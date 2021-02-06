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الشرقية.. إغلاق 305 منشآت تجارية لعدم التزامها بـ "توكلنا"

أمانة المنطقة تواصل جولاتها الرقابية بهدف رفع الوعي

أغلقت أمانة المنطقة الشرقية 305 منشآت تجارية؛ لعدم التزامها بتطبيق "توكلنا".

وتواصل الأمانة جولاتها الرقابية الصحية المكثّفة على المنشآت التجارية والأسواق المركزية، والتشديد عليها ورصد المخالفات وإغلاق المنشآت المخالفة منها؛ لمخالفتها التدابير الصحية المرتبطة بـ "كورونا"، والتكدّس في الأسواق، إضافة إلى عدم التزامها بإبراز تطبيق "توكلنا"؛ وذلك تطبيقاً للبروتوكولات الرقابية الصحية التي كانت قد شدّدت الحكومة الرشيدة بضرورة الالتزام بها.

يأتي ذلك ضمن الاحترازات الوقائية ومنع انتشار فيروس "كورونا"، حيث تقف الأمانة، وبشكل دوري، على آلية عمل الأسواق والمراكز التجارية وممارستها العمل في بيئة آمنة للمستهلكين، إذ إنها لا تتوانى عن إغلاق المنشآت المخالفة مؤازرة لجهود الدولة بقطاعاتها كافة وتحقيقاً لمسؤوليتها وأمانتها على المنطقة.

وقال المتحدث الرسمي باسم أمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبدالعزيز الصفيان: الجولات الرقابية التي تمّ تكثيفها؛ لرفع مستوى الالتزام ورفع الوعي، ولإدارة هذه الأزمة بالشكل الصحيح، حيث رفعت الأمانة مستوى الجولات الرقابية وكثّفتها لتصل إلى (4118) جولة رقابية، خلال الأيام الثلاثة الماضية (الأربعاء، الخميس، الجمعة)، ومن خلالها أغلقت (305) منشآت، كما قامت بضبط (408) مخالفات.

وأضاف: مركز البلاغات (940)، استقبل في الفترة نفسها 258 بلاغاً، عن المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس "كورونا"، تضمّنت ما بين وجود زحام داخل منشأة، ومخالفة الاشتراطات الصحية للعمال والصحة، وتقديم الوجبات داخل المنشأة، و الإخلال بأحكام الإغلاق والتغليف قبل تسليم الوجبة، وعدم وجود معقمات وعدم تطهير عربات التسوّق.

ودعَا "الصفيان"، أفراد المجتمع كافة للتعاون مع الجهود المبذولة، وضرورة الإبلاغ عن أيّ مخالفات للإجراءات الاحترازية، مثل التزاحم والتكدس، وعدم التقيد بالإجراءات الاحترازية التي من ضمنها قياس درجة الحرارة ولبس الكمامة وإبراز تطبيق "توكلنا"، أو عدم التباعد الآمن في التسوّق، وذلك عبر التواصل من خلال مركز (940)؛ للحد من انتشار هذا الوباء وتحقيق الحماية للبيئة والمستهلك.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الشرقية.. إغلاق 305 منشآت تجارية لعدم التزامها بـ "توكلنا"
سبق

أغلقت أمانة المنطقة الشرقية 305 منشآت تجارية؛ لعدم التزامها بتطبيق "توكلنا".

وتواصل الأمانة جولاتها الرقابية الصحية المكثّفة على المنشآت التجارية والأسواق المركزية، والتشديد عليها ورصد المخالفات وإغلاق المنشآت المخالفة منها؛ لمخالفتها التدابير الصحية المرتبطة بـ "كورونا"، والتكدّس في الأسواق، إضافة إلى عدم التزامها بإبراز تطبيق "توكلنا"؛ وذلك تطبيقاً للبروتوكولات الرقابية الصحية التي كانت قد شدّدت الحكومة الرشيدة بضرورة الالتزام بها.

يأتي ذلك ضمن الاحترازات الوقائية ومنع انتشار فيروس "كورونا"، حيث تقف الأمانة، وبشكل دوري، على آلية عمل الأسواق والمراكز التجارية وممارستها العمل في بيئة آمنة للمستهلكين، إذ إنها لا تتوانى عن إغلاق المنشآت المخالفة مؤازرة لجهود الدولة بقطاعاتها كافة وتحقيقاً لمسؤوليتها وأمانتها على المنطقة.

وقال المتحدث الرسمي باسم أمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبدالعزيز الصفيان: الجولات الرقابية التي تمّ تكثيفها؛ لرفع مستوى الالتزام ورفع الوعي، ولإدارة هذه الأزمة بالشكل الصحيح، حيث رفعت الأمانة مستوى الجولات الرقابية وكثّفتها لتصل إلى (4118) جولة رقابية، خلال الأيام الثلاثة الماضية (الأربعاء، الخميس، الجمعة)، ومن خلالها أغلقت (305) منشآت، كما قامت بضبط (408) مخالفات.

وأضاف: مركز البلاغات (940)، استقبل في الفترة نفسها 258 بلاغاً، عن المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس "كورونا"، تضمّنت ما بين وجود زحام داخل منشأة، ومخالفة الاشتراطات الصحية للعمال والصحة، وتقديم الوجبات داخل المنشأة، و الإخلال بأحكام الإغلاق والتغليف قبل تسليم الوجبة، وعدم وجود معقمات وعدم تطهير عربات التسوّق.

ودعَا "الصفيان"، أفراد المجتمع كافة للتعاون مع الجهود المبذولة، وضرورة الإبلاغ عن أيّ مخالفات للإجراءات الاحترازية، مثل التزاحم والتكدس، وعدم التقيد بالإجراءات الاحترازية التي من ضمنها قياس درجة الحرارة ولبس الكمامة وإبراز تطبيق "توكلنا"، أو عدم التباعد الآمن في التسوّق، وذلك عبر التواصل من خلال مركز (940)؛ للحد من انتشار هذا الوباء وتحقيق الحماية للبيئة والمستهلك.

06 فبراير 2021 - 24 جمادى الآخر 1442
01:42 PM

الشرقية.. إغلاق 305 منشآت تجارية لعدم التزامها بـ "توكلنا"

أمانة المنطقة تواصل جولاتها الرقابية بهدف رفع الوعي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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أغلقت أمانة المنطقة الشرقية 305 منشآت تجارية؛ لعدم التزامها بتطبيق "توكلنا".

وتواصل الأمانة جولاتها الرقابية الصحية المكثّفة على المنشآت التجارية والأسواق المركزية، والتشديد عليها ورصد المخالفات وإغلاق المنشآت المخالفة منها؛ لمخالفتها التدابير الصحية المرتبطة بـ "كورونا"، والتكدّس في الأسواق، إضافة إلى عدم التزامها بإبراز تطبيق "توكلنا"؛ وذلك تطبيقاً للبروتوكولات الرقابية الصحية التي كانت قد شدّدت الحكومة الرشيدة بضرورة الالتزام بها.

يأتي ذلك ضمن الاحترازات الوقائية ومنع انتشار فيروس "كورونا"، حيث تقف الأمانة، وبشكل دوري، على آلية عمل الأسواق والمراكز التجارية وممارستها العمل في بيئة آمنة للمستهلكين، إذ إنها لا تتوانى عن إغلاق المنشآت المخالفة مؤازرة لجهود الدولة بقطاعاتها كافة وتحقيقاً لمسؤوليتها وأمانتها على المنطقة.

وقال المتحدث الرسمي باسم أمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبدالعزيز الصفيان: الجولات الرقابية التي تمّ تكثيفها؛ لرفع مستوى الالتزام ورفع الوعي، ولإدارة هذه الأزمة بالشكل الصحيح، حيث رفعت الأمانة مستوى الجولات الرقابية وكثّفتها لتصل إلى (4118) جولة رقابية، خلال الأيام الثلاثة الماضية (الأربعاء، الخميس، الجمعة)، ومن خلالها أغلقت (305) منشآت، كما قامت بضبط (408) مخالفات.

وأضاف: مركز البلاغات (940)، استقبل في الفترة نفسها 258 بلاغاً، عن المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس "كورونا"، تضمّنت ما بين وجود زحام داخل منشأة، ومخالفة الاشتراطات الصحية للعمال والصحة، وتقديم الوجبات داخل المنشأة، و الإخلال بأحكام الإغلاق والتغليف قبل تسليم الوجبة، وعدم وجود معقمات وعدم تطهير عربات التسوّق.

ودعَا "الصفيان"، أفراد المجتمع كافة للتعاون مع الجهود المبذولة، وضرورة الإبلاغ عن أيّ مخالفات للإجراءات الاحترازية، مثل التزاحم والتكدس، وعدم التقيد بالإجراءات الاحترازية التي من ضمنها قياس درجة الحرارة ولبس الكمامة وإبراز تطبيق "توكلنا"، أو عدم التباعد الآمن في التسوّق، وذلك عبر التواصل من خلال مركز (940)؛ للحد من انتشار هذا الوباء وتحقيق الحماية للبيئة والمستهلك.

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