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صحف "تركية": "فناربخشة" اتفق مع "إدواردو" و"بلهندة" يقترب أكثر من "الهلال"

كشفت تقارير صحفية عن وجود اتفاق مبدئي تم بين إدارة نادي فناربخشة التركي مع محترف الهلال الحالي، اللاعب البرازيلي كارلوس إدواردو.

وباتت أيام المحترف البرازيلي في صفوف الهلال معدودة بعد تقارير عدة تحدثت عن نية إدارة الهلال في عدم التجديد مع اللاعب رغم حالة السخط الجماهيري بسبب رغبتهم في الإبقاء على اللاعب الذي أعلن أنه سينتظر الهلال لليوم الأخير في تعاقده.

إلى ذلك زعمت تلك الصحف عن اقتراب اللاعب المغربي يونس بلهندة كثيراً من الهلال بسبب عدم رغبة المدير الفني لغلطة سراي في تواجد اللاعب ضمن قائمة الفريق.

الهلال السعودي كرة القدم

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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صحف "تركية": "فناربخشة" اتفق مع "إدواردو" و"بلهندة" يقترب أكثر من "الهلال"
سبق

كشفت تقارير صحفية عن وجود اتفاق مبدئي تم بين إدارة نادي فناربخشة التركي مع محترف الهلال الحالي، اللاعب البرازيلي كارلوس إدواردو.

وباتت أيام المحترف البرازيلي في صفوف الهلال معدودة بعد تقارير عدة تحدثت عن نية إدارة الهلال في عدم التجديد مع اللاعب رغم حالة السخط الجماهيري بسبب رغبتهم في الإبقاء على اللاعب الذي أعلن أنه سينتظر الهلال لليوم الأخير في تعاقده.

إلى ذلك زعمت تلك الصحف عن اقتراب اللاعب المغربي يونس بلهندة كثيراً من الهلال بسبب عدم رغبة المدير الفني لغلطة سراي في تواجد اللاعب ضمن قائمة الفريق.

12 يونيو 2020 - 20 شوّال 1441
05:16 PM

صحف "تركية": "فناربخشة" اتفق مع "إدواردو" و"بلهندة" يقترب أكثر من "الهلال"

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محمد السيّد - الرياض
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كشفت تقارير صحفية عن وجود اتفاق مبدئي تم بين إدارة نادي فناربخشة التركي مع محترف الهلال الحالي، اللاعب البرازيلي كارلوس إدواردو.

وباتت أيام المحترف البرازيلي في صفوف الهلال معدودة بعد تقارير عدة تحدثت عن نية إدارة الهلال في عدم التجديد مع اللاعب رغم حالة السخط الجماهيري بسبب رغبتهم في الإبقاء على اللاعب الذي أعلن أنه سينتظر الهلال لليوم الأخير في تعاقده.

إلى ذلك زعمت تلك الصحف عن اقتراب اللاعب المغربي يونس بلهندة كثيراً من الهلال بسبب عدم رغبة المدير الفني لغلطة سراي في تواجد اللاعب ضمن قائمة الفريق.

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