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"فرع التجارة" بنجران يكثف جولاته الميدانية على طرق الحجاج لضبط الأسعار

للتأكد من توفر المواد الغذائية واعتدال أسعارها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي

كثف فرع وزارة التجارة والاستثمار بمنطقة نجران ومكاتب الوزارة بمحافظة شرورة ومحافظة حبونا، جهودها بجولات رقابية شاملة على كافة المحلات التجارية ومحطات المحروقات والبناشر والاستراحات الواقعة على جانبي طريق الحجاج القادمين من اليمن، ابتداء من منفذ الوديعة الحدودي، مروراً بمحافظة شرورة، ووصولاً للمنطقة، وكذلك على خط نجران- أبها حتى ظهران الجنوب، وامتداد طريق نجران وادي الدواسر.

وتأتي تلك الجولات للتأكد من توفر المواد الغذائية التي يحتاجها الحجاج، واعتدال أسعارها، وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وكذلك مراقبة أداء مضخات البنزين في المحطات، وفقاً لنظام المعايرة.

كما يجري العمل على تكثيف الجولات الرقابية الداخلية على الأسواق والمحلات التجارية تزامناً مع عيد الأضحى المبارك.

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"فرع التجارة" بنجران يكثف جولاته الميدانية على طرق الحجاج لضبط الأسعار
سبق

كثف فرع وزارة التجارة والاستثمار بمنطقة نجران ومكاتب الوزارة بمحافظة شرورة ومحافظة حبونا، جهودها بجولات رقابية شاملة على كافة المحلات التجارية ومحطات المحروقات والبناشر والاستراحات الواقعة على جانبي طريق الحجاج القادمين من اليمن، ابتداء من منفذ الوديعة الحدودي، مروراً بمحافظة شرورة، ووصولاً للمنطقة، وكذلك على خط نجران- أبها حتى ظهران الجنوب، وامتداد طريق نجران وادي الدواسر.

وتأتي تلك الجولات للتأكد من توفر المواد الغذائية التي يحتاجها الحجاج، واعتدال أسعارها، وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وكذلك مراقبة أداء مضخات البنزين في المحطات، وفقاً لنظام المعايرة.

كما يجري العمل على تكثيف الجولات الرقابية الداخلية على الأسواق والمحلات التجارية تزامناً مع عيد الأضحى المبارك.

23 يوليو 2019 - 20 ذو القعدة 1440
10:55 PM

"فرع التجارة" بنجران يكثف جولاته الميدانية على طرق الحجاج لضبط الأسعار

للتأكد من توفر المواد الغذائية واعتدال أسعارها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي

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بندر آل عوض - نجران
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8,550

كثف فرع وزارة التجارة والاستثمار بمنطقة نجران ومكاتب الوزارة بمحافظة شرورة ومحافظة حبونا، جهودها بجولات رقابية شاملة على كافة المحلات التجارية ومحطات المحروقات والبناشر والاستراحات الواقعة على جانبي طريق الحجاج القادمين من اليمن، ابتداء من منفذ الوديعة الحدودي، مروراً بمحافظة شرورة، ووصولاً للمنطقة، وكذلك على خط نجران- أبها حتى ظهران الجنوب، وامتداد طريق نجران وادي الدواسر.

وتأتي تلك الجولات للتأكد من توفر المواد الغذائية التي يحتاجها الحجاج، واعتدال أسعارها، وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وكذلك مراقبة أداء مضخات البنزين في المحطات، وفقاً لنظام المعايرة.

كما يجري العمل على تكثيف الجولات الرقابية الداخلية على الأسواق والمحلات التجارية تزامناً مع عيد الأضحى المبارك.

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