التي تتضمن التأسيس الجيِّد للبنية التحتيَّة للتجمُّعات الحضريَّة لتحفيز وتنمية أنشطتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتسهيل سبل الحياة فيها.

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