النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"النيابة العامة": السجن والغرامة لمن استولى على مال سُلّم إليه بحكم عمله أو على سبيل الأمانة

في غير المال العام.. ويعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف

شددت النيابة العامة على أنه يحظر على أي شخص الاستيلاء على مال سُلّم إليه بحكم عمله أو على سبيل الأمانة، أو الشراكة، أو الوديعة، أو الإعارة، أو الإجارة، أو الرهن، أو الوكالة، أو تصرف فيه بسوء نية، أو أحدث به ضرراً عمداً، وذلك في غير المال العام.
وقالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر: "كُل من استولى على ذلك، يعاقب بالسجن مدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى ثلاثة ملايين ريال".
وتابعت: "تُعد هذه الأفعال من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"النيابة العامة": السجن والغرامة لمن استولى على مال سُلّم إليه بحكم عمله أو على سبيل الأمانة
سبق

شددت النيابة العامة على أنه يحظر على أي شخص الاستيلاء على مال سُلّم إليه بحكم عمله أو على سبيل الأمانة، أو الشراكة، أو الوديعة، أو الإعارة، أو الإجارة، أو الرهن، أو الوكالة، أو تصرف فيه بسوء نية، أو أحدث به ضرراً عمداً، وذلك في غير المال العام.
وقالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر: "كُل من استولى على ذلك، يعاقب بالسجن مدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى ثلاثة ملايين ريال".
وتابعت: "تُعد هذه الأفعال من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف".

28 ديسمبر 2021 - 24 جمادى الأول 1443
06:22 PM

"النيابة العامة": السجن والغرامة لمن استولى على مال سُلّم إليه بحكم عمله أو على سبيل الأمانة

في غير المال العام.. ويعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف

A A A
ذياب الشمري - الرياض
2
5,653

شددت النيابة العامة على أنه يحظر على أي شخص الاستيلاء على مال سُلّم إليه بحكم عمله أو على سبيل الأمانة، أو الشراكة، أو الوديعة، أو الإعارة، أو الإجارة، أو الرهن، أو الوكالة، أو تصرف فيه بسوء نية، أو أحدث به ضرراً عمداً، وذلك في غير المال العام.
وقالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر: "كُل من استولى على ذلك، يعاقب بالسجن مدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى ثلاثة ملايين ريال".
وتابعت: "تُعد هذه الأفعال من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف".

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,983
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,049
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,615
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,526

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

"دلني" يوفِّر فرص النجاح لرواد الأعمال

"دلني" يوفِّر فرص النجاح لرواد الأعمال

ماجد آل حسنه
رجعتْ بشنطتها من حيث أتت!!

رجعتْ بشنطتها من حيث أتت!!

عبدالمحسن الحارثي
قالت لي..!!

قالت لي..!!

ساير المنيعي
مخالفة عدم وجود الصامولي؟!

مخالفة عدم وجود الصامولي؟!

عبدالرحمن المرشد
جيل الروابط الإلكترونية

جيل الروابط الإلكترونية

محمد الصيعري
الشذوذ العالمي.. إلى أين؟

الشذوذ العالمي.. إلى أين؟

صالح مطر الغامدي
ثقافة الفرح

ثقافة الفرح

حسن آل عمير
حنا بدو

حنا بدو

حمد خالد العرق
رسالة في بريد النساء.. هذا هو الطريق..!

رسالة في بريد النساء.. هذا هو الطريق..!

ماجد آل حسنه
كيف حال مشاعرك؟

كيف حال مشاعرك؟

مها عبدالله الحقباني
إمبراطورية السلام العالمي

إمبراطورية السلام العالمي

عبدالمحسن الحارثي
الإعلام الصحي والمتحور الجديد "أوميكرون".. تحدٍّ جديد

الإعلام الصحي والمتحور الجديد "أوميكرون".. تحدٍّ جديد

عبدالعزيز الفريان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة