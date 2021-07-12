أوضحت جامعة الطائف أن تلقي لقاح كورونا ليس شرطًا للترشيح والقبول للدراسة، وإنما شرطً لدخول المباني، بناءً على التوجيهات السامية الكريمة. وقالت في توضيحها: ابتداءً من ٢٢ ذي الحجة لن يسمح بالدخول لمباني الجامعة وفروعها إلا للمحصنين، وذلك بناءً على التوجيهات السامية الكريمة، ومن أجل سلامة الجميع.

"جامعة الطائف" للمتقدّمين: لقاح كورونا لا علاقة له بالقبول وإنما شرطً لدخول المباني عمر السبيعي سبق 2021-07-12 أوضحت جامعة الطائف أن تلقي لقاح كورونا ليس شرطًا للترشيح والقبول للدراسة، وإنما شرطً لدخول المباني، بناءً على التوجيهات السامية الكريمة.



وقالت في توضيحها: ابتداءً من ٢٢ ذي الحجة لن يسمح بالدخول لمباني الجامعة وفروعها إلا للمحصنين، وذلك بناءً على التوجيهات السامية الكريمة، ومن أجل سلامة الجميع.



12 يوليو 2021 - 2 ذو الحجة 1442 01:33 AM

"جامعة الطائف" للمتقدّمين: لقاح كورونا لا علاقة له بالقبول وإنما شرطً لدخول المباني بناءً على التوجيهات السامية الكريمة ومن أجل سلامة الجميع





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أوضحت جامعة الطائف أن تلقي لقاح كورونا ليس شرطًا للترشيح والقبول للدراسة، وإنما شرطً لدخول المباني، بناءً على التوجيهات السامية الكريمة.



وقالت في توضيحها: ابتداءً من ٢٢ ذي الحجة لن يسمح بالدخول لمباني الجامعة وفروعها إلا للمحصنين، وذلك بناءً على التوجيهات السامية الكريمة، ومن أجل سلامة الجميع.

